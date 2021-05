LE PARCOURS DU SILK WAY RALLY 2021 EST CONNU

La route de l’amitié de Russie en Mongolie

Le parcours officiel de la 11éme édition du Silk Way Rally a été dévoilé ce mercredi 19 mai 2021 à Moscou lors d’une présentation. A un peu plus d’un mois de cet événement devenu incontournable du calendrier tout-terrain estival, les préparatifs sont entrés dans leur phase finale.

La divulgation du parcours du Silk Way Rally fait annuellement chaque printemps partie des rendez-vous les plus attendus avant le grand départ. Chaque édition se devant de présenter un profil novateur et attractif pour l’ensemble des équipages engagés. Cette fois encore, le ‘SWR’ 2021 est intégré aux plus grands Championnats de la discipline, à savoir la Coupe du Monde FIA des Rallyes tout terrain en auto et le Championnat du Monde FIM des Rallyes pour motos et quads.

C’est depuis Omsk, en Russie, la ville chère à Jules Verne et à son personnage Michel Strogoff, située aux confluents des rivières Irtych et Om, que s’élancera le 1er juillet prochain cette 11éme édition du Silk Way Rally. Omsk qui se trouve à 6000 km de la France

Au terme de dix jours de cette superbe aventure au travers de paysages spectaculaires dans une nature insoupçonnée en partant de la Sibérie, faite de forêts, de steppes, de déserts, de pistes sablonneuses et de franchissements d’oueds, la caravane atteindra Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, le pays du ciel bleu, où est fixée cette année l’arrivée, à 9000 km de la France.

L’arrivée et la cérémonie de podium de cette 11éme édition du Silk Way Rally, se déroulera le 11 juillet dans la capitale Mongole, le jour de la Fête Nationale avec le début des célèbres festivités du Naadam Festival.

Le tracé de ce Silk Way Rally 2021 qui s’annonce particulièrement exigeant, s’étendra sur quelques 5 500 kilomètres, dont de 3 500 kilomètres de secteurs sélectifs couverts en spéciales. Et si les premières étapes en Russie serviront essentiellement de mise en jambe, avec un total de 329 kilomètres sous le chrono, l’arrivée sur le sol Mongole sonnera le début des hostilités avec des spéciales affichant entre 340 et 540 km de secteurs sélectifs quotidiens.

Autre nouveauté de ce parcours inédit, la réduction drastique des distances à parcourir en liaison, désormais réduites à 37% du kilométrage total de l’épreuve, un véritable record dans l’histoire d’un rallye transcontinental comme le Silk Way Rally.

Afin de pimenter encore un peu plus l’épreuve, les organisateurs ont également prévu d’agrémenter le programme du Silk Way Rally d’une étape marathon. Comme le veut le règlement, les concurrents ne pourront bénéficier d’aucune aide extérieure de leurs assistances au soir de cette étape. Il s’agira d’une véritable journée de repos pour les mécaniciens et autres ingénieurs qui passeront la nuit sur un autre bivouac, à l’écart de la course, tandis que leurs équipages auront à veiller sur leurs machines et à effectuer eux-mêmes les révisions et réparations éventuelles.

Durant cette présentation à Moscou, le tracé détaillé de la 11éme édition du Silk Way Rally a donc été présenté et l’équipe d’organisation, soutenue par ses partenaires et les représentants de Fédérations des Sports mécaniques Russes et Mongoles, en a profité pour saluer la presse locale et internationale et les nombreux spectateurs ayant suivi l’événement.

Vladimir Chagin, le directeur de l’organisation a expliqué :

« En 2019, nous avons accepté l’invitation de nos collègues Mongoles pour l’organisation du Silk Way Rally sur le territoire de la République de Mongolie. La réaction des teams et des pilotes aux étapes tracées en Mongolie a été tellement positive que nous n’avons pas hésité longtemps à inclure à nouveau la traversée du Pays du Ciel Bleu au tracé de l’édition 2021 du Silk Way Rally. Cette année, la Russie et la Mongolie célèbrent le centenaire de leurs relations diplomatiques. Nous sommes certains que les concurrents apprécieront ce nouvel itinéraire, tant pour la beauté des paysages que pour leur niveau technique. Je tiens également à remercier tous ceux qui nous ont aidé dans la préparation et l’organisation de cette 11éme édition du Silk Way Rally. Merci à tous nos amis Russes, Européens, Mongoles et Chinois ! Ensemble nous bâtissons une magnifique épreuve. »

De son coté, Luc Alphand, le nouveau directeur sportif qui a succédé à Fred Lequien, désormais en chage des Championnats d’endurance de l’ELMS, de l’Asian Le Mans et du WEC, a confié :

« Nous sommes heureux de pouvoir présenter aujourd’hui le parcours officiel de la onzième édition du Silk Way Rally. Dans quelques semaines à peine, le 1er juillet prochain, les concurrents s’élanceront d’Omsk pour une aventure hors du commun, avec une arrivée prévue à Oulan-Bator le 11 juillet, après dix étapes intenses. En préparant ce parcours nous avons tiré les leçons des années passées afin d’améliorer le tracé de multiples façons. Il sera donc encore plus intéressant, plus compliqué et plus diversifié tant au niveau du terrain que du climat. Il sera aussi spectaculaire en termes de paysages tout en offrant un condensé de pur plaisir pour les équipages, avec des secteurs chronométrés exigeants et, surtout, des liaisons hors chrono sensiblement raccourcies. Je ne doute pas une seconde que ce Silk Way Rally 2021 laissera des souvenirs impérissables à l’ensemble des concurrents. »

Quant à Ole Matytsin, le Ministre des Sports de Russie, lui, il a précisé :

« Au nom du Ministère des Sports de la Fédération de Russie et en mon nom, je tiens à saluer les participants à cette présentation du parcours du Silk Way Rally 2021. Comme le dit le slogan de l’épreuve « Il existe de nombreuses routes, mais la vôtre est unique ». Je suis persuadé que l’équipe d’organisation a tracé un parcours fascinant et inédit entre la Russie et la Mongolie. Chaque année, la notoriété du Silk Way Rally grandit auprès des amateurs de sports mécaniques. Le tracé devient de plus en plus exigeant et les concurrents de plus en plus compétitifs. Mais au-delà de l’aspect sportif, le Silk Way Rally est également devenu un lien évident de relations amicales entre nos deux pays. Et cet événement joue un rôle important dans le développement de nos relations politiques, économiques et culturelles. Je suis persuadé que cette 11éme édition du Silk Way Rally sera un grand succès au plus haut niveau et que les concurrents ne cesseront de nous surprendre par leurs exploits sportifs. Je vous souhaite à tous la santé, le succès et de merveilleux accomplissements. »

Comme chaque début d’été, AutoNewsInfo sera présent sur cette magnifique épreuve, laquelle depuis une bonne décennie nous a permis de découvrir la Russie, le Kazakhstan, la Sibérie, la Mongolie et la Chine profonde…

De St Petersburg, à Moscou, en passant par Astana, Astrakan, Volgograd, et Sotchi, sans oublier le sublime Lac Baïkal et des villes aux noms magiques comme Samarkand, Tachkent et Boukhara!

Un réel bonheur que d’être chaque année, invité à suivre ce Silk Way.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Sonja VIETO RAMUS – DPPI