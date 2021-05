LES PILOTES DE L’ÉCURIE FRANÇAISE R-ACE, MALONEY ET HADJAR, EN POLE ET 1ére LIGNE A MONACO

COCORICO… Après la superbe pole obtenu par l’Azuréen Théo Pourchaire en F2, nouvelle performance et sacré bel exploit dans les rues de la Principauté ce vendredi matin pour une équipe Française, R-Ace, qui s’offre et la pole avec son pilote Barbadien Maloney et la 1re ligne, Zane étant accompagné par le rookie Français Isack Hadjar !

Dans les deux séances de qualification tôt ce vendredi matin 21 mai à Monaco, c’est le pilote natif de l’Ile de la Barbade au cœur des Caraïbes, Zane Maloney de l’équipe R-ace GP qui in extremis signe le meilleur temps des deux sessions cumulées au général avec 1’28.893, un temps au tour incroyable également obtenu bien aidé par une piste qui ne cessait tour après tour de s’améliorer visiblement, aidant les concurrents du Groupe B dont la séance roulait après le groupe A.

Excellente performance également de son coéquipier, le jeune Français qui débarque de la F4, Isack Hadjar, avec 1’29.727, le plus rapide du premier groupe. Le pilote tricolore de R-Ace, s’élancera demain en pole position dans la 1ére course, tandis que le pilote de la Barbade sera lui, en pole dans la seconde course dimanche.

Dans le groupe A, après Hadjar, on pointe ensuite et dans l’ordre, l’Anglais Paul Aron de la Scuderia Prema Powerteam en 1’30.004, le Finlandais Patrick Pasma du KIC Motorsport en 1’30.207, l’Espagnol David Vidales, autre pilote Prema Powerteam en 1’ 30.212, sa compatriote Mari Boya du Van Amersfoort Racing en 1’30.476, deuxième parmi les Rookies du groupe, et le transalpin Gabriele Minì d’ART Grand Prix en 1’30.564.

Dans le groupe B, derrière le pilote de la Barbade, on retrouve l’autre Français Hadrien David qui roule lui aussi également chez R-ace GP en 1’29.047, le Britannique Alex Quinn d’Arden Motorsport en 1’29.092, l’Argentin Franco Colapinto du MP Motorsport en 1’29.212, le Finlandais William Alatalo d’Arden Motorsport en 1’29.336 et le leader du classement général provisoire, le Suisse Grégoire Saucy, seulement sixième en 1’29.525.

LE CLASSEMENT DES QUALIFICATIONS DU GROUPE A

1 – Isack Hadjar – R-Ace – 1’29″727

2 – Paul Aron – Prema – 1’30″004

3 – Patrik Pasma – KIC – 1’30″207

4 – David Vidales – Prema – 1’30″212

5 – Mari Boya – VAR – 1’30″476

6 – Gabriele Minì – ART GP – 1’30″564

7 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 1’30″726

8 – Elias Seppanen – KIC – 1’30″746

9 – Francesco Pizzi – VAR – 1’30″799

10 – Lorenzo Fluxa – VAR – 1’30″836

11 – Gabriel Bortoleto – FA Racing – 1’30″863

12 – Nicola Marinangeli – Arden – 1’31″343

13 – Tommy Smith – JD Motorsport – 1’31″854

14 – Emidio Pesce – DR Formula – 1’31″913

15 – Jasin Ferati – Monolite – 1’32″557

16 – Lena Buhler – R-Ace – 1’32″638

LE CLASSEMENT DES QUALIFICATIONS DU GROUPE B

1 – Zane Maloney – R-Ace – 1’28″893

2 – Hadrien David – R-Ace – 1’29″047

3 – Alex Quinn – Arden – 1’29″092

4 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’29″212

5 – William Alatalo – Arden – 1’29″336

6 – Grégoire Saucy – ART GP – 1’29″525

7 – Thomas Ten Brinke – ART GP – 1’29″565

8 – Andrea Rosso – FA Racing – 1’29″695

9 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 1’29″958

10 – Brad Benavides – DR Formula – 1’29″975

11 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 1’30″146

12 – Dino Beganovic – Prema – 1’30″572

13 – Oliver Goethe – MP Motorsport – 1’30″583

14 – Nico Gohler – KIC – 1’32″524

15 – Alexandre Bardinon – FA Racing – 1’32″701

16 – Axel Gnos – G4 Racing – 1’33″590

17 – Alessandro Famularo – G4 Racing – 1’34″017

LA GRILLE DE DÉPART DE LA 1ére COURSE

1 – Isack Hadjar – R-Ace – 1’29″727 – Groupe A

2 – Zane Maloney – R-Ace – 1’28″893 – Groupe B

3 – Paul Aron – Prema – 1’30″004 – Groupe A

4 – Hadrien David – R-Ace – 1’29″047 – Groupe B

5 – Patrik Pasma – KIC – 1’30″207 – Groupe A

6 – Alex Quinn – Arden – 1’29″092 – Groupe B

7 – David Vidales – Prema – 1’30″212 – Groupe A

8 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’29″212 – Groupe B

9 – Mari Boya – VAR – 1’30″476 – Groupe A

10 – William Alatalo – Arden – 1’29″336 – Groupe B

11 – Gabriele Minì – ART GP – 1’30″564 – Groupe A

12 – Gregoire Saucy – ART GP – 1’29″525 – Groupe B

13 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 1’30″726 – Groupe A

14 – Thomas Ten Brinke – ART GP – 1’29″565 – Groupe B

15 – Elias Seppanen – KIC – 1’30″746 – Groupe A

16 – Andrea Rosso – FA Racing – 1’29″695 – Groupe B

17 – Francesco Pizzi – VAR – 1’30″799 – Groupe A

18 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 1’29″958 – Groupe B

19 – Lorenzo Fluxa – VAR – 1’30″836 – Groupe A

20 – Brad Benavides – DR Formula – 1’29″975 – Groupe B

21 – Gabriel Bortoleto – FA Racing – 1’30″863 – Groupe A

22 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 1’30″146 – Groupe B

23 – Dino Beganovic – Prema – 1’30″572 – Groupe A

24 – Alexandre Bardinon – FA Racing – 1’32″701 – Groupe B

25 – Jasin Ferati – Monolite – 1’32″557 – Groupe A

26 – Axel Gnos – G4 Racing – 1’33″590 – Groupe B

27 – Lena Buhler – R-Ace – 1’32″638 – Groupe A

28 – Alessandro Famularo – G4 Racing – 1’34″017 – Groupe B

NON QUALIFIES POUR LA 1ére COURSE

Nicola Marinangeli – Arden – 1’31″343 – Groupe A

Oliver Goethe – MP Motorsport – 1’30″583 – Groupe B

Tommy Smith – JD Motorsport – 1’31″854 – Groupe A

Nico Gohler – KIC – 1’32″524 – Groupe B

Emidio Pesce – DR Formula – 1’31″913 – Groupe A

LA GRILLE DE DÉPART DE LA SECONDE COURSE

1 – Zane Maloney – R-Ace – 1’28″893 – Groupe B

2 – Isack Hadjar – R-Ace – 1’29″727 – Groupe A

3 – Hadrien David – R-Ace – 1’29″047 – Groupe B

4 – Paul Aron – Prema – 1’30″004 – Groupe A

5 – Alex Quinn – Arden – 1’29″092 – Groupe B

6 – Patrik Pasma – KIC – 1’30″207 – Groupe A

7 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’29″212 – Groupe B

8 – David Vidales – Prema – 1’30″212 – Groupe A

9 – William Alatalo – Arden – 1’29″336 – Groupe B

10 – Mari Boya – VAR – 1’30″476 – Groupe A

11 – Grégoire Saucy – ART GP – 1’29″525 – Groupe B

12 – Gabriele Minì – ART GP – 1’30″564 – Groupe A

13 – Thomas Ten Brinke – ART GP – 1’29″565 – Groupe B

14 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 1’30″726 – Groupe A

15 – Andrea Rosso – FA Racing – 1’29″695 – Groupe B

16 – Elias Seppanen – KIC – 1’30″746 – Groupe A

17 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 1’29″958 – Groupe B

18 – Francesco Pizzi – VAR – 1’30″799 – Groupe A

19 – Brad Benavides – DR Formula – 1’29″975 – Groupe B

20 – Lorenzo Fluxa – VAR – 1’30″836 – Groupe A

21 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 1’30″146 – Groupe B

22 – Gabriel Bortoleto – FA Racing – 1’30″863 – Groupe A

23 – Dino Beganovic – Prema – 1’30″572 – Groupe B

24 – Nicola Marinangeli – Arden – 1’31″343 – Groupe A

25 – Oliver Goethe – MP Motorsport – 1’30″583 – Groupe B

26 – Tommy Smith – JD Motorsport – 1’31″854 – Groupe A

27 – Nico Gohler – KIC – 1’32″524 – Groupe B

28 – Emidio Pesce – DR Formula – 1’31″913 – Groupe A

NON QUALIFIES POUR LA SECONDE COURSE

Alexandre Bardinon – FA Racing – 1’32″701 – Groupe B

Jasin Ferati – Monolite – 1’32″557 – Groupe A

Axel Gnos – G4 Racing – 1’33″590 – Groupe B

Lena Buhler – R-Ace – 1’32″638 – Groupe A

Alessandro Famularo – G4 Racing – 1’34″017 – Groupe B