SIMON PAGENAUD ET MALGRÉ DES QUALIFICATIONS RATÉES…CONFIANT POUR LA COURSE DES 500 MILES

Après des qualifications décevantes pour lui aux 500 Miles d’Indianapolis, les réactions de Simon Pagenaud à la suite des derniers essais avant le « Carb Day »

Simon Pagenaud n’a pas réalisé les qualifications qu’il souhaitait. Malgré des premiers essais très encourageants, le pilote Français n’a pas été en mesure de trouver assez de vitesse et se lancera ce dimanche, depuis la neuvième ligne, de la 26ème position sur les 33, de la grille de départ de la course la plus rapide du monde.

Après une casse moteur lors des derniers essais qui a eu lieu après les qualifications du samedi, le pilote du Team Penske, a enfin retrouvé une voiture performante en mode course. Il a pu simuler la remontée dans le peloton et demeure confiant pour la course de l’Indy 500 qui l’a vu triompher l dimanche 26 mai 2019.

Réaction de Simon Pagenaud après les qualifications loupées aux 500 Miles

« Je suis évidemment déçu. Nous n’avons pas pu participer au ‘Fast 9’ (deuxième séance de qualifications pour les neuf meilleures monoplaces) de ce qui est toujours l’épreuve de la saison que je préfère. Il s’avère que l’on n’a pas la vitesse espérée depuis vendredi matin (les derniers essais avant les qualifications). On essaie de comprendre pourquoi car pendant les essais de jeudi, on semblait être très compétitifs en mode qualification. Mais dès qu’on a augmenté le turbo, les choses se sont compliquées malgré le fait que le comportement de la voiture était très bon et l’équipe bien préparée. On essaie d’analyser et de comprendre le problème. J’ai toute confiance dans l’équipe et tout le monde travaille très dur pour trouver ce qu’il nous manque. »

Ce que pense Simon Pagenaud après les derniers essais avant « Carb Day » :

« Je me sens beaucoup plus positif après cette séance d’essai. La voiture se comporte très, très bien en version course. Je suis très satisfait. Nous avons eu l’occasion de simuler les conditions de course avec un départ du fond du peloton en remontant petit à petit vers le groupe de tête. C’est très encourageant. Le châssis se comporte très bien. Malheureusement, on a eu une casse moteur après 18 minutes de séance, donc on a perdu environ 1h30 d’essai. Mais on est déjà dans de bonnes conditions de course et si la course était demain, je serais très confiant. On a retrouvé la voiture qu’on avait pendant les premiers essais cette semaine et on aura un nouveau moteur pour la course, ce qui était déjà prévu. »

Signalons encore que tous les pilotes de l’équipe Penske ont souffert de ce manque de vitesse en séance de qualification, le meilleur du ‘club des cinq’ étant d’ailleurs incroyablement le ‘rookie’ qui débute en Indycar et découvre Indy, le Champion Néo-Zélandais de la série Australienne des V8 Supercars, Scott McLaughlin !

Les anciens, l’Américain, Josef Newgarden – double champion Indycar en 2017 et 2019 – et l’Australien Will Power – vainqueur à Indy en 2018 et champion en 2014 – pointant eux, aux vingt et unième et trente deuxième rangs !

Quant à la ‘pigiste’, la Suissesse Simona de Silvestro, pourtant une habituée de l’ovale d’Indy, elle a comme Power, frôlé l’élimination, ne se qualifiant que lors de l’ultime séance !!!

Les activités sur la piste à Indianapolis reprennent ce vendredi, 28 mai, avec les derniers essais avant la course de dimanche 30 mai.

Simple rappel, c’est le Néo-Zélandais Scott McLaughlin qui a signé la pole et qui s’élancera depuis la première des onze lignes, avec à ses côtés, l’Américain Colton Herta et le Néerlandais Rinus Veekay.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

RAPPEL DE LA GRILLE DE DÉPART DE L’INDY 500 LE 30 MAI 2021

1 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 231.685 mp/h

2 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 231.655

3 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter- 231.511

4 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 231.504

5 – Tony Kanaan (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 231.032

6 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 230.616

7 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 230.499

8 – Helio Castroneves (Dallara-Honda) Michael Shank – 230.355

9 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) – Ganassi – 230.318

10 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 231.046

11 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne – 231.044

12 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) AMSP – 230.864

13 – Pietro Fittipaldi (Dallara-Honda) Dale Coyne – 230.846

14 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) AMSP – 230.744

15 – Takuma Sato (Dallara-Honda) RLL – 230.708

16 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 230.563

17 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske – 230.557

18 – Graham Rahal (Dallara-Honda) RLL – 230.521

19 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 230.427

20 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank – 230.191

21 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 230.071

22 – JR Hildebrand (Dallara-Chevy) AJFoyt – 229.980

23 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Rahal – 229.949

24 – Juan Pablo Montoya (Dallara-Chevy) AMSP – 229.891

25 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 229.872

26 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 229.778

27 – Sebastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.744

28 – Stefan Wilson (Dallara-Honda) Andretti – 229.714

29 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 229.417

30 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.323

31 – Sage Karam (Dallara-Chevy) Dreyer&Riscol – 229.156

32 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 229.228

33 – Simona De Silvestro (Dallara-Chevy) Penske – 228.353

NON QUALIFIES

Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 228.401

RC Enerson (Dallara-Chevy) Top Gun – 227.263‍