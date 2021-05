WHATT’ELLES, DES FÉMININES POUR UN RALLYE AUTO NOUVEAU GENRE ET 100% ÉLECTRIQUE

Watt’Elles : un équipage qui a de l’énergie à revendre, engagé dans le premier rallye électromobile féminin au monde.

Natur’Elles Aventures, est un rallye automobile où féminin rime avec sport auto, orientation et dépassement de soi et où conduite rime avec environnement, réduction des émissions de CO2 et silence.

Première édition en France le 30 mai 2021.

Elles s’appellent Axelle Chatain-Gigou et Juliette Duault et elles travaillent toutes les deux dans un institut de recherche dédié à la transition énergétique et aux mobilités du futur. Elles ont décidé de s’embarquer dans une aventure pionnière, celle d’un rallye auto 100% électrique et 100% féminin, pour soutenir des actions en faveur de l’environnement et contribuer à la sensibilisation du plus grand nombre. Avec elles, 8 sponsors ultra motivés gravitant autour de la voiture, de la recharge et de la nature.

Elles ont de l’énergie à revendre … de l’énergie électrique, si possible verte, pour alimenter leur voiture pendant les 800 km au cœur de paysages de montagne à couper le souffle dans les Alpes!

De l’énergie pour faire marcher leurs jambes et leurs cerveaux dans cette course d’orientation à la carte et à la boussole, avec 10 km de marche par jour en plus… µ

De l’énergie, parce qu’il en faut pour monter une association et convaincre des partenaires d’investir dans cette aventure pionnière qui casse les codes du rallye classique…

Pour elles, c’est d’abord l’occasion de soutenir des projets en faveur de l’environnement portés par l’association ‘Ma Terre N’Elles’ et la startup EcoTree. C’est aussi l’occasion de sensibiliser leurs publics aux enjeux climatiques et à la transition énergétique. Axelle et Juliette croient que la recherche et l’innovation permettront progressivement d’améliorer notre bilan énergétique et de se déplacer de façon plus vertueuse, tout en faisant évoluer nos comportements.

Alors elles vont challenger ces véhicules, en attendant des innovations technologiques et humaines plus vertueuses encore…

DE LA CRÉATION DU RALLYE NATUR’ELLES AVENTURES… À CELLE DE L’ASSOCIATION WATT’ELLES

Le rallye Natur’Elles Aventures édition France 2021, a été créé par l’énergique Linda Benzid, une ancienne cadre chez Manpower et PSA. Elle a déjà participé comme pilote à trois rallyes féminins. En 2020, elle a l’idée de lancer sa propre organisation, un rallye nouveau genre qui allie le sport, l’automobile, l’environnement et les projets féminins. L’entreprise est basée à Versailles, qui devient ville partenaire.

C’est en lisant le journal de sa ville que Juliette découvre le projet et c’est le coup de cœur. Elle en parle à sa collègue Axelle, qui adhère immédiatement. Elles créent leur association, baptisée ‘Watt’Elles’ et se dotent d’outils de communication : site web, réseaux sociaux…

Objectif ? Trouver des partenaires prêts à s’engager pour soutenir cette initiative innovante et contribuer ainsi à promouvoir les changements de comportements vers une attitude plus éco-responsable

LE PROGRAMME DE L’ÉDITION FRANCE 2021

Il s’agit d’une course d’orientation de six jours du 30 mai au 5 juin 2021, au départ de Versailles, uniquement à la carte et à la boussole et plus dur … sans téléphone pendant les six jours!!!

Le départ de l’épreuve aura lieu devant le magnifique Hôtel de ville de Versailles, à quelques kilomètres de Paris et sera lancé par Franck Dubosc, parrain officiel du rallye. Les équipages se rendront ensuite en bus électrique et TGV à Annemasse. Les véhicules électriques seront amenés par les équipages ou fournis par le partenaire PeugeotByMyCar. Le parcours de près de 800 km traversera de magnifiques paysages en Savoie et Haute-Savoie, entre Annemasse et Evian, ville-partenaire où se tiendra l’arrivée.

Pendant que les véhicules se rechargeront, les équipages devront poursuivre leur route à pied en montagne, à raison d’environ 10 km par jour, et camperont au cœur de la nature.

Survolées par un drone et relayées via les organisateurs et la presse, les participantes sauront montrer toutes les facettes vertueuses d’un rallye éco-responsable et toucher un large public.

LES WATT’ELLES : UN DUO FÉMININ A DÉCOUVRIR ET SOUTENIR

Axelle et Juliette travaillent toutes deux chez VEDECOM, un institut de recherche et d’innovation pour la transition énergétique, dédié aux mobilités innovantes. Ce qui les lie, c’est leur professionnalisme et leur engagement dans l’innovation environnementale, leur amour de la nature et surtout, leur esprit d’entreprise et d’aventure. Elles sont aussi très complémentaires pour mener ce projet.

Dynamique et enthousiaste, Juliette, 48 ans et maman de 4 filles de 13 à 20 ans, sait mener sa baraque et a consacré du temps à ses filles. Elle aussi bien roulé sa bosse dans le métier de la communication, un métier passion où elle met ses talents d’écriture, de créativité, d’organisation et d’agilité. Elle est Directrice de la communication.

Axelle, 39 ans, est directrice Commerciale chez VEDECOM Tech, la filiale commerciale de VEDECOM, après avoir passé plusieurs années chez Safran. Son bonheur ? Goûter les richesses de la nature : randonnées, cueillettes et animaux remplissent tout son temps libre. De formation ingénieur mécanique, elle est aussi fan d’automobile depuis toujours et n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis.



DES SPONSORS ENTHOUSIASTES

La première partie du défi consistait à financer le projet, un pari reconnaissons-le… un peu fou dans un contexte de crise sanitaire avec cette pandémie du COVID-19!

C’est chose faite avec une équipe de sponsors ultra motivés, qui conjuguent leur intérêt pour le véhicule électrique avec leur souci de soutenir un projet pour l’environnement et féminin.

Sponsors « Sprinters » : NORAUTO et ADITIKS – Sponsors « Coureurs » : LE SECRET NATUREL, le CNPA et FIRALP · Sponsors » Marcheurs » : STATIONS-E, IES SYNERGY et GEOTAB

AutoNewsInfo suivra cette belle aventure insolite qui mérite mieux qu’une simple annonce!

Gilles GAIGNAULT

Photos : WATT’ELLES