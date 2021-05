WSBK 2021 A ESTORIL : VICTOIRE DE REDDING . En SSP 600, LE FRANÇAIS CLUZEL SUR LE PODIUM

On sait qu’en Mondial WSBK, on roule plusieurs courses – trois manches – durant chaque week end.

Trois donc en WSBK, dont une qui ne donne que la moitié des points parce que c’est plus un sprint qu’une course (il faut être polytechnicien pour piger, et encore !) et deux en SuperSport SSP 600.

Ce samedi, on a donc disputé une course dans chacune des cylindrées, le WSBK et le SSP 600.

En WSBK pas compliqué, Redding qui roule sur une Ducati, est parti devant, est resté devant, a fini devant!

Sur la fin, Razgatlioglu et Rea sont revenus sur lui (photo d’ouverture de ce reportage) et on a vu une belle baston, image rarissime dans cette discipline et surtout dans cette cylindrée.

Au classement général provisoire, Rea le pilote Kawasaki posséde toujours huit points d’avance sur la Ducati de Redding et vingt trois sur la Yamaha de « Razga » le Turc…

En Supersport 600, pas compliqué non plus, on est à la troisième course de la saison et c’est toujours la même moto qui gagne… la Yamaha Evan Bros d’Odendaal!

On avait eu le même problème l’an dernier avec les Yamaha dites Bardahl, mais c’est le même team !

Mais quand on enquête, on tombe sur des murs plus épais que ceux de Fort Knox…

J’ai entendu parler d’une supériorité électronique colossale, c’est possible, je n’ai pas d’infos venant comme on dit de milieux autorisés.

Jules Cluzel le Français a du se battre, à commencer par sa lutte face à son coéquipier chez Yamaha GMT 94, l’Italien Caricasulo, qui est d’ailleurs allé au gravier et quand Cluzel a pu enfin mettre du gaz, Odendaal et Oettl sont restés devant.

Au général, Odendaal est leader avec 75 points (trois victoires sur trois courses) Jules Cluzel est cinq (balancé dans la course précédente en Aragon par le Finlandais Tuuli) avec la moitié des points d’Odendaal.

Voilà, pas vraiment grand-chose à ajouter, j’avoue que le sort de Jason Dupasquier, tombé et gravement blessé en Moto3 au Mugello au GP d’Italie, m’est beaucoup plus essentiel que ces courses WSBK souvent préjoueés.

Tant mieux si Redding a pu réduire l’écart mais Rea est toujours leader au général.

