DEUX CASQUES SIGNÉS PAR L’ACTEUR SAMUEL LE BIHAN AUX ENCHÈRES POUR SOUTENIR L’AUTISME

Saluons et soutenons cette belle action, s’il en est une !

Dans le cadre d’une vente caritative au profit d’« Autisme Info Service » le 4 juillet 2021, deux casques Felix, dédicacés par Samuel Le Bihan, seront proposés au catalogue de cette vente aux enchères.

La maison de vente aux enchères Carprecium, du groupe Millon et aux côtés de la marque de casques de moto Felix et de l’acteur Samuel Le Bihan, se mobilise en effet, pour une œuvre caritative.

Dans le cadre d’une vente de motos de collection, deux casques « Monte Carlo » de la marque Félix, dédicacés par Samuel le Bihan, passeront sous le feu des enchères. L’intégralité des fonds récolté sera reversée à l’association Autisme Info Service, dont l’acteur est le vice-président.

Autisme Info Service est le 1er dispositif gratuit et national, d’écoute et d’information sur le TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme).

Antoine Florio, Président de Felix® et Samuel Le Bihan, Vice-Président de l’Association « Autisme Info Service » se sont investis dans cette opération, permettant d’aider et d’accompagner les personnes atteintes d’autisme ainsi que leur entourage et les professionnels intervenant à leurs côtés.

Le 26 octobre dernier, sur France 2, la diffusion du téléfilm «T’en fais pas, j’suis là», dans lequel l’acteur Samuel Le Bihan braquait les projecteurs sur l’autisme, en interprétant un père qui doit appréhender le handicap de son fils, suite à la disparition de sa mère, a été très suivi et apprécié.

Dans cette fiction, le comédien circule à scooter et porte le casque Monte-Carlo de la gamme Félix.

Au-delà de sa participation au téléfilm, la société Felix s’engage aux côtés de l’association Autisme Info Service, en proposant en vente aux enchères, les deux casques dédicacés par Samuel Le Bihan.

Ces casques seront vendus lors de la vacation à Piney dans l’Aube (10220) proposant entre autres, une vingtaine de motos de collection, une collection d’automobiles de collection d’un amateur de Saint Tropez, lots qui seront dispersés sous le marteau de Maitre Alexandre Million, Commissaire-Priseur.

L’intégralité des fonds récoltés par cette vente seront reversés à l’association Autisme Info Service, et nous encourageons les collectionneurs à soutenir l’Association sur leur site : www.autismeinfoservice.com

Guillaume de Lusigny, Directeur de Carprecium, nous explique :

« Pour Carprecium, c’est toujours un honneur de pouvoir contribuer à des actions caritatives. Les acteurs du sport automobile et les amateurs de belles automobiles qui soutiennent des œuvres de bienfaisance peuvent compter sur notre structure, notre savoir-faire et nos compétences pour devenir le levier de leurs projets caritatifs ».

SOUTENEZ, INFORMEZ, ENCHÉRISSEZ !

La vente se déroulera donc le Dimanche 4 juillet 2021 à 15h, sous la Halle Ducale de Piney (10220).

Au programme :

Vente aux enchères publique et live et d’une collection de 25 motos (Collection d’un amateur) et des 2 casques Felix dédicacées par Samuel Le Bihan (15h)

Vente de 13 voitures de collection d’un amateur de Saint-Tropez (14h)

CONTACT : Guillaume de Lusigny : Tél: 06 50 51 45 81 | gdelusigny@millon.com

www.carprecium.com

L’association AUTISME INFO SERVICE est soutenue par FÉLIX !

Avec la diffusion du téléfilm «T’en fais pas, j’suis là», le 26 octobre dernier, Samuel Le Bihan en sa qualité de comédien, mais aussi de vice-président de l’association Autisme Info Service, mettait en lumière la cause de l’autisme, en prime time, sur France 2.

«T’en fais pas, j’suis là», c’est l’histoire d’un père qui doit appréhender le handicap de son fils, suite à la disparition de sa mère. Dans cette fiction, le comédien circule à scooter et porte le casque Monte-Carlo de la gamme Félix.

Un détail, qui n’a pas échappé à la société Felix Auto Moto, qui décide de soutenir l’association Autisme Info Service, en mettant en vente aux enchères, trois casques dédicacés par Samuel Le Bihan

C’est majoritairement, grâce à des soutiens privés, qu’Autisme Info Service mène à bien sa mission pour une société plus solidaire, plus inclusive et plus juste à l’égard des personnes avec autisme.

Pour soutenir directement « Autisme Info Service » : www.autismeinfoservice.com

Autisme Info Service est le 1er dispositif gratuit et national, d’écoute et d’information par téléphone et courriel permettant d’aider et d’orienter les personnes avec autisme, leur entourage et les professionnels intervenant à leurs côtés, sur les interrogations relatives à ce handicap.

Gilles GAIGNAULT

Photos : CARPRECIUM