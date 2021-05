LES DEUX FERRARI DE LECLERC ET SAINZ Jr EN TÈTE DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES DE MONACO

Waouh….

Il y a fort longtemps qu’on n’avait pas vu… les deux Ferrari en tète de la feuille des temps d’une séance d’essais !

Et bien ce jeudi 20 mai 2021, brillant retour aux affaires de la Scuderia, car si en matinée Carlos Sainz Jr avait déjà obtenu le second chrono de la 1ére session des essais lires du Grand Prix de Monaco, confirmation est bien venu cet aprés-midi puisque les deux ‘ Rosso’ signent les deux meilleurs temps de la deuxième séance des essais libres sur le tourniquet Monégasque!

Charles Leclerc en difficulté plus tôt en matinée en proie à des ennuis de boite de vitesse et ce aprés quatre tors seulement, a vite retrouvé la pèche le moral et la grande forme ce jeudi aprés-midi, signant le temps de référence de la journée des deux sessions confondues, meilleur chrono absolu du jour avec 1’11″684 contre 1’12 487 pour le Mexicain Sergio Pérez et sa Red Bull-Honda à l’issue de la 1ére séance !

Leclerc qui indiquait :

« Il est important de faire le plus de tours que possible, surtout ici à Monaco, et avec le problème que nous avons eu connu ce matin pendant la 1ere séance, je n’ai bouclé que 4 tours, c’était mal parti.

Et Charles il poursuivait:

« Dans la suivante, je me suis vite senti à l’aise avec la voiture et on a peut-être même encore un peu de marge pour nous améliorer. Mais il ne faut pas trop se laisser emporter, car je suis convaincu que nos concurrents en ont de la marge. »

Et il concluait :

« Nous avons une journée de travail devant nous demain, et nous ne saurons où nous en sommes vraiment que samedi

Nouveau excellent chrono aussi pour la seconde Ferrari de Carlos Sainz Junior qui décroche le second meilleur temps en 1’11″796, plaçant du coup les deux monoplaces de Maranello devant tout leurs adversaires!

Dont le plus rapide a été le leader du Championnat, le Britannique de l’équipe Mercedes, Lewis Hamilton, troisième en 1’12″074.

Et qui devance la première Red Bull-Honda, du Néerlandais Max Verstappen, seulement quatrième en 1’12″081, devant la seconde Mercedes du Finlandais Valterri Bottas qui compléte le Top 5 en 1’12″107

Max qui semblait un tantinet dépité !

´«Nous sommes trop lents. Et pas seulement un peu, mais beaucoup. Nous devons vraiment retrouver du rythme. La voiture n’était pas très agréable à piloter alors que normalement, je suis assez à l’aise, j’arrive assez facilement à trouver un rythme. Là, ça prend trop de temps et ce n’est pas comme je l’apprécie. Je suis surpris du niveau de Ferrari (1er et 2e temps,). Mais je pense que cela montre à quel point nous sommes lents. Ils s’en sortent très bien et nous nous en sortons très mal, donc la différence est importante. Heureusement nous avons une journée libre demain vendredi, avant les qualifications samedi, pour analyser tout ça. Nous devons changer pas mal de choses je pense

Suivent, Lando Norris au volant de la 1ere des McLaren-Mercedes en 1’12″379, suivi du Français Pierre Gasly à nouveau bien positionné comme en matinée – quatrième -et qui place son Alpha Tauri-Honda au septième rang en 1’12″498

Ensuite, on trouve dans l’ordre, le ‘ héros ‘ de la matinée, Sergio Perez qui occupe la huitième place avec la seconde Red Bull-Honda en 1’12″708, devant l’Alfa Roméo de l’Italien Antonio Giovinazzi crédité de 1’12″746 et Sebastian Vettel avec l’Aston Martin-Mercedes, dix en 1’12″982

Douzième et quatorzième places pour les deux Alpine de Fernando Alonso et d’Esteban Ocon, toujours à la peine…

Esteban : « La journée d’essais s’est très bien déroulée en ce qui concerne notre programme, à savoir comprendre la voiture, trouver le bon rythme et identifier d’éventuels problèmes. Nous n’avons pas eu toutes nos réponses, mais nous passerons en revue et analyserons les données ce soir et demain en l’absence de roulage. Nous travaillerons dur pour aller chercher les dixièmes qui nous manquent actuellement. Il y en aura aussi un peu plus à venir de mon côté quand je serai davantage à la limite. C’était agréable de voir des fans autour du circuit et de ressentir à nouveau leur soutien. Cela ressemble vraiment au monde d’avant et c’est motivant lorsque nous sommes au volant. »

Fernando : « C’était une journée intense comme le jeudi l’est toujours à Monaco. Je pense que nous avons fait du bon travail avec soixante-quatre tours au total et une confiance renforcée au volant. C’est extrêmement utile à Monaco, donc j’en suis ravi. Il y a beaucoup de choses à analyser comme nous avons essayé de nouvelles évolutions, mais nous nous pencherons dessus ce soir et demain afin d’être fin prêts pour les qualifications. La gestion du trafic sera difficile et nous avons vu tant le matin que l’après-midi à quel point il est compliqué d’obtenir un tour clair ici. La gestion de cet élément pourrait être la clé pour obtenir une bonne position sur la grille. »

A noter encore que comme lors de la séance précédente et sur ce circuit redoutable à souhait, le Russe Nikita Mazepin a une nouvelle fois roulé plus vite que son illustre coéquipier, l’Allemand Mick Schumacher, au volant de sa Haas-Ferrari!

1’14″407 pour Nikita et 1’14″416 pour Mick. Ce matin, 1’14″616 pour le jeune Russe et 1’14″801 pour le fils de l’inoubliable Schumi, qui a triomphé autrefois à cinq reprises dans cette épreuve (1994-1995-1997-1999 et la derniére fois en 2001)

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA DEUXIÈME SESSION DES ESSAIS LIBRES JEUDI 20 MAI 2021

1 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’11″684 – 30 tours

2 – Carlos Sainz (Ferrari) 1’11″796 – 32

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’12″074 – 28

4 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’12″081 – 27

5 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’12″107 – 32

6 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’12″379 – 24

7 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’12″498 – 28

8 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’12″708 – 24

9 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’12″746 – 28

10 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’12″982 – 26

11 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’13″065 – 31

12 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’13″175 – 27

13 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’13″195 – 26

14 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’13″199 – 28

15 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’13″257 – 26

16 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’13″509 – 32

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’13″593 – 31

18 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’14″407 – 26

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 1’14″416 – 25

20 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’14″829 – 11