SCOTT DIXON EN POLE DES 500 MILES A INDIANAPOLIS

C’est logique, au vu des différentes séances d’essais depuis le début de la semaine sur l’ovale de l’Indiana, où il avait constamment été, soit le plus rapide, soit parmi les plus vites et encore hier samedi à l’occasion de la première journée des qualifications, où il s’était a nouveau révélé et montré le plus vite, Scott Dixon est le poleman de cette édition 2021 de l’Indy 500!

Confirmation donc ce dimanche pour Scott Dixon, le toujours aussi véloce pilote Néo Zélandais du Chip Ganassi qu signe la meilleure moyenne et s’élancera dimanche prochain 30 mai et pour la quatrième fois, depuis la pole position de cette épreuve, de l’Indy 500, ces célèbres 500 miles à Indianapolis

Après la séance qualificative d’hier, et le Bump Day plus tôt dans la journée ce dimanche et qui a éliminé deux des cinq prétendants à la dixième et dernière ligne, Charlie Kimball et RC Enerson, Sage Karam l’Américain, l’Australien Will Power et la Suissesse Simona de Silvestro, parvenants in extremis à se qualifier, place ensuite plus tard ce jour, à la terrible session du Fast 9, celle qui annuellement détermine et désigne le poleman et les trois premières lignes de cet Indy 500 2021.

Ils étaient donc 9 qualifiés hier samedi à s’élancer : Scott Dixon, Colton Herta, Tony Kanaan, Ed Carpenter, Rinus VeeKay, Helio Castroneves, Alex Palou, Ryan Hunter-Reay et Marcus Ericsson.

Scott Dixon est sorti vainqueur de cet exercice, décrochant la pole de cette année et c’est donc lui qui s’élancera au commandement de la meute des 33 qualifiés de ces 500 miles 2021 à Indianapolis et répétons-le, pour la quatrième fois de sa carrière, avec la moyenne la plus rapide de l’histoire de cet Indy 500, avec une moyenne sur quatre tours de 231,685 mp/h, soit 371,758km/h!

Scott Dixon, déjà six fois Champion en titre, avait déjà été le plus rapide lors de la première journée de qualification samedi du Crown Royal Armed Forces, et il a également tenu la tête lors du Firestone Fast Nine Shootout ce dimanche, au volant de sa Dallara-Honda N° 9 du Chip Ganassi !

Déja victorieux vainqueur de l’Indy 500 en mai 2008, Dixon avait également remporté les pôles en 2008, 2015 et 2017, et il égalise Rex Mays, A.J. Foyt et Helio Castroneves pour les pôles de l’histoire de l’Indy 500.

Rejoindront dimanche prochain Dixon sur la première ligne l’Américain Colton Herta et le Néerlzndais Rinus VeeKay, qui sont les deux plus jeunes pilotes du peloton cette année.

La deuxième rangée sera composée d’un autre Américain Ed Carpenter (quatrième), du Brésilien Tony Kanaan (cinquième) et de l’Espagnol Alex Palou (sixième). La troisième rangée étant composée d’un troisième Américain Ryan Hunter-Reay (septième), d’un autre Brésilien Helio Castroneves (huitième) et du Suédois Marcus Ericsson (neuvième).

Qualifiés également ce dimanche mai eux pour la dixième et dernière ligne, Sage Karam partira 31éme avec sa Dallara-Chevrolet N° 24 du Dreyer&Driscol avec comme moyenne 229,156. Le Champion de la série 2014, et lauréat de l’Indy 500 en 2018, Will Power, partira 32éme avec la Dallara-Chevrolet N° 12 du Team Penske, chronométré lui à 228.876 malgré qu’il ait frôlé les protections dans le virage 2, lors de sa seule manche de qualification.

Enfin de retour à Indy, la Suissesse Simona De Silvestro complètera le peloton à la 33éme et dernière place, grâce à sa moyenne de 228,353 au volant de sa Dallara N° 16 du clan Penske.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR

LA GRILLE DE DÉPART DES 500 MILES D’INDIANAPOLIS 2021

1 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 231.685 mp/h

2 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 231.655

3 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter- 231.511

4 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 231.504

5 – Tony Kanaan (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 231.032

6 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 230.616

7 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 230.499

8 – Helio Castroneves (Dallara-Honda) Michael Shank – 230.355

9 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) – Ganassi – 230.318

10 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 231.046

11 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne – 231.044

12 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) AMSP – 230.864

13 – Pietro Fittipaldi (Dallara-Honda) Dale Coyne – 230.846

14 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) AMSP – 230.744

15 – Takuma Sato (Dallara-Honda) RLL – 230.708

16 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 230.563

17 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske – 230.557

18 – Graham Rahal (Dallara-Honda) RLL – 230.521

19 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 230.427

20 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank – 230.191

21 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 230.071

22 – JR Hildebrand (Dallara-Chevy) AJFoyt – 229.980

23 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Rahal – 229.949

24 – Juan Pablo Montoya (Dallara-Chevy) AMSP – 229.891

25 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 229.872

26 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 229.778

27 – Sebastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.744

28 – Stefan Wilson (Dallara-Honda) Andretti – 229.714

29 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 229.417

30 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.323

31 – Sage Karam (Dallara-Chevy) Dreyer&Riscol – 229.156

32 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 229.228

33 – Simona De Silvestro (Dallara-Chevy) Penske – 228.353

NON QUALIFIES

Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 228.401

RC Enerson (Dallara-Chevy) Top Gun – 227.263‍