APRÈS WILL POWER, AU TOUR DE SCOTT DIXON D’ÊTRE LE PLUS VITE MERCREDI AUX ESSAIS LIBRES DE L’INDY 500. BOURDAIS, SIX

La deuxième journée des essais libres ce mercredi 19 mai 2021 sur l’ovale de l’Indianapolis Motor Speedway en préparation de la session des qualifications de l’Indy 500, les 500 Miles à Indianapolis du 30 mai, prévues en fin de semaine a été dominée par le Néo-Zélandais Scott Dixon.

Le pilote du Chip Ganassi Racing, réalise la meilleure moyenne, améliorant celle obtenue la veille par le pilote de la Penske, l’Australien Wil Power, s’offrant ainsi le chrono de référence.

Sextuple champion en Indycar Séries, Scott Dixon, signe donc le meilleur temps de cette seconde journée ce mercredi en 39,6774 secondes à 226,829 mp/h de moyenne.

Et ce jour, le Chip Ganassi place trois pilotes de ses pilotes dans le Top 5, avec outre Dixon, le Suèdois Marcus Ericsson et le Brésilien Tony Kanaan qui complètent ce Top 5, derrière les deux pilotes du Team Ed Carpenter, les deux Américains, Conor Daly et Ed Carpenter, le pilote-propriétaire.

Scott Dixon qui confiait :

« J’avais pourtant l’impression d’avoir été plus à l’aise hier mardi. Il faut reconnaitre que les conditions de pistes diffèrent, avec notamment la direction du vent dans les virages 2 et 4. La température de piste était aussi plus élevée aujourd’hui. Lorsqu’il fait plus chaud, je pense qu’il est plus difficile de rester proche au contact de celui qui vous précède. Nous verrons bien pendant la course, mais il se murmure que la course sera plutôt fraîche, donc ce sera serré. »

Après son compatriote Simon Pagenaud, sixième mardi de la 1ére séance mardi, au tour de l’autre ‘ frenchie’ le second Français inscrit à l’Indy 500 2021, puisque le 3éme, Romain Grosjean, ne participe pas cette année aux épreuves disputées sur ovale, le manceau Sébastien Bourdais de pointer au sixième rang ce mercredi, où il précède le Mexicain Pato O’Ward, l’Espagnol Álex Palou, et les Américains Sage Karam et Marco Andretti, le dixième ce jour.

Ce jeudi 20 mai, une troisième et dernière journée d’essais doit se dérouler avant vendredi, le Fast Friday, puis les qualifications programmée samedi et dimanche sur l’ovale de l’Indianapolis Motor Speedway.

Qui succédera en pole à l’Américain Marco Andretti, l’auteur de la meilleure moyenne lors des qualifications en aout 2020 ?

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE JOURNÉE DES ESSAIS LIBRES A INDY LE 19 MAI 2021

1 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 226.829 mp/h (365.046 km/h)

2 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 226.372

3 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 226.103

4 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 226.007

5 – Tony Kanaan (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 225.774

6 – Sebastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 225.491

7 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) Arrow Mclaren Schmidt Peterson – 225.409

8 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 225.302

9 – Sage Karam (Dallara-Chevy) Dreyer&Riscol – 225.300

10 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 225.018

11 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 224.993

12 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 224.988

13 – Helio Castroneves (Dallara-Honda) Michael Shank – 224.875

14 – Graham Rahal (Dallara-Honda) RLL – 224.813

15 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 224.785

16 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 224.781

17 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske – 224.352

18 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 224.315

19 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank – 224.236

20 – Takuma Sato (Dallara-Honda) RLL – 224.057

21 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne – 223.846

22 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) Arrow Mclaren Schmidt Peterson – 223.779

23 – Juan Pablo Montoya (Dallara-Chevy) Arrow Mclaren Schmidt Peterson – 223.549

24 – Simona De Silvestro (Dallara-Chevy) Penske – 223.545

25 – JR Hildebrand (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 223.523

26 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 223.190

27 – Stefan Wilson (Dallara-Honda) Andretti – 223.046

28 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 222.983

29 – Pietro Fittipaldi (Dallara-Honda) Dale Coyne – 222.596

30 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 222.544

31 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 222.496

32 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 222.130

33 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 221.244

34 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Rahal – 219.088

35 – RC Enerson (Dallara-Chevy) Pas de chrono