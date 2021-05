ROMAIN GROSJEAN VA DÉCOUVRIR COURSE LE PILOTAGE SUR OVALE FIN AOÛT A GATEWAY

Consultant et brillant pour ses grands débuts de commentateur à la télévision dimanche après-midi, où il officiait sur Canal pour suivre le Grand Prix de Monaco, Romain Grosjean, désormais pilote outre-Atlantique dans le Championnat des monoplace US de l’Indycar Séries, a annoncé, en ce début de semaine, qu’il devrait découvrir le pilotage particulier et débuter en course sur ovale dès cette année !

On le sait, le Français recruté cet hiver par le Team Dale Coyne, pour rouler en Indycar, s’est pour sa toute 1ére année d’apprentissage dans cette discipline contenté de ne disputer que les courses sur les circuits traditionnels et les aussi les épreuves en ville.

En effet au lendemain des qualifications de l’Indy 500 qui a vu le Néo-Zélandais du Chip Ganassi, Scott Dixon, décrocher la pole des 500 miles et pour la 4éme fois, Romain ce lundi soir 24 mai, lors d’un ‘Live Twitch’ de Canal + Sport que présentait Julien Fébreau, en compagnie lequel il avait dimanche commenté le Grand Prix de Monaco, Romain Grosjean a pour la toute 1ére fois laissait entendre qu’il devrait disputer la première course sur ovale de sa carrière, le 21 août prochain sur l’anneau de Gateway

« Normalement, je vais courir à Gateway cet été, qui est un ovale mais plus court »

Effectivement contrairement à la majorité des anneaux de vitesse, type Indianapolis qui développe 4 kilomètres, celui de Gateway ne mesure que deux kilomètres.

Et Romain d’expliquer :

« Ce n’est pas quelque chose qui m’a attiré, les ovales, mais cela fait partie du championnat et cela à l’air d’être un truc assez différent, beaucoup plus compliqué que ce qu’on voit de l’extérieur. C’est long et ce sont des courses où tout peut arriver. » .

Alors le verra-t-on au départ de la plus prestigieuse course au monde et l’épreuve reine du calendrier Indycar, celle de l‘Indy 500 en 2022 ?

Romain a encore ajouté et précisé :

« Il ne faut jamais dire jamais »

Rappelons que tout récemment le samedi 15 mai dernier, Romain Grosjean dès sa troisième participation à une manche du Championnat Indycar 2021, celui du Grand Prix d’Indianapolis – après le épreuves de Barber et de St Petersburg – sur le circuit routier, a signé une première pole et décroché la seconde place au volant de sa Dallara-Honda du Team Dale Coyne !

Gilles GAIGNAULT

Photos : INDYCAR