GIULIANO ALESI VICTORIEUX A AUTOPOLIS EN SUPER FORMULA

Excellent week-end pour le jeune ´Rookie ´ le pilote Français Giuliano Alesi, ˆpigiste de luxé en Super Formula Nippone et qui décroche et la pole position et la victoire dans la manche qui se déroulait sur la piste d’Autopolis qui se situe dabs l’île de Kyushu au sud du Japon!

Appelé par l’équipe Tom’s, à remplacer provisoirement Kazuki Nakajima, le pilote officiel de l’écurie Toyota Gazoo en Championnat du monde d’endurance WEC de la FIA, actuellement retenu et coincé en Europe et par son programme WEC et par la crise sanitaire, Giuliano Alesi a réussi cet intérim, entamé il y a déjà quinze jours au Fuji.

1ere course en Super Formula qu’il avait terminé dans les points, se classant à une bonne neuvième place!

Alesi Junior gagne donc cette troisième course du calendrier , raccourci et stoppée après 14 des 42 tours initialement prévus mais en raison de conditions exécrables à cause du brouillard, la direction de course a sagement choisi d’en rester là et de brandir le drapeau rouge, sécurité oblige… décidant d’abaisser le drapeau à damier!

Nobuharu Matsushita qui s’était élancé loin depuis la P13 termine second, et Sena Sakaguchi, troisième lui sur la grille de départ, compléte le podium.

Top 5 pour l’equipier d’Alesi chez Tom’s, qui s’était élancé de la première ligne aux côtés de Giuliani Ritomo Miyata et pour Tomoki Nojiri.

Il s’agit de la 1ere victoire pour Giuliano Alesi depuis son succès en 2018 en GP3 sur le circuit de Catalunya de Montmelo.

Bill TAMAMA

Photos: SUPERFORMULA