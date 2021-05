SIMON PAGENAUD SIGNE AU GP D’INDIANAPOLIS SON 4éme TOP 10 EN INDYCAR EN 2021

Quatrième Top 10 de la saison pour Simon Pagenaud ce dimanche au GP d’Indianapolis

Simon Pagenaud et l’équipe Penske, ont évité de peu un accident au premier tour de l’Indianapolis Road Course sur le circuit routier de l’Indianapolis Motor Speedway, où finalement le triple vainqueur de l’épreuve, victorieux de cette course respectivement en 2014, 2016 et 2019, décroche son quatrième top 10 de la saison 2021.

Le Français a commencé sa journée en 10ème position et a rapidement conquis la neuvième place avant le septième tour. La Dallara N°22 s’est arrêtée au 15ème tour pour chausser des pneus Firestone rouges, lui donnant un surcroît d’adhérence dans les virages.

Pagenaud et son équipe ont lutté à l’intérieur du top 10 pendant la majeure partie de la course. De longs relais sans drapeau jaune ont permis à l’équipe de se concentrer sur la stratégie en carburant en choisissant de s’arrêter en même temps que les trois autres voitures du Team Penske (Newgarden-Power et Mc Laughlin).

Au 59ème tour, Pagenaud a poursuivi et finalement dépassé son coéquipier, le Néo-Zélandais, Scott McLaughlin pour s’emparer de la 6ème position, son classement final.

Simon Pagenaud qui confiait: « Très satisfait de cette 6ème place. Le départ a été mouvementé, mais nous avons gagné plusieurs positions et cela me rend très fier de toute l’équipe de notre n° 22 Menards Chevy. Le relais en pneu noir était un peu difficile, mais dès que nous sommes passés en pneus rouges la voiture était parfaite. On a perdu beaucoup de temps derrière Scott Mc Laughlin et on a dû utiliser beaucoup de ‘push to pass’, ce qui nous a empêché de faire mieux.

Il precise encore :

« Encore une fois, nos arrêts aux stands ont été incroyables. Mes gars dans les stands continuent de faire le boulot semaine après semaine. Nous avons le rythme et nous sommes très près de tout mettre en place. On a beaucoup progressé sur la voiture. On a trouvé une base de réglage qui va nous convenir pour le reste de l’année. Félicitations à Rinus Veekay pour sa première victoire et à Romain Grosjean pour sa deuxième place.

Et le vainqueur de l’Indy 500 en 2019, concluait :

« On attaque dès cette semaine les 500 Miles, notre objectif N° 1. J’ai hâte d’y être. »

Épreuve de l’Indy 500 que Simon a remporté le dimanche 26 mai 2019 et qu’il vise de gagner à nouveau cette année!

Ajoutons qu’au classement provisoire du Championnat, il occupe actuellement la 7ème avec 130 points, à 46 points du leader!

La série Indycar reste maintenant à Indianapolis pour les premiers essais cette semaine des 500 miles, les qualifications les 22 et 23 mai et pour la 105ème course des 500 Miles d’Indianapolis le 30 mai.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAM