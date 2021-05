SARGEANT SIGNE LA POLE AU RED BULL RING EN ELMS

Superbe début en endurance en LMP2 pour le jeune Américain Logan Sargeant, qui découvre l’univers de l’endurance, lui le pilote de la FIA Formule 3, et qui au volant de l’Oreca 07 N°34 du Racing Team Turkey, décroche déjà la pole ce samedi au Red Bull Ring pour la seconde manche du Championnat de l’ELMS (European Le Mans Séries)

Sur ce tracé sinueux à souhait qui monte et descend et serpente au cœur des collines Autrichiennes de la Styrie à Spielberg, Sargeant lors des qualifications, de cette deuxième épreuve de la saison 2021 de ELMS, avec des conditions changeantes, l’habituel pilote de Formule 3, pour l’occasion remplaçant du très chevronné Britannique Harry Ticknell retenu aux Etats-Unis par son autre et second programme en IMSA et choisi pour être le porte-drapeau du Racing Team Turkey dans cette session des qualifications, a dominé la séance et devancé ses rivaux.

Première pole position en LMP3 pour Laurents Hörr, en version humide. Et pour l’inattendu et surprenant Alessio Rovera qui s’est révélé le plus vite en catégorie LMGTE.

Veni, vidi, vici voici comment résumer le samedi de Sargeant. L’Américain, appelé pour remplacer Harry Tincknell, décroche donc la pole du premier coup. L’Américain âgé de 20 ans offre ainsi au Racing Team Turkey la pole lors de sa première tentative. 1ére pole aussi de l’écurie !

Ferdinand Habsburg finalement second avec l’Oreca07 du Team Algarve a bien tenté de lui chiper la pole, mais Sargeant a tourné plus vite ! 1’20.596 contre 1’20.753…157 millièmes d’écart à l’avantage du jeune rookie de l’ELMS!!!

Troisième place pour le Français Nicolas Jamin, de United Autosports, suivi de près par l’Espagnol Roberto Merhi, appelé lui par G-Drive à la place du Brésilien Pietro Fittipaldi. Et par le Suisse Louis Deletraz, l’un des vainqueurs avec l’équipe WRT de la 1ére course, les 4 Heures de Barcelone, qui complète le top 5.

On tablait sur des écarts minimes entre les LMP2 et les LMP3 mais, en raison d’une averse de pluie, le combat sera reporté à la course de demain. En fait, sur le Red Bull Ring, il a commencé à pleuvoir dès le début de la session officielle des LMP3. Certains pilotes ont quand même décidé de se lancer sur la piste avec des slicks, provoquant plusieurs pirouettes.

Le poleman Hörr lui-même était le protagoniste d’un dangereux 360 ° dans l’avant-dernier virage. Mais l’Allemand du DKR Engineering a rétabli la situation lors de sa seconde tentative, arrêtant le chronomètre à 1’29 « 071.

Le champion en titre Wayne Boyd a tenté de lui arracher la pole, devant finalement se contenter de la deuxième position à deux dixièmes. Troisième place pour l’autre Oreca 07 de United Autosports, avec Duncan Tappy, suivi d’un très bon Damiano Fioravanti sur la Ligier du 1 AIM Villorba

Ferrari domine dans la catégorie LMGTE, les F 488 GTE monopolisant les quatre premières places.

Rovera, le pilote de la Scuderia AF Corse signe le pôle, lui qui s’était déjà illustré lors des essais libres. Deuxième position pour la F488 ‘Iron Lynx des féminines, grâce à Michelle Gatting, retenue pour les qualifs et pour ses coéquipiers d’Iron Lynx, Paolo Ruberti et Miguel Molina.

Matt Campbell dans la Porsche du Proton Competition se classant cinquième

François LEROUX

Photos : ELMS -TEAMS



LA GRILLE DE DÉPART

1 – Yoluc/Eastwood/Sargeant (Oreca 07-Gibson) R T Turkey – 1’20″596

2 – Menchaca/Habsburg/Bradley (Oreca 07-Gibson) Algarve Pro – 1’20″753

3 – Van Uitert/Jamin/Maldonado (Oreca 07-Gibson) United Autosport – 1’20″877

4 – Falb/Andrade/Merhi (Aurus 01–Gibson) G-Drive – 1’20″953

5 – Delétraz/Kubica/Ye (Oreca 07-Gibson) WRT – 1’21″037

6 – Lafargue/Chatin/Pilet (Oreca 07-Gibson) IDEC – 1’21″100

7 – Rusinov/Colapinto/De Vries (Aurus 01–Gibson) G-Drive – 1’21″243

8 – Hanson/Aberdein/Gamble (Oreca 07-Gibson) United Autosport – 1’21″321

9 – Hedman/Hayley/Menezes (Oreca 07-Gibson) DragonSpeed – 1’21″356

10 – Canal/Stevens/Allen (Oreca 07-Gibson) Panis – 1’21″462

11 – Lapierre/Borga/Coigny (Oreca 07-Gibson) Cool – 1’21″563

12 – Lahaye/Lahaye/Heriau (Oreca 07-Gibson) Ultimate – 1’21″628

13 – Capillaire/Robin/Robin (Oreca 07-Gibson) Graff – 1’21″720

14 – Gommendy/Binder/Rojas (Oreca 07-Gibson) Duqueine – 1’21″993

15 – Merriman/Tilley/Dalziel (Oreca 07-Gibson) IDEC – 1’22″023

16 – Dracone/Campana/Pommer (Oreca 07-Gibson) BHK – 1’22″220

17 – Perrodo/Rovera/Collard (Ferrari F488 GTE EVO) AF Corse – 1’27″200

18 – Frey/Gatting/Gostner (Ferrari F488 GTE EVO) Iron Lynx – 1’27″528

19 – Schiavoni/Sernagiotto/Ruberti (Ferrari F488 GTE EVO) Iron Lynx – 1’27″589

20 – Cressoni/Mastronardi/Molina (Ferrari F488 GTE EVO) Iron Lynx – 1’27″753

21 – Ried/MacNeil/Campbell (Porsche 911 RSR) Proton – 1’27″948

22 – Hartshorne/Adam/Hancock (Aston Martin Vantage AMR) TF Sport – 1’28″000

23 – Cameron/Griffin/Perel (Ferrari F488 GTE EVO) Spirit of Race – 1’28″024

24 – Fassbender/Laser/Lietz (Porsche 911 RSR) Proton – 1’28″071

25 – Hörr/Weiss/Dayraut (Duqueine M30-Nissan) DKR – 1’29″243

26 – Fannin/Fontana/Sales (Ferrari F488 GTE EVO) JMW – 1’29″377

27 – Boyd/Cauhaupe/Wheldon (Ligier JS P3-Nissan) United Autosport – 1’29″468

28 – McGuire/Tappy/Bentley (Ligier JS P3-Nissan) United Autosport – 1’29″597

29 – Bressan/Laskaratos/Fioravanti (Ligier JS P3-Nissan) 1AIM Villorba – 1’30″500

30 – Hodes/Grist/Crews (Ligier JS P3-Nissan) Team Virage – 1’30″743

31 – Maulini/Bell/Kruetten (Ligier JS P3-Nissan) Cool – 1’31″226

32 – Trouillet/Droux/Page (Ligier JS P3-Nissan) Graff – 1’31″563

33 – Dromedari/Bolukbasi/Alders (Ligier JS P3-Nissan) EuroInternational – 1’31″978

34 – Grinbergas/Kaprzyk/Pasini (Ligier JS P3-Nissan) Inter Europol – 1’32″983

35 – Benham/Kapadia/Jakobsen (Ligier JS P3-Nissan) RLR – 1’33″238

36 – Kaiser/Penttinen (Ligier JS P3-Nissan) Graff – 1’33″338

37 – Hauser/Hauser/Cloet (Duqueine M30-Nissan) Racing Experience – 1’33″428

38 – Cresp/Lavergne/Chila (Ligier JS P3-Nissan) MV2S – 1’33″580

39 – Adcock/McCusker/Koebolt (Ligier JS P3-Nissan) Nielsen – 1’34″179

40 – Hippe/De Wilde/De Pauw (Ligier JS P3-Nissan) Inter Europol – 1’34″266

41 – Wells/Noble (Ligier JS P3-Nissan) Nielsen – 1’34″852