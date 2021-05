VICTORIEUX SAUCY DISQUALIFIÉ, LE SUCCÈS REVIENT AU FRANÇAIS DAVID AU PAUL RICARD EN FORMULE RÉGIONALE ALPINE

Belle performance du pilote Suisse Grégoire Saucy, le leader du Championnat pourtant en retrait complet tout récemment à Monaco, mais victorieux ce samedi de la 1re course du meeting du Paul Ricard

Mais la joie du pilote ART Grand Prix, aura malheureusement pour lui, été de très courte durée, car en début de soirée, on apprenait que le Suisse était déclassé !

Explication

Au cours du contrôle technique, les commissaires techniques ont remarqué une irrégularité sur la monoplace de Grégoire Saucy, et l’ont immédiatement disqualifié de cette première course du Castellet, qu’il avait gagné aprés avoir obtenu déjà la pole position.

L’équipe ART GP a reconnu son erreur, laquelle coûte tout de même très cher au Suisse qui perd 25 points :

« C’est une décision très difficile à accepter. Après la victoire de Saucy à l’arrivée e cette 1ere course, nous avons été disqualifiés pour une faute technique, en raison d’une erreur humaine lors de la réparation de la voiture après l’accident de Monaco.

Et d’indiquer:

«Après son accrochage à Monaco, le différentiel a été démonté. Et lors du remontage, il y a une rondelle du différentiel qui n’a pas été remontée du bon côté!

Puis de préciser :

« Honnêtement, ça peut vite porter à confusion. Mais il n’empêche qu’il y a un sens de remontage, même si cela n’ajoute aucun gain de performance. Mais les règles sont les règles. C’est une décision difficile à accepter, mais elle est juste. C’est une erreur humaine aux conséquences assez lourdes. Je ne blâme personne, nous sommes une équipe. Il faut simplement qu’on apprenne de cette situation pour qu’elle ne se reproduise pas. C’est dur pour Grégoire, parce qu’il a fait un travail magistral en piste. Il faudra répondre en piste demain, et se remettre d’aplomb.

Par conséquent, Grégoire Saucy perd les vingt-cinq points de sa victoire et par la même occasion son avance au commandement du championnat, fond comme neige au soleil, car du coup elle diminue fortement et passe de trente-quatre points à seulement six d’avance sur son nouveau dauphin !

Lequel n’est autre que le second avec qui il avait partagé la 1ere ligne sur la grille de départ, et qu’il n’avait devancé que de…0″329 sous le damier, le Français Hadrien David de l’autre équipe Française, R-Ace GP, qui avait brillé à Monaco et qui hérite à nouveau mais cette fois sur tapis vert, de la victoire, mais qui est la toute première d’Hadrien dans la discipline !

Le pilote de Royan qui fort des vingt cinq points remonte au classement provisoire et devient le nouveau dauphin de Saucy.

Finalement tous les pilotes remontent d’une position et pour le Top ten, le classement de cette première course est le suivant:

1 : Hadrien David – 2 : Michael Belov – 3 : Gabriele Minì – 4 : Zane Maloney – 5 : Patrik Pasma – 6 : Alex Quinn – 7 : Kas Haverkort – 8 : Thomas Ten Brinke – 9 : William Alatalo – 10 : Dino Beganovic

A retenir encore l’immense déception de l’autre pilote tricolore, Issak Hadjar, victime d’un ennui mécanique avant que ne soit donné le départ et qui de ce fait, s’est vu dans l’obligation de partir de la voie des stands bon dernier…

Malgré une splendide remontée, jusqu’à la vingt-et-unième positon, il ne marque aucun point, lui qui avait gagné la 1ére course de Monaco, se classant ensuite second de la seconde dimanche.

Néanmoins au classement provisoire, il pointe en sixième place à seulement quinze points du leader et à neuf du second, son compatriote et équipier, Hadrien David !

François LEROUX

Photos : FORMULE ALPINE

LE CLASSEMENT DE LA 1ere COURSE

1 – Hadrien David – R-Ace, les 14 tours en 32’50″219

2 – Michael Belov – JD Motorsport à 0″741

3 – Gabriele Minì – ART GP, à 1″157

4 – Zane Maloney – R-Ace à 2″018

5 – Patrik Pasma – KIC à 2″556

6 – Alex Quinn – Arden à 2″835

7 – Kas Haverkort – MP Motorsport à 3″809

8 – Thomas Ten Brinke – ART GP, à 4″478

9 – William Alatalo – Arden à 6″140

10 – Dino Beganovic – Prema à 6″605

11 – David Vidales – Prema à 7″856

12 – Franco Colapinto – MP Motorsport à 8″554

13 – Andrea Rosso – FA Racing à 8″614

14 – Paul Aron – Prema à 9″333

15 – Elias Seppanen – KIC à 10″554

16 – Oliver Goethe – MP Motorsport à 11″261

17 – Pietro Delli Guanti – Monolite à 11″788

18 – Gabriel Bortoleto – FA Racing à 12″250

19 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport à 13″454

20 – Francesco Pizzi – VAR à 13″888

21 – Isack Hadjar – R-Ace à 14″423

22 – Jasin Ferati – Monolite à 15″263

23 – Tommy Smith – JD Motorsport à 16″099

24 – Emidio Pesce – DR Formula à 17″856

25 – Nicola Marinangeli – Arden à 20″112

26 – Alexandre Bardinon – FA Racing à 23″546

27 – Nico Gohler – KIC à 23″703

28 – Brad Benavides – DR Formula à 24″179

29 – Lena Buhler – R-Ace à 24″516

30 – Belén García – G4 Racing à 25″807

DISQUALIFIÉ

Grégoire Saucy

ABANDONS

Axel Gnos

Alessandro Famularo

M‍ari Boya

L‍orenzo Fluxa

MEILLEUR TOUR: Hadrien David, en 1’59″481

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1.Saucy 85 points – 2.David : 79 – 3.Quinn : 78 – 4.Maloney: 77 – 5.Aron : 72 – 6.Hadjar : 70 – 7.Minì : 56 – 8.Vidales : 46 – 9.Alatalo : 40 – 10.Pasma : 37 – 11.Ten Brinke : 24 – 12.Boya : 21 – 13.Haverkort : 8- 14.Beganovic : 7 – 15.Bortoleto, Goehte et Rosso : 2 – 18.Seppanen 1.