ELMS AU RED BULL RING. NOUVELLE VICTOIRE DE L’ORECA 07 DE L’ÉCURIE BELGE WRT

Déja victorieuse tout dernièrement le dimanche 19 avril, sur la piste du circuit Espagnol de Catalunya, lors de la manche inaugurale de la saison 2021 en Championnat d’Europe d’endurance de l’ELMS, les 4 Heures de Barcelone, l’écurie Belge de Vincent Vosse, le Team WRT, récidive et triomphe à nouveau ce dimanche en Autriche en remportant au cœur des montagnes de la Styrie, les 4 Heures du Red Bull Ring!

L’équipage avec le Polonais Robert Kubica, le Suisse Louis Deletraz et le Chinois Yifei Ye, triomphant ce dimanche 16 mai avec son Oreca 07 LMP2, en devançant dans l’ordre, les deux Aurus 01 de l’équipe Russe du G-Drive, celle du trio avec Roman Rusinov, l’Argentin Franco Colapinto et le Néerlandais Nyck de Vries qui termine à 21.511 et celle de Mehri, Falb et Andrade qui complète le podium, à 1’32.227

Top 5 pour l’Oreca 07 du Racing Team Turkey qui avait obtenu hier samedi la pole avec l’Américain Sargeant, qu’épaulaient Yoluc et Eastwood et qui termine au pied du podium au quatrième rang à 1 tour et pour l’Oreca 07 de l’équipe Bretonne Ultimate des frères Lahaye et Heriau.

En LMP3, succès de l’une des Ligier JSP320, celle de l’écurie Cool avec Maulini, Bell et Kruetten. Podium complété par deux autres Ligier JS P3-Nissan, celle d’EuroInternational de Dromedari, Bolukbasi et Alders et la plus rapide de l’équip Graff, de Trouillet, Droux et Page

Enfin, en LMGE la victoire revient à la Ferrari F488 de la Scuderria AF Corse avec les Français Manu Collard et François Perrodo en compagnie de l’Italien Alessio Rovera.

Ils triomphent devant deux autres F488, celle du Spirit of Race de Cameron, Griffin et Perel et la prelière de la Scuderia Iron Lynx, du trio avec les transalpins Cressoni, Mastronardi et l’Espagnol Molina

François LEROUX

Photos : ELMS – TEAMS

LE CLASSEMENT DES 4 HEUREs DU RED BULL RING

1 – Delétraz/Kubica/Ye (Oreca 07-Gibson) WRT – 149 tours

2 – Rusinov/Colapinto/De Vries (Aurus 01–Gibson) G-Drive à 21″511

3 – Falb/Andrade/Merhi (Aurus 01–Gibson) G-Drive à 1’32″227

4 – Yoluc/Eastwood/Sargeant (Oreca 07-Gibson) Racing Team Turkey à 1 tour

5 – Lahaye/Lahaye/Heriau (Oreca 07-Gibson) Ultimate à 1 tour

6 – Lafargue/Chatin/Pilet (Oreca 07-Gibson) Idec à 1 tour

7 – Hanson/Aberdein/Gamble (Oreca 07-Gibson) United Autosport à 1 tour

8 – Menchaca/Habsburg/Bradley (Oreca 07-Gibson) Algarve Pro à 1 tour

9 – Gommendy/Binder/Rojas (Oreca 07-Gibson) Duqueine à 1 tour

10 – Lapierre/Borga/Coigny (Oreca 07-Gibson) Cool à 2 tours

11 – Merriman/Tilley/Dalziel (Oreca 07-Gibson) Idec à 3 tours

12 – Hedman/Hayley/Menezes (Oreca 07-Gibson) DragonSpeed à 3 tours

13 – Capillaire/Robin/Robin (Oreca 07-Gibson) Graff à 4 tours

14 – Canal/Stevens/Allen (Oreca 07-Gibson) Panis à 4 tours

15 – Dracone/Campana/Pommer (Oreca 07-Gibson) BHK à 4 tours

16 – Maulini/Bell/Kruetten (Ligier JS P3-Nissan) Cool à 6 tours (1er en LMP3)

17 – Dromedari/Bolukbasi/Alders (Ligier JS P3-Nissan) EuroInternational à 6 tours

18 – Trouillet/Droux/Page (Ligier JS P3-Nissan) Graff à 6 tours

19 – Hippe/De Wilde/De Pauw (Ligier JS P3-Nissan) Inter Europol à 7 tours

20 – Grinbergas/Kaprzyk/Pasini (Ligier JS P3-Nissan) Inter Europol à 7 tours

21 – Boyd/Cauhaupe/Wheldon (Ligier JS P3-Nissan) United Autosport à 7 tours

22 – Cresp/Lavergne/Chila (Ligier JS P3-Nissan) MV2S à 7 tours

23 – Van Uitert/Jamin/Maldonado (Oreca 07-Gibson) United Autosport à 7 tours

24 – Perrodo/Rovera/Collard (Ferrari F488 GTE EVO) AF Corse à 7 tours (1er en LMGTE)

25 – Hörr/Weiss/Dayraut (Duqueine M30-Nissan) DKR à 8 tours

26 – Cameron/Griffin/Perel (Ferrari F488 GTE EVO) Spirit of Race à 8 tours

27 – Cressoni/Mastronardi/Molina (Ferrari F488 GTE EVO) Iron Lynx à 8 tours

28 – McGuire/Tappy/Bentley (Ligier JS P3-Nissan) United Autosport à 8 tours

29 – Adcock/McCusker/Koebolt (Ligier JS P3-Nissan) Nielsen à 8 tours

30 – Wells/Noble (Ligier JS P3-Nissan) Nielsen à 8 tours

31 – Fassbender/Laser/Lietz (Porsche 911 RSR) Proton à 8 tours

32 – Fannin/Fontana/Sales (Ferrari F488 GTE EVO) JMW à 9 tours

33 – Ried/MacNeil/Campbell (Porsche 911 RSR) Proton à 9 tours

34 – Schiavoni/Sernagiotto/Ruberti (Ferrari F488 GTE EVO) Iron Lynx à 9 tours

35 – Hartshorne/Adam/Hancock (Aston Martin Vantage AMR) TF Sport à 10 tours

36 – Kaiser/Penttinen (Ligier JS P3-Nissan) Graff à 29 tours