SCOTT DIXON ET LE CHIP SURVOLENT LES QUALIFICATIONS. NAUFRAGE POUR LA DREAM TEAM PENSKE, PAGENAUD ET AUSSI BOURDAIS

Ce n’est pas une surprise. Constamment devant soit deux fois 1er, soit deux fois dans le Top (5 et 8), le Néo-Zélandais Scott Dixon, s‘est à nouveau révélé avec 371, 758 km/h de moyenne, le plus rapide ce samedi à l’occasion de la 1ére journée des qualifications. Ou son Team, le Chip Ganassi a placé quatre de ses pilotes parmi les neuf plus vites en piste sur l’ovale de l’Indiana, avec outre Dixon 1er, le Brésilien Tony Kanaan 3éme, l’Espagnol Alex Palou 7éme et enfin le Suédois Marcus Ericsson, 9éme.

Scott qui s’est contenté de déclarer :

« Demain sera un jour différent avec des conditions différentes. Aujourd’hui, J’ai fait une erreur au tour 2, ce qui nous a probablement coûté un dixième ou deux de la moyenne. »

Et il ajoutait :

« J’espère que nous pourrons tous les quatre réussir. »

Précisons aussi que Palou s’est écrasé dans le virage 2 lors de sa deuxième tentative de qualification. Palou conserve sa place pour la tentative pour la pole ce dimanche, mais en essayant toujours d’améliorer sa position lorsque l’arrière de sa voiture s’est détaché et a tapé, un gros contact du côté droit avec la barrière SAFER, lui infligeant des dégâts importants.

Palou est sorti de sa voiture sans être blessé, mais l’équipe Ganassi devra faire face à une longue nuit de réparation de la voiture pour le ‘Shootout’ de la pole de ce dimanche.

Autres écuries en vue, Andretti Autosport et Ed Carpenter qui positionne chacune deux pilotes, les deux Américains Colton Herta et Ryan Hunter-Reay pour la première et un autre Américain Ed Carpenter et le Néerlandais Rinus Veekay pour la seconde.

S’invite également pour tenter de décrocher la pole, l’ancien vainqueur a de multiples reprises, l’inoxydable Brésilien Helio Castroneves – victorieux de l’Indy 500 en 2001, 2002 et 2009 – et qui cette année aprés avoir longtemps roulé pour la ‘Dream Team’ Penske, porte cette année les couleurs du Michael Shank !

Grand bien lui fasse car les pilotes de Roger Penske mal à l’aise depuis les premiers essais lundi dernier, sont incroyablement tous naufragés !!!

Car si aucune des cinq monoplaces Penske ne figurent dans le Nine final pour obtenir la pole, la sentence est bien pire, car qui l’eut cru, qui l’aurait même imaginé, tant le résultat est catastrophique…

Le mieux placé si l’on peut s’exprimer ainsi, le premier pilote du clan Penske n’apparaît que très, très loin en … dix-septième position ! Et il s’agit en plus du ‘ rookie’ qui débute en Indycar, le Champion Néo-Zélandais de la série Australienne des V8 Supercars, Scott McLaughlin, incroyablement le mieux placé des Dallara-Chevy de l’armada Penske !!!

Et que dire des autres ?

Josef Newgarden, le Champion Indycar 2017 et 2019, ne pointe qu’au vingt-et-unième rang! Énorme désillusion aussi pour le Français Simon Pagenaud, le lauréat ici de l’Indy 500 2019 et sacré Champion en 2016, qui se retrouve lui en vingt-sixième position !

Juste devant son compatriote, l’autre ‘ frenchie ‘ Sébastien Bourdais de l’équipe d’AJ Foyt, vingt-septième.

Et ne parlons pas de l’Australien Will Power, 1ER de l’Indy 500 en 2018 et Champion 2014 actuellement en correctionnelle et qui va devoir passer ce dimanche par la session de repêchage pur tenter d’assurer tout simplement sa qualification et l’une des trois places en jeu pour la dernière ligne et qu’il seront cinq à viser, dont l’autre pilote Penske, la Suissesse Simona de Silvestro.

Chacun des neuf pilotes les plus rapides de ce samedi ne disposera pour la conquête de la pole ce dimanche, que d’une seule tentative. Le neuvième s’élancera en première position, le meilleur temps de samedi, en dernier. Le meilleur temps du Fast Nine signera la pole position des 500 Miles.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LES 9 PILOTES QUALIFIÉ S POUR LA POLE ET LES 3 PREMIÈRES LIGNES

1 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 231.828 mp/h (373.091 km/h)

2 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 231.648

3 – Tony Kanaan (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 231.639

4 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 231.616

5 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 231.483

6 – Helio Castroneves (Dallara-Honda) Michael Shank – 231.164

7 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 231.145

8 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 231.139

9 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 231.104

LES QUALIFIES A PARTIR DE LA QUATRIÈME LIGNE

10 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 231.046

11 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne – 231.044

12 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) Arrow McLaren Schmidt Peterson – 230.864

13 – Pietro Fittipaldi (Dallara-Honda) Dale Coyne – 230.846

14 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) Arrow McLaren Schmidt Peterson – 230.744

15 – Takuma Sato (Dallara-Honda) RLL – 230.708

16 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 230.563

17 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske – 230.557

18 – Graham Rahal (Dallara-Honda) RLL – 230.521

19 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 230.427

20 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank – 230.191

21 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 230.071

22 – JR Hildebrang (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.980

23 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Rahal – 229.949

24 – Juan Pablo Montoya (Dallara-Chevy) Arrow McLaren Schmidt Peterson – 229.891

25 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 229.872

26 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 229.778

27 – Sébastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.744

28 – Stefan Wilson (Dallara-Honda) Andretti – 229.714

29 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 229.417

30 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.250

LES CINQ PLOTES POUR LES TROIS PLACES DE LA DERNIÈRE LIGNE

31 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 229.228‍

32 – Sage Karam (Dallara-Chevy) Dreyzr&Riscol – 229.158

33 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 228.401

34 – Simona De Silvestro (Dallara-Chevy) Penske – 228.395

35 – RC Enerson (Dallara-Chevy) Top Gun – 227.263