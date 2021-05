LA HYUNDAI DE TÄNAK EN TÈTE AU RALLYE DU PORTUGAL

A l’issue de la première journée ce vendredi 21 mai du Rallye du Portugal, quatrième manche du Championnat du monde des rallyes WRC, le pilote Estonien Ott Tänak occupe le commandement au volant de l’une des Hyundai i20WRC. Le leader du Championnat le Français Sébastien Ogier, gêné car il ouvrait la route, au volant de l’une des Toyota Yaris WRC, après une entame difficile est bien remonté enfin de journée car s’il pointe au cinquième rang, il n’est qu’à 24 » !

Mais l’événement de ce vendredi reste l’abandon du Belge Thierry Neuville avant la fin de la première journée après avoir heurté un talus et endommagé sa Hyundai i20 au cours de l’ES7.

L’équipe Coréenne ayant indiqué :

« Après avoir essayé de réparer la voiture sur la portion de route à l’issue de l’ES7, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sont forcés d’abandonner le rallye du Portugal pour la journée»

Le pilote Belge qui lâchait :

« Malheureusement, nous avons rejoint l’arrivée de l’ES7 sur trois roues. J’ai basiquement été très optimiste sur une note. Au moment où j’ai réalisé ça, j’ai essayé de garder la voiture mais j’étais trop rapide pour prendre le virage. Nous avons endommagé la suspension arrière et nous avons été obligés d’abandonner sur la liaison car nous n’avons pas réussi à réparer les dommages.La voiture marchait bien, j’avais un bon feeling et j’étais un tout petit plus prudent car cette spéciale était assez compliquée. Je ne voulais pas prendre le moindre risque, mais au final, il y a eu une mauvaise note. »

Du coup après la sortie de route de Neuville et les difficultés rencontrées par un autre pilote Hyundai, l’Espagnol Dani Sordo, c’est un autre pilote Hyundai, l’Estonien Ott Tänak qui se retrouve en tête du rallye du Portugal.

Tânak qui confiait :

« C’est un peu étrange de piloter devant les fans! Ce fut une journée exigeante car tant de choses se sont passées et tant de problèmes. J’ai hâte de me reposer un peu avant de recommencer demain. »

Il devance la première des Toyota Yaris, celle du Gallois Elfyn Evans second à 6 secondes et une autre Hyundai, celle de Dani Sordo, troisième à 9″0.

Sordo qui expliquait, lui :

« Je n’ai pas attaqué sur la dernière spéciale et sur la spéciale d’avant non plus. J’ai eu une crevaison sur l’autoroute, et maintenant je n’ai qu’une roue d’avance pour le retour au parc d’assistance. Je ne veux plus de crevaisons. »

Top 5 provisoire pour deux autres Toyota, avec dans l’ordre celle du Japonais Katsuta à 15″4 et du Français Sébastien Ogier à 24″0

Ogier qui lui racontait :

« C’était évidemment une journée difficile avec beaucoup de balayage. C’est sûr que notre position est bien meilleure que ce que l’on pouvait espérer ! C’est toujours frustrant de piloter le premier jour et de ne faire aucun bon temps. Vous perdez constamment du temps. Le plus difficile est de rester concentré et de continuer à donner le meilleur en pensant à la journée du lendemain pour avoir la meilleure position possible. »

Et le Champion du monde en titre précisait encore :

« Une seule spéciale nous a permis de nous sauver, l’ES7. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce chrono. Le fait d’ouvrir la route toute la journée nous a permis de préserver énormément nos pneumatiques et nous avions des pneus en très bon état pour la dernière spéciale. On a réussi à faire un très bon chrono. Et au même moment, de nombreux pilotes ont eu des problèmes avec leurs pneus. Au final, c’est bien mieux qu’avant la spéciale 7 pour nous et maintenant, je pense que tout est encore possible car la journée de demain est très longue. Je pense que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur les pneus, il y a beaucoup de problèmes avec eux et cela s’annonce difficile. »

Avant de conclure :

« C’est sympa d’être ici devant les spectateurs. Il y a quelques voitures qui partiront devant nous demain donc on va voir ce que l’on peut faire. Cela a été une journée difficile pour moi, donc je suis heureux que ce soit fini, d’ouvrir la route ! »

François LEROUX

LE CLASSEMENT DE LA 1ére ETAPE VENDREDI 21 MAI 2021

1 – Tänak-Jarveoja (Hyundai i20) en 1h22’35″0

2 – Evans-Martin (Toyota Yaris) à 6″0

3 – Sordo-Rozada (Hyundai i20) à 9″0

4 – Katsuta-Barritt (Toyota Yaris) à 15″4

5 – Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris) à 24″0

6 – Rovanpera-Halttunen (Toyota Yaris) à 28″9

7 – Greensmith-Patterson (Ford Fiesta) à 1’02″3

8 – Fourmaux-Jamoul (Ford Fiesta) à 1’33″5

9 – Lappi-Ferm (VW Polo WRC2) à 3’34″9

10 – Gryazin-Aleksandrov (VW Polo WRC2) à 3’37″1

11 – Suninen-Markkula (Ford Fiesta WRC2) à 3’44″7

12 – Solberg-Johnston (Hyundai i20 WRC2) à 4’02″5

13 – Rossel-Coria (Citroën C3 WRC2) à 5’03″6

14 – Kajetanowicz-Szczepaniak (Skoda Fabia WRC2) à 5’07″1

15 – Bulacia-Ohannesian (Skoda Fabia WRC2) à 5’11″6