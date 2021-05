FLASH : MOTOAMERICA EN VIRGINIE : JACK GAGNE « WINNER », PREMIER PODIUM DE BAZ

C’est marrant, sur tous les sites de sport US, on se désole de ne plus voir Cameron Beaubier au départ (il a pulvérisé la discipline durant des années et roule aujourd’hui en Europe) et on espère voir arriver le nouveau Beaubier.

Le nouveau héros a (en Français) le nom qu’il faut puisqu’il s’appelle… Jack Gagne, en anglais c’est incompréhensible ce qui nous fait marrer, gagner se dit « To win »…

Donc le jeu de mots restera entre nous…

Jack Gagne qui pilote une Yamaha, a donc l’honneur de devenir un ‘Beaubier bis’ aujourd’hui, puisqu’après un zéro et une victoire à Atlanta, il fait un doublé en Virginie, un circuit situé près de la frontière avec la Caroline du Nord.

En fait d’ailleurs, c’est un triplé Yamaha car en tête, il y a eu une bagarre incroyable entre Herrin et notre ‘ frenchie’ fraîchement débarqué cette année aux USA, Loris Baz, pour la troisième place sur le podium de la première course.

Bon Baz est quatre, au pied des marches mais c’est seulement sa troisième course dans ce Superbike US, très particulier bien sûr.

La deuxième manche a eu lieu dimanche soir, assez tard pour cause de décalage, Gagne est parti en pole, on est dans l’ordre de la première course, ce qui est une évidence quand on veut que tout le monde comprenne quelque chose au film…

Contrairement au WSBK mondial qui pour une soi-disant raison de show, mélange les grilles et institue une troisième course qui est plutôt un sprint et où l’on ne ramasse pas la totalité des points.

Loris Baz est donc parti quatre, la course dure 20 tours, au sixième Baz est passé deux et il n’en bougera plus.

C’est derrière lui que la bagarre est sévère entre Herrin et Scholtz (un californien qui descend d’une famille allemande…).

Au bout des vingt tours, Loris Baz est passé de quatre à quatorze secondes de retard, mais il est deux et c’est son premier podium aux Etats-Unis, une belle journée en fait.

Le classement général après deux week end de course n’est pas encore publié…

Mais un certain frenchman y figure, et pas mal…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : DR

Résultats course 1