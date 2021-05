SCOTT DIXON LE PLUS RAPIDE DU ´FAST FRIDAY’ A INDY. LES FRANÇAIS PAS DANS LE RYTHME!

Deux constatations d’abord…qui concernent les deux équipes les plus expérimentées de l’Indycar Séries !

Le Chip Ganassi et Penske

Le premier brille à l’occasion des ultimes roulages du ´Fast Friday, plaçant ses quatre pilotes dans le Top 5, avec le Neo-Zélandais Scott Dixon en pole!

Mais c’est un véritable naufrage pour la seconde, la fameuse ´Dream Team Penske, dont le plus rapide des cinq pilotes, l’Américain Josef Newgarden, ne pointe qu’à la…vingt-deuxième place !

Les quatre autres se retrouvant au delà, aux vingt quatre pour Scott McLaughlin, vingt neuf pour Will Power, trente pour Simon Pagenaud et trente deuxième positions pour la Suissesse Simona de Silvestro !!!

Autre constat…L’outrageante domination des équipes équipées du moteur Honda !

La première monoplace à moteur Chevy de Chevrolet, n’apparaissant qu’à une bien modeste sixiéme place !!!! La seconde, est au delà du Top 10, au douzième rang, celle du Néerlandais Rinus VeeKay avec sa Dallara-Chevy du Ed Carpenter.

Pour faire simple, on dénombre que trois monoplaces à moteur Chevy, parmi le Top 15…

Déjà le plus rapide lors de la deuxième journée des essais libres mardi dernier, Scott Dixon termine la session du ’Fast Friday’ à nouveau en tête, la journée de pré-qualification à Indianapolis au cours de laquelle les moteurs des monoplaces, reçoivent plus de puissance dont elles disposeront également en qualifications samedi et dimanche.

Le Néo-Zélandais de l’équipe du Chip Ganassi, également grâce à une météo qui a permis de profiter des pneus slicks – il n’a pas encore vraiment plu au cours de la semaine, a roulé sur une moyenne horaire très élevée, à plus de 375 km/h, performance qui en fait le seul pilote à franchir la barrière des 233 mp/h. Bouclant son meilleur tour en 38,5766 secondes à 233,302 mp/h de moyenne!

Scott qui indiquait:

« Cette équipe est vraiment rapide. Je pense qu’à chaque fois que nous avons pris la piste, nous avons amélioré nos performances. C’était très difficile aujourd’hui.Car pas facile d’avoir une piste claire. Je sais que tout le monde voulait faire des simulation de qualifications. »

La supériorité des voitures à moteur Honda, entrevu lors de essais libres, s’est donc confirmée, reste une question à savoir si cela se confirmera en qualification d(abord et ensuite pendant la course ?

Le deuxième plus vite de ce ‘ Fast Friday’ est le pilote de l’équipe , l’Américain, Colton Herta, seul à s’immiscer au milieu de la meute des Chip Ganassi, devançant les trois autres voitures de l’équipe du Chip avec dans l’ordre le Brésilien Tony Kanaan – déjà le plus rapide mercredi – le Suédois Marcus Ericsson et l’Espagnol Alex Palou !

L’équipe Andretti a également positionné son pilote, l’Américain Alexander Rossi, qui a précédé son compatriote Graham Rahal et le Mexicain de McLaren, Pato O’Ward, le seul de la ‘patrouille’ Chevrolet à être au sommet de la feuille des chronos !!!

Chez les deux pilotes Français, c’est comme on dit parfois un peu ‘ la soupe à la grimace’ Simon Pagenaud, le vainqueur de l’Indy 500, le 26 mai 2019, on l’a dit ne pointe actuellement que trentième et Sébastien Bourdais.. trente-trois!!!

Comme déjà expliqué auparavant en début de semaine lors des premiers essais, les conditions météorologiques auront beaucoup d’impact: même si les prévisions parlent de températures stables et de couverture nuageuse, avec de petites variations et une température ambiante supérieure à 30 degrés, qui naturellement peuvent faire la différence !

Place désormais aux deux séances des qualifications ce week-end.

Ce samedi les qualifications permettront d’établir les lignes de quatre à dix. Les neuf premiers pilotes seront assurer de participer au ‘Fast Nine Shootout’ dimanche déterminant la pole et les trois premières lignes. Quant aux pilotes avec les moins bons temps, ils s’affronteront pour les trois dernières places sur la grille

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LE RÉSULTAT DES ESSAIS DU FAST FRIDAY LE 21 MAI 2021

1 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 233.302mp/h

2 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 232.784

3 – Tony Kanaan (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 232.690

4 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 232.531

5 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 232.155

6 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) – AMSP – 232.034

7 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 231.863

8 – Takuma Sato (Dallara-Honda) RLL – 231.598

9 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne – 231.569

10 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 231.539

11 – Graham Rahal (Dallara-Honda) RLL – 231.518

12 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 231.325

13 – Stefan Wilson (Dallara-Honda) Andretti – 230.977

14 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Rahal – 230.924

15 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 230.901

16 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank – 230.840

17 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 230.817

18 – Pietro Fittipaldi (Dallara-Honda) Dale Coyne – 230.666

19 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 230.627

20 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) AMSP – 230.587

21 – Helio Castroneves (Dallara-Honda) Michael Shank – 230.512

22 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 230.479

23 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 230.473

24 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske – 230.415

25 – Juan Pablo Montoya (Dallara-Chevy) AMSP – 230.366

26 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 230.335

27 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 230.197

28 – JR Hildebrang (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.973

29 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 229.847

30 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 229.792

31 – Sage Karam (Dallara-Chevy) DRR – 229.536

32 – Simona De Silvestro (Dallara-Chevy) Penske – 229.477

33 – Sebastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.426

34 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 228.520

35 – RC Enerson (Dallara-Chevy) TopGun – 226.055