CHASE ELLIOTT VICTORIEUX À AUSTIN EN NASCAR

Chase Elliott triomphe ce week-end et remporte- sa première victoire de la saison en NASCAR Cup Serie – la manche qui se déroulait sur le circuit du COTA d’Austin au Texas, épreuve stoppée avant son terme au drapeau rouge à cause de la pluie,

Succès ‘ miracle ‘ pour Chase Elliott car il ne disposait pas d’assez de carburant pour aller au bout et terminer la course sans ravitailler…

Mais c’était dans compter sur une alliée inattendue… la pluie qui s’est abattu sur le tracé Texan, lui permettant finalement de s’imposer à l’issue de cette épreuve sérieusement raccourcie par la pluie !

Comme Kyle Busch, Chase Elliott ne pouvait finir sans ravitailler, car il allait lui manquer deux tours pour aller au terme de cette course et rejoindre l’arrivée sans avoir à repasser à son stand. Si Kyle Busch s’est – dommage pour lui – bien arrêté, lui, plusieurs tours avant que ne survienne la neutralisation, Chase Elliott et son équipe de la Hendrick Motorsports, ont décidé eux de poursuivre et de rester en piste.

Leur choix, lui a permis d’accentuer son avance sur Kyle Larson, mais en cas de stop au stand, elle n’aurait pas été suffisante pour lui permettre de conserver le commandement s’il avait effectué un arrêt supplémentaire et de revenir en piste en tête !

Donc les mauvaises conditions, ont finalement bien aidé et sauvé le Champion en titre qui suite à ce drapeau rouge inattendu, remporte enfin sa toute première victoire en 2021.

Et coup double pur Chase Elliott et son équipe de la Hendrick Motorsports qui rejoignent et égalent la Petty Enterprises au nombre de victoires en NASCAR Cup Series avec … 268 succès !

Chase Elliott qui indiquait :

« Je n’avais jamais gagné une course sous la pluie avant. Nous avions le rythme à la fin car je poussais au maximum. Il y avait pas mal d’aquaplaning donc prudence. Sinon, je suis fier de mon équipe. Aujourd’hui notre triomphe marque la huit-centième victoire pour Chevrolet et aussi et surtout la 268ème pour notre Team Hendrick Motorsports. Laquelle est notre première victoire cette année. »

Les conditions se dégradant dans les vingt derniers tours, les officiels d »codent par prudence et sécurité de brandir le drapeau rouge, alors qu’il restait encore quatorze tour à couvrir avant le damier.

Chase Elliott l’emporte donc en précédant son coéquipier Kyle Larson et Joey Logano qui décroche la troisième place.

Top 5 pour Ross Chastain devant AJ Allmendinger. Suivent, Chase Briscoe, Michael McDowell, Alex Bowman, Tyler Reddick et Kyle Busch qui complètent le Top 10.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR – TEAM

LE CLASSEMENT DE LA COURSE D’AUSTIN AU COTA

1 – Chase Elliott (Chevrolet) – Hendrick – 54 tours

2 – Kyle Larson (Chevrolet) – Hendrick – 54

3 – Joey Logano (Ford) – Penske – 54

4 – Ross Chastain (Chevrolet) – Ganassi – 54

5 – AJ Allmendinger (Chevrolet) – Kaulig – 54

6 – Chase Briscoe (Ford) – Stewart-Haas – 54

7 – Michael McDowell (Ford) – FrontRow – 54

8 – Alex Bowman (Chevrolet) – Hendrick – 54

9 – Tyler Reddick (Chevrolet) – Childress – 54

10 – Kyle Busch (Toyota) – Gibbs – 54

11 – William Byron (Chevrolet) – Hendrick – 54

12 – Austin Dillon (Chevrolet) – Childress – 54

13 – Chris Buescher (Ford) – Roush – 54

14 – Denny Hamlin (Toyota) – Gibbs – 54

15 – Ryan Preece (Chevrolet) – JTG – 54

16 – Erik Jones (Chevrolet) – Petty – 54

17 – Ryan Blaney (Ford) – Penske – 54

18 – Anthony Alfredo (Ford) – FrontRow – 54

19 – Brad Keselowski (Ford) – Penske – 54

20 – Corey LaJoie (Chevrolet) – Spire – 54

21 – Ty Dillon (Toyota) – Gaunt – 54

22 – Ricky Stenhouse Jr (Chevrolet) – JTG – 54

23 – Matt DiBenedetto (Ford) – Wood Brothers – 54

24 – Ryan Newman (Ford) – Roush – 54

25 – Austin Cindric(i) (Ford) – Penske – 54

26 – Aric Almirola (Ford) – Stewart-Haas – 54

27 – Kurt Busch (Chevrolet) – Ganassi – 54

28 – Garrett Smithley (Chevrolet) – Ware – 54

29 – James Davison (Chevrolet) – Ware – 54

30 – Josh Bilicki (Ford) – Ware – 54

31 – Kyle Tilley (Chevrolet) – McLeod – 54

32 – Cody Ware (Chevrolet) – Ware – 53

33 – Daniel Suarez (Chevrolet) – Trackhouse – 46

34 – Quin Houff (Chevrolet) – Starcom – 38

35 – Martin Truex Jr (Toyota) – Gibb – 24

36 – Cole Custer (Ford) – Stewart-Haas – 24

37 – Kevin Harvick (Ford) – Stewart-Haas – 19

38 – Christopher Bell (Toyota) – Gibbs – 18

39 – Bubba Wallace (Toyota) – 23XI – 18

40 – Justin Haley (Chevrolet) – Kaulig – 12

