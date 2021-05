EN IMSA VICTOIRE DE LA CADILLAC DU WAYNE TAYLOR A MID-OHIO AVEC ALBUQUERQUE-TAYLOR

Course très disputée, malgré la nécessité d’économiser du carburant, pour le concurrents du Championnat US de l’IMSA dans la manche de Mid-Ohio.

Avec un super relais de près d’une heure, l’un des frères Taylor, Ricky a réussi à offrir la victoire au Team que dirige son père et ancien pilote, le Wayne Taylor Racing et à amener l’Acura ARX05 qu’il partage avec le Portugais Filipe Albuquerque sur la plus haute marche du podium.

Et ce grâce à un dépassement décisif intervenu à 40 minutes de la fin, face à l’une des Cadillac Dpi, alors pilotée par le Brésilien Felipe Nasr.

Taylor, comme son rival, a ensuite dû surveiller le cadran du carburant, terminant finalement sous le damier avec seulement trois dixièmes de marge !

Mêmes problèmes également pour la Mazda qui s’était élancé en pole avec la paire formée des deux Britanniques Oliver Jarvis et Harry Tincknell.

Malheureusement le duo anglais a été pénalisé par un arrêt au stand au mauvais moment… Ensuite, ils n’ont jamais pu retrouver la tête devant se contenter de la troisième place sur le podium

Quatrième rang pour la Cadillac du JDC Miller des deux Français Loïc Duvalet Tristan Vautier, tandis qu’aux cinquième et sixième places, on pointe les deux équipes qui ont choisi de faire un «splash» final, à savoir le Chip Ganassi avec l’équipage Kevin Magnussen et Giedo Van Der Zande, et le Michael Shank avec Dane Cameron et le Français Oliver Pla.

En LMP3, la victoire est revenue aux polemen, Robinson-Fraga, au volant de leur Ligier JS P320 de l’équipe Riley qui ont dominé toute la course.

Deuxième place pour l’équipe Performance Tech qui, en raison d’une panne moteur, a dû utiliser la voiture normalement dédiée à l’IMSA Prototype Challenge pour la course. La Lindh-Goldburg Ligier a ainsi participé à deux courses d’affilée en un après-midi !

En GT Daytona, domination de la BMW de l’équipe Turner. Après que l’une des Lexus du Team Vasser Sullivan, a commencé cette manche partant en pole avec Aaron Telitz et Jack Hawksworth mais elle a dû abandonner en raison d’une suspension cassée.

Du coup Robby Foley et Bill Auberlen n’ont plus eu de problèmes pour filer vers la victoire. La deuxième place est revenue à la deuxième Lexus de Zach Veach et de Frankie Montecalvo, suivi par la Lamborghini Miller de Snow-Sellers.

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE MID-OHIO

1 – Taylor/Albuquerque (Acura DPi) Wayne Taylor – 122 tours

2 – Nasr/Derani (Cadillac DPi) Action Express, à 0″368

3 – Jarvis/Tincknell (Mazda DPi) Mazda à 12″925

4 – Vautier/Duval (Cadillac DPi) JDC Miller à 26″719

5 – van der Zande/Magnussen (Cadillac DPi) Chip Ganassi à 33″115

6 – Cameron/Pla (Acura DPi) Michael Shank à 37″698

7 – Robinson/Fraga (Ligier JS P320) Riley à 7 tours

8 – Lindh/Goldburg (Ligier JS P320) Perf.Tech à 7 tours

9 – Cox/Murry (Ligier JS P320) Riley à 7 tours

10 – Bennett/Braun (Ligier JS P320) CORE à 7 tours

11 – Willsey/Barbosa (Ligier JS P320) Creech à 8 tours

12 – Auberlen/Foley (BMW M6 GT3) Turner à 11 tours

13 – Montecalvo/Veach (Lexus RC F GT3) Vasser Sullivan à 11 tours

14 – Sellers/Snow (Lamborghini Huracan GT3) Miller à 11 tours

15 – De Angelis/Gunn (Aston Martin Vantage GT3) HOR à 11 tours

16 – Kingsley/Farnbacher (Acura NSX GT3) Compass à 11 tours

17 – Robichon/Vanthoor (Porsche 911 GT3R) Pfaff à 11 tours

18 – Heistand/Westphal (Audi R8 LMS GT3) Peregrine à 11 tours

19 – Bechtolsheimer/Miller (Acura NSX GT3) Gradient à 11 tours

20 – Potter/Lally (Acura NSX GT3) Magnus à 11 tours

21 – Morad/de Quesada (Mercedes-AMG GT3) Alegra à 11 tours

22 – Ferriol/Legge (Porsche 911 GT3R) Hardpoint à 12 tours

23 – Hardwick/Long (Porsche 911 GT3R) -Wright à 15 tours

24 – Andretti/Askew (Ligier JS P320) Andretti à 37 tours

25 – Telitz/Hawksworth (Lexus RC F GT3) Vasser Sullivan à 45 tours