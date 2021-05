CHARLES LECLERC DÉCROCHE LA POLE POUR FERRARI AU GP DE MONACO

Ce samedi 22 mai 2021, le Monégasque Charles Leclerc décroche en 1’10.346, au volant de sa Ferrari la pole position au prestigieux Grand Prix de Monaco, le plus célèbre des GP, le plus glamour aussi et surtout car mondialement connu à travers le monde.

Superbe EXPLOIT pour lui, natif de la Principauté !!!

Au volant de sa monoplace ‘ Rosso’, il s’élancera donc à domicile ce dimanche depuis la pole si importante en Principauté où il est pratiquement impossible de dépasser et doubler dans le redoutable et redouté dédale des rues de Monte Carlo!

D’ailleurs, Charles a eu un avertissement ce samedi en toute fin de séance de la Q3 lorsqu’il a tapé les rails au virage de la piscine en cherchant à améliorer son temps de référence déjà synonyme de pole …

Tout comme Lewis Hamilton, lui aussi en fin de session, auteur d’une touchette au cirage du portier !!!

Leclerc qui lâchait :

« L’accident impacte forcément ma joie car je ne sais pas si demain je partirai premier ou dernier parce que ça dépend de la boîte de vitesse, si elle est cassée ou pas. Je n’espère vraiment pas. Ça n’avait pas l’air top quand j’ai regardé l’arrière de la voiture donc je croise les doigts et on verra.

Et Charles enchaînait :

« Dans le premier secteur en Q3, je n’ai pas été fou mais après les secteurs 2 et 3, j’ai tout mis dans l’ordre. Je ne dis jamais qu’un tour est parfait mais j’ai fait tout ce que je voulais faire dans ce tour et je suis très content. »

Enfin, concernant une possible pénalité en cas de changement de la boite, il expliquait :

« Je pense que je le saurai avant la soirée, il faudra accepter la décision. Si la boîte est intacte, c’est top et on va se concentrer sur demain et si elle n’est pas intacte, ce n’est pas top et on se concentrera aussi sur demain. »

Derriére Leclerc, Max Verstappen et sa Red Bull-Honda obtiennent le deuxième temps devant la premiére des Mercedes celle du Finlandis Valterri Bottas.

Top 5 pour la seconde Ferrari de Carlos Sainz Junior et pour la plus rapide des McLaren-Mercedes, celle du Britannique Lando Norris.

Belle sixième place pour le jeune Français Pierre Gasly, au volant de son Alpha Tauri-Honda. Lequel indiquait:

« Ça a été vraiment un super tour. Je suis extrêmement content parce que c’est une piste qui est compliquée. Ça n’a pas été simple ce matin lors des derniers essais libres, on a fait quelques changements pour la qualification et ça s’est bien passé. J’ai réussi à faire un très bon tour et à aller chercher cette sixième place devant Lewis, donc c’est vraiment bien. On sait que la course, c’est une grande partie la qualif’. Il faut partir devant parce qu’il y a très peu de dépassements. On verra ce qu’on peut faire avec la stratégie, on va essayer de faire du mieux possible. »

Et le vainqueur du GP d’Italie 2020, concluait :

« Depuis le début du week-end, on a halluciné de voir que les Ferrari étaient les plus rapides. Je suis vraiment content pour Charles, surtout une pole chez lui ça doit être incroyable donc j’espère qu’il va pouvoir concrétiser demain. »

Suivent dans le Top 10 de cette Q3 et dans l’ordre, Lewis Hamilton seulement septiéme, Sebastian Vettel, Sergio Pérez et Antonio Giovinazzi avec l’Alfa Roméo!

Les éliminés de la Q2 : Ocon -Renault, Ricciardo (McLaren-Mercedes), Stroll (Aston Martin-Mercedes), Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari), Russell (Williams-Mercedes)

A retenir que parmi ces cinq éliminés, figurent deux anciens vainqueurs du Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo victorieux en 2018 avec la Red Bull et Kimi Räikkönen, lauréat, lui en 2005 au volant de sa McLaren-Mercedes !

Meilleur chrono en 1’10 »597 pour la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, 0’053 devant laRed Bull-Honda du Hollandais Max Verstappen. Valterri Bottas pointant, lui,au troisième rang.

Les éliminés de la Q1 : , Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda), Fernando Alonso (Alpine-Renault), Nicholas Latifi (Williams-Mercedes), Nikita Mazepin, et Mick Schumacher (Haas-Ferrari)

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS

A suivre

LA GRILLE DE DEPART

1 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’10″346 – Q3

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’10″576 – Q3

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’10″611 – Q3

4 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) – 1’10″611 – Q3

5 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’10″620 – Q3

6 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’10″900 – Q3

7 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’11″095 – Q3

8 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’11″419 – Q3

9 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’11″573 – Q3

10 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’11″779 – Q3

11 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’11″486 – Q2

12 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’11″598 – Q2

13 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’11″600 – Q2

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’11″642 – Q2

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’11″830 – Q2

16 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’12″096 – Q1

17 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’12″205 – Q1

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’12″366 – Q1

19 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’12″958 – Q1

20 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – pas de temps – Q1