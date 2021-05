WSBK 2021 EN ARAGON : EN SSP 600, PODIUM DE CLUZEL PARTI FOND DE GRILLE

On a su que hier samedi, dans la première course de SSP 600 de l’année, Jules Cluzel s’était fait buter par Tuuli alors qu’il était en tête et qu’il y avait une très belle baston avec le Finlandais en tête de course.

Tuuli du coup, n’a pas participé à la deuxième course du week end suite à une commotion cérébrale chopée dans cet accrochage, quant à Cluzel, le sort s’acharne, il est parti fond de grille à cause d’un problème de pression des pneus !

Les conditions de cette course sont juste immondes avec une piste mouillée, il fait 15 degrés, on est évidemment en pneus pluie et le ciel est en couleur de deuil.

Du coup cette course va quasiment se résumer à une remontée effrénée du pilote Yamaha GMT 94, qui en effet est en tête à deux tours de la fin mais il va payer cher les efforts colossaux qu’il faut faire pour remonter dans une sorte de brouillasse épaisse et doit laisser passer Odendaal, le vainqueur de la veille qui est donc en tête du mondial avec 50 points, De Rosa a réussi à lui piquer la deuxième place, certes c’est injuste mais je l’écris souvent, la course de vitesse c’est pas Bisounours…

Il y a eu évidemment pas mal de chutes, dont celle d’Oettl, très brièvement en tête de course au départ, ainsi que celle de l’Italien Caricasulo, l’équipier de Cluzel chez GMT 94.

Cela dit, pour dire l’écart énorme entre les capacités e pilotages des pilotes de cette cylindrée et aussi pour féliciter la hargne vindicative de Cluzel sur un sort qui s’est acharné sur lui après sa pole de samedi, sa 22ème, le Français a repris dix places dès le premier tour, parti 25ème il est 14…

Résultat SSP 600 course deux Aragon

Classement général SSP 600 après Aragon 2021

https://resources.worldsbk.com/files/results/2021/ARA/SSP/002/STD/ChampionshipStandings.pdf?version=67e649219847fb6e7ff3ae98ae3ca54c&_ga=2.139580276.693969732.1621612506-1647276493.1611940709http://

LE WSBK POUR LA DUCATI DE REDDING

En cylindrée WSBK, Rea est parti tout de suite en tête devant son coéquipier Lowes, dans l’absolu, il y a deux vraies courses par week end, il peut battre cette année (mais avec beaucoup moins de faste) les records de victoires d’Agostini et Rossi en MotoGP, en effet, on ne joue pas dans la même catégorie !

En WSBK il y a aussi une mini course, juste pour le spectacle, qui rapporte quelques points mais ne peut pas compter dans les vraies victoires.

La Yamaha de l’américain Gerloff passe deux, puis Rea a un souci, touche avec Gerloff (l’Américain chute et repart) c’est Razgatlioglu (Yamaha) qui prend la tête, devant Lowes et la BMW de Van der Mark, Rea est quatre.

A ce moment, à noter le très beau début de course de Mahias (Kawasaki) qui est remonté huit…

Van der Mark passe deux, baston roue dans roue avec Razga.

Et on arrive à un joli réussi d’un pari osé, l’Anglais Redding est parti en slicks et il a eu raison, la piste sèche.

VDM est en tête, Redding (Ducati) est revenu de loin et passe deux, Rea est donc cinq.

Redding déchaîné, un Anglais sur une piste difficile normal, il colle tout de suite un boulevard de deux secondes à Van der Mark, nouveau venu chez BMW cette année.

Rea remonte trois, puis deux mais il est à neuf secondes de Redding, qui veut être son pire ennemi cette saison.

C’est un quatuor d’Anglais qui prend les quatre premières places, Redding, Rea, Lowes, Sykes (BMW) la première Yamaha, celle de Razga est sixième devant celle de Gerloff.

Le Français Mahias est dix, pas mal pour sa deuxième course dans cette cylindrée et sur une piste bien pourave.

Résultats WSBK Aragon 2021 course 2

https://resources.worldsbk.com/files/results/2021/ARA/SBK/003/CLA/Results.pdf?version=3f254ea62985e67d70d5751fd79112ed&_ga=2.64280552.693969732.1621612506-1647276493.1611940709

Classement général WSBK 2021 après Aragon

https://resources.worldsbk.com/files/results/2021/ARA/SBK/003/STD/ChampionshipStandings.pdf?version=67e649219847fb6e7ff3ae98ae3ca54c&_ga=2.135993334.693969732.1621612506-1647276493.1611940709

Jean Louis BERNARDELLI