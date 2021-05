WSBK 2021 EN ARAGON : GUEULANTES PARTOUT MAIS REA DÉCROCHE SA 100 ÈME VICTOIRE

Ça râle partout en Aragon.

D’abord le team Kawasaki, qui n’a pas de moteur neuf cette année mais fait cracher 1500 tours minute de plus à l’ancien s’est retrouvé, on est dans un système très théorique de motos de série bien sûr mais il y a des règles, avec les commissaires interdisant cette élévation, c’est vrai qu’ils roulent sur une moto d’usine et n’ont pas l’habitude de se faire voir appliquer le règlement pourtant bien libéral d’ailleurs.

Ce qui n’a pas empêché Rea, un peu gêné hier car ses ingés étaient en train de mettre en place le plan B, de prendre la pole (et le record de la piste) et sa 100 ème victoire, bref et c’est comme ça depuis les premières courses auto ou moto, quand un règlement oblige à faire baisser quoi que ce soit sur le moteur, les ingés trouvent la réponse tout de suite et c’est le cas.

Puis après la pole il y a eu la course et là c’est sur les pneus que l’on s’est plaint, mais pas Kawasaki, qui fait le doublé avec Lowes de cette première course de l’année.

Pirelli fournir un pneu spécial pour les qualifs, qui permet de gagner huit dixièmes.

Or, en course, ceux qui peuvent aller vite sans les mettre à l’état de chiffon, en particulier parce qu’ils sont légers mais évidemment pas que, continuent d’utiliser ces pneus soft, c’est marrant d’ailleurs en MotoGP on fait des GP en soft depuis un paquet de temps, mais ça râle et bien entendu ça ne sert à rien, !

Donc Rea a été en tête de bout en bout après une courte passe d’armes avec son coéquipier Lowes, un Lowes qui a du un s’arracher la paume des mains pour résister à la Yamaha de Raztaglioglu.

Les deux Français, Ponsson et Mahias sont à dache, Ponsson n’a guère de chances d’aller vers l‘avant, il a des soutiens financiers énormes et a même roulé en MotoGP où les autres pilotes l’ont fait exclure parce qu’il roulait sur les trajos avec quarante km/ de moins !

Mahias c’est autre chose, un vrai talent mais qui monte du SSP 600 et c’est un vrai saut dans le vide avant de trouver ce qui ressemble à une poignée de parachute, mais ça viendra.

Résultats de la course 1 WSBK Aragon 2021

En SSP 600 Jules Cluzel (Yamaha GMT 94) a fort bien commencé la journée en prenant la pole.

Puis il a magnifiquement commencé la course du samedi, en tête et met tout de suite deux secondes à l’homme à battre, le Finlandais Tuuli et son MV Agusta.

Puis les tours s’enfilent Tuuli remonte, vite d’ailleurs, puis quand il arrive à trois dixièmes de Cluzel, le pilote français fait une résistance acharnée, qui dure plusieurs tours.

Bref Tuuli finit par en avoir marre et tente le tout pour le tout, bilan les deux au tas, bravo à Tuuli d’avoir foutu en l’air une baston qui pouvait sans doute tenir un moment…

Et du coup, qui est très content ?

Le Sud Africain Steve Odendaal, qui doit quand même se battre avec le suisse Aegerter pour terminer devant.

Et bien entendu, au championnat du monde Cluzel et Tuuli commencent avec zéro point, c’est honteux mais la moto n’est pas toujours un sport de gentlemen…

On remet ça demain, on verra bien mais en WSBK j’ai cette détestable impression que le titre, comme depuis des années, est joué d’avance.

C’est bien pour Rea, c’est mauvais pour l’image de marque de la discipline, qui vide les salles de presse (les gradins, c’est le boulot du virus de les vider).

Résultats SSP 600 course 1 Aragon 2021

Jean Louis BERNARDELLI