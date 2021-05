LE SALON DE GENÈVE POSSIBLE EN FÉVRIER 2022!

Possible ? Oui car il va falloir attendre la réaction des exposants possibles …

Tous les constructeurs n’ont pas digéré l’annulation à quelques heures de l’ouverture? de la dernière édition en 2020!!!

Décision qui leur a laissé un goût amer … et aussi et surtout une note particulièrement… salée !!! Car tout était prêt… Stands, personnels!!!!

On verra bien ce que décideront les constructeurs,car les salons selon eux, c’est désormais totalement ‘ hors du temps’ totalement Has been !!! En tout cas, plus du tout … The place to be!!!!

Donc Genève ou pas, qu’on se le dise, ce type d’exposition n’est plus du tout d’actualité et complétement dépassé

Traditionnellement prévu début mars, les organisateurs du Salon Helvète nous annoncent qu’il devrait se tenir cette fois, du 19 au 27 février 2022.

Après deux ans, sans Salon de Genève pour cause de pandémie du Coronavirus COVID-19, ils espèrent bien relancer la machine et indiquent que pour eux, le Salon de Genève devrait bien faire son retour l’année prochaine, si la situation sanitaire le permet…. Mais pas que, comme on vient de l’expliquer! Car la décision, ne leur appartient pas complètement. En effet, répétons-le, si les organisateurs du Salon de Genève ont bien officialisé la tenue d’une nouvelle édition, une édition qui ne se tiendra pas début mars comme le veut la tradition, mais quelques jours plus tôt, fin février, très exactement du 19 au 27 février 2022. A voir, attendons la réaction des principaux intéressés, les clients, les constructeurs qui paient à prix d’or leurs emplacements… Et dont bon nombre, ont déjà désertés depuis plusieurs éditions, les autres grands Salons qu’étaient Paris ou Francfort ! Gilles GAIGNAULT Photos : Patrick MARTINOLI