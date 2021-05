YOANN BONATO ET SA C3 CITROËN REMPORTENT LE RALLYE DU TOUQUET

Victoire indiscutable ce samedi 29 mai à l’arrivée du 61éme rallye du Rallye du Touquet-Pas de Calais, l’épreuve d’ouverture du Championnat de France 2021;

En effet, ultra dominateur la veille vendredi lors de la 1ére journée avec quatre victoires scratchs sur les six possibles, le vainqueur sortant Yoann Bonato et son navigateur Benjamin Boulloud dans le baquet de leur Citroën C3 Rally2 de l’équipe CHL-Sport Auto, n’ont rien cédés, rien lâchés ce samedi et sont restés de solides leaders, malgré une belle prestation de leurs dauphins, la paire Eric Camilli et François-Xavier Buresi, eux aussi avec une Citroen C3 Rally2 du Team PH-Sport!

Pourtant avec quatre meilleurs temps sur les cinq spéciales au menu du jour ce samedi, l’équipage Camilli-Buresi, s’incline, laissant la victoire au tandem Bonato-Boulloud qui les devance finalement de 26 »2 à l’arrivée!

Le podium étant complété par le duo Quentin Giordano-Kévin Parent avec leur Volkswagen Polo GTi R5 qui se classent troisièmes, eux, à 1’13 ».

Top 5 pour l’ancien multiple lauréat, le normand de Deauville, Eric Brunson et Cédric Mondon avec leur Ford Fiesta WRC et pour William Wagner et Kévin Millet, avec leur Citroen C3 Rally2, lesquels complètent le Top 5

PAROLES DE PILOTES

Yoann Bonato (Vainqueur) :

« C’est vraiment génial, c’est une super entame du Championnat. Nous nous sommes régalés, la voiture était super et l’équipe a super bien bossé. On a bien été aidé par l’erreur d’Éric et nous aussi, on en fera certainement. »

Eric Camilli (Second) :

« On a pris de l’expérience hier et on a été plus vite aujourd’hui. On termine meilleur performer, c’est déjà ça. Sans notre erreur, on aurait pu être dans la bagarre. Aujourd’hui, j’ai roulé quasiment comme en mondial quand je débranche. Honnêtement, j’ai eu de grosses chaleurs. Yoann a fait une belle course, il est super bien réglé. La voiture a marché à merveille. »

Quentin Giordano (Troisième):

« C’est bien d’avoir ce podium, comme l’an passé. On a gardé notre ligne de conduire sans faire d’erreurs. La voiture a vraiment bien fonctionné, tout comme les pneus, Kévin mon copilote et les ouvreurs. On joue pas dans la même cour que les gars de devant pour être honnête. Yoann est un métronome, il est vraiment très fort et un très bon gars. »

Eric Brunson (Quatrième)

« On perd 14 secondes dans la première spéciale à cause de la crevaison. Malheureusement après, ce n’était pas suffisant de revenir. Avec ces spéciales et les conditions, c’était difficile de faire des écarts. C’est comme ça. C’est déjà bien de terminer là en partant 30éme. »

William Wagner (Cinquième) :

« Content d’être à l’arrivée après 3 abandons sur ce rallye. On partira en confiance sur notre rallye au Vosgien. »

Prochaine étape, à Gérardmer pour le rallye Vosges-Grand Est à la mi- juin.

François LEROUX

Photos : Eric PETITDIDIER

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU RALLYE DU TOUQUET- PAS DE CALAIS

1.BONATO Yoann – BOULLOUD Benjamin (Citroën C3R5) en 1h18’28.3

2.CAMILLI Éric – BURESI François-Xavier (Citroën C3R5) en 1h18’54.5, à 26.2

3.GIORDANO Quentin – PARENT Kévin (Volkswagen PoloR5) en 1h19’41.3, à 1’13.0

4.BRUNSON Eric – MONDON Cédric (Ford Fiesta WRC) en 1h19’48.4, à 1’20.1

5.WAGNER William – MILLET Kévin (Citroën C3R5) en 1h20’22.9, à 1’54.6

6.ROBERT Cédric – DUVAL Matthieu (Alpine A110 RGT16) en 1h21’10.2, à 2’41.9

7.ROCHE Pierre – ROCHE Martine (Citroën C3R5) en 1h21’16.4, à 2’48.1

8.AMOURETTE Marc – BRULE Antoine (Citroën C3 R5) en 1h21’19.3, à 2’51.0

9.BERFA Jordan – BONHOMME Franck (Hyundai i20R5) en 1h21’21.1 à 2’52.8

10.RAGUES Pierre – PESENTI Julien (Volkswagen Polo GTIR5) en 1h21’47.0, à 3’18.7

11.MAUFFREY Eric – BRONNER Kévin (Skoda Fabia R5) en 1h21’55.3, à 3’27.0