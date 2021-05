LE FRANÇAIS HADRIEN DAVID LE PLUS RAPIDE À MONACOVEN FORMULE ALPINE DES ESSAIS LIBRES EN

Aujourd’hui jeudi 20 mai 2021, le Championnat d’Europe de la Formule Régionale Alpine, anciennement Eurocup Formule Renault débute en vivant ‘le rêve’…

Celui pour sa troisième manche après Imola et Catalunya de rouler à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, avec la seule séance des essais libres du week-end commençant très tôt ce matin à 8h30 pendant cinquante minutes comme première séance de roulage toutes disciplines confondues de la journée.

Avec un temps ensoleillé mais un peu de vent et d’air frais en raison de l’heure matinale, et évidemment le circuit urbain de Monaco offrant toujours une adhérence extrêmement faible et pas de gomme encore laissé par les voitures de course (avec la F1, et la Formula Regional by Alpine, on note également la F2 et la Porsche Supercup qui sont présents), il n’a pas été facile pour les jeunes talents de la discipline de cette série, de prendre confiance en la piste.

Seuls auparavant Grégoire Saucy, Patrick Pasma et Brad Benavides avaient en effet déjà roulé sur le circuit urbain de la Principauté.

C’est au final, l’un des grands espoirs tricolores, le jeune Hadrien David de l’équipe R-ace GP qui a obtenu le meilleur temps avec un chrono de 1’30.202, suivi d’un Alex Quinn, le Britannique d’Arden Motorsport, toujours aussi rapide et efficace, son dauphin avec 1’30.446, et du Champion italien de la F4 2020 Gabriele Minì qui roule chez ART Grand Prix, et qui est également ce jeudi provisoirement le plus rapide des Rookies.

Naturellement ravi de ce résultat, le pilote originaire de Royan en Charentes Maritimes, Hadrien David, indiquait:

« Je suis heureux de ce résultat et j’espère que demain il se terminera de la même manière. Je suis confiant avec la voiture sur cette piste, où je n’avais même jamais testé auparavant. Probablement mon expérience sur le circuit urbain français de Pau, avec la F4, où j’ai également gagné, m’a aidé aujourd’hui à trouver rapidement le bon feeling. »

A ses cotés Alex Quinn, expliquait, lui:

« J’ai trouvé le bon rythme assez vite sans connaître la piste, et je pense que c’est l’un de mes points forts, de pouvoir m’adapter rapidement à un circuit sans faire beaucoup de tests avant une course. Je n’ai pas vraiment poussé à la limite, compte tenu des risques élevés d’endommagement de la voiture étant constamment à quelques centimètres des rails ».

Enfin, le troisième Gabriele Minì le pilote ART GP, confiait:

« Heureux de ma vitesse et de ne pas avoir commis d’erreur, mais la piste est délicate, surtout dans ces conditions. Le sous-virage avant, mais surtout l’arrière dans certaines courbes, on glisse soudainement comme si on pilotait sur de l’eau savonneuse. Pas facile de rattraper une demi-seconde, mais on verra. »

Pas de chance pour son équipier chez ART GP, le leader du Championnat, le Suisse Grégoire Saucy, qui a commencé en se montrant immédiatement vite avec un bon rythme, mais qui a été impliqué après les premières minutes dans un accident en tentant d’éviter au virage du portier, Nico Gohler du KIC Motorsport, juste avant le tunnel, allant frapper avec la roue arrière gauche et endommager la suspension !

Parmi les sorties de poste, citons Dino Beganovic du Prema Powerteam en allant tout droit dans le même virage du portier, tandis qu’Isac Hadjar, l’autre Français R-ace GP et Tommy Smith du JD Motorsport endommageaient l’aileron avant, mais ils ont pu redémarrer et poursuivre la séance.

Bon job quand même du très talentueux Hadjar, qui lors de la seconde course de Catalunya à Barcelone a fait le show avec des dépassements incroyables. Le pilote Français signant ensuite ce jeudi un chrono de 1’30.842, suivi de son coéquipier de l’île de la Barbade aux Caraïbes, Zane Maloney avec 1’30.899 et d’Andrea Rosso du FA Racing, sixième lui en 1’30.971 et troisième parmi les Rookies.

Belle performance également de Thomas Ten Brinke, autre pilote ART Grand Prix, septième avec 1’31.041, tandis que le premier des pilotes Prema Powerteam est Paul Aron avec 1’31.117. Kas Haverkort du MP Motorsport avec 1’31.318 est neuvième, tandis que le dixième est son équipier, l’Argentin Franco Colapinto du MP Motorsport avec 1’31.394.

Gilles GAIGNAULT

Photos : FORMULE ALPINE

LE RÉSULTAT DE LA SESSION DES ESSAIS LIBRES JEUDI MATIN 20 MAI 2021

1 – Hadrien David – R-Ace – 1’30″202 – 25 tours

2 – Alex Quinn – Arden – 1’30″446 – 27

3 – Gabriele Minì – ART GP – 1’30″720 – 27

4 – Isack Hadjar – R-Ace – 1’30″842 – 23

5 – Zane Maloney – R-Ace – 1’30″899 – 26

6 – Andrea Rosso – FA Racing – 1’30″971 – 26

7 – Thomas Ten Brinke – ART GP – 1’31″041 – 28

8 – Paul Aron – Prema – 1’31″117 – 26

9 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 1’31″318 – 28

10 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’31″394 – 26

11 – Lorenzo Fluxa – VAR – 1’31″538 – 27

12 – David Vidales – Prema – 1’31″542 – 26

13 – Brad Benavides – DR Formula – 1’31″687 – 25

14 – Patrik Pasma – KIC – 1’31″998 – 26

15 – Mari Boya – VAR – 1’32″003 – 19

16 – Gabriel Bortoleto – FA Racing – 1’32″065 – 28

17 – William Alatalo – Arden – 1’32″104 – 26

18 – Elias Seppanen – KIC – 1’32″110 – 25

19 – Francesco Pizzi – VAR – 1’32″114 – 27

20 – Eduardoo Barrichello – JD Motorsport – 1’32″273 – 27

21 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 1’32″360 – 26

22 – Oliver Goethe – MP Motorsport – 1’32″545 – 26

23 – Nicola Marinangeli – Arden – 1’32″601 – 26

24 – Emidio Pesce – DR Formula – 1’33″196 – 24

25 – Alexandre Bardinon – FA Racing – 1’33″219 – 28

26 – Alessandro Famularo – G4 Racing – 1’33″393 – 26

27 – Jasin Ferati – Monolite – 1’33″642 – 25

28 – Tommy Smith – JD Motorsport – 1’33″814 – 26

29 – Dino Beganovic – Prema – 1’34″330 – 10

30 – Axel Gnos – G4 Racing – 1’34″536 – 26

31 – Lena Buhler – R-Ace – 1’34″821 – 23

32 – Gregoire Saucy – ART GP – 1’36″560 – 4

33 – Nico Gohler – KIC – Pas de chrono – 3