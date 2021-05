RISI COMPTIZIONE DEVOILE SON TRIO DE PILOTES POUR SON ORECA 07 LMP1 AUX 24 HEURES DU MANS 2021

L’officialisation par le club organisateur, l’ACO, de l’invitation de l’équipe Texane Risi Competizione, basée à Houston, aux 24 Heures du Mans 2021, communiquée tout dernièrement début avril, a été une annonce surprise pour la catégorie LMP2 avec une Oreca 07- Gibson pour les pilotes Britanniques Ryan Cullen et Oliver Jarvis avec l’un des numéros habituels et de longue date du Team US, le numéro 82, si cher au Risi Competizione, l’autre étant le 62, a été très bien accueillie.

Aujourd’hui, vendredi 14 mai, l’équipe Risi annonce son troisième pilote pour son trio retenu pour l’épreuve Sarthoise, le Brésilien Felipe Nasr, enrôlé pour la 89éme édition des 24Heures du Mans, prévue du 21 au 22 août.

De plus, le propriétaire de l’équipe, Giuseppe Risi, a en outre révélé et annoncé que le même trio participerait aux 6 Heures de Monza, la manche Italienne du Championnat du Monde d’Endurance WEC, en préparation du Mans car prévue sur l’Autodromo Nazionale di Monza le 19 juillet en prélude aux 24 Heures, un mois plu tard.

Nasr, qui a piloté en Formule 1 chez Sauber en 2015 et 2016, a également été sacré Champion de la catégorie prototype dans le Championnat d’endurance US, de l’IMSA WeatherTech Sportscar Championship en 2018 et vainqueur des 12 Heures de Sebring 2019.

Bien que le pilote âgé de 28 ans fasse ses débuts aux 24 Heures du Mans, il possède, outre l’IMSA, une solide expérience de l’univers du monde de endurance et notamment en European Le Mans Series en 2018 dans la catégorie LMP2, ainsi que dans de nombreuses autres séries de course.

Cullen, lui est un pilote de la même génération qui a 30 ans. Natif de la région du Somerset, au Royaume-Uni, lui il a participé deux fois à la classique d’endurance mancelle. En 2019, il a couru avec le Team United AutoSports dans une Ligier JS P217 / Gibson et a terminé 19éme du général. En 2020, il a couru avec l’écurie Russe G-Drive Racing-Algarve au volant de l’Aurus 01 / Gibson.Mais malheureusement, un problème électrique a contraint la voiture à l’abandon avant la mi-course. Ryan participe actuellement à l’European Le Mans Series avec une autre équipe Américaine, DragonSpeed.

Enfin, le troisième homme, Oliver Jarvis, âgé 37 ans est originaire de Burwell, au Royaume-Uni.

Lui, il concourra pour la 10éme fois au Mans en 2021. Il posséde quatre podiums à son palmarès, dont trois troisièmes places (2012, 2013 et 2015), ainsi qu’une deuxième place, en 2017. Jarvis a couru avec Risi Competizione en 2019 dans la Ferrari 488 GTE Evo et participe actuellement au Championnat IMSA WeatherTech pour le Mazda Team Joest.

Interrogé sur cet équipage, Giuseppe Risi, le propriétaire de l’équipe éponyme indique :.

« La course au Mans ne me vieillit jamais. Nous sommes heureux d’ajouter le nom Risi Competizione à l’histoire de la catégorie LMP2 au Mans avec notre engagement de cette année avec Ryan, Oliver et Felipe au volant. »

Et il enchaîne :

« Lorsque la perspective de faire rouler la voiture aux 6 Heures de Monza en WEC est devenue plus qu’une option, la réalité, nous avons pensé que c’était une excellente opportunité de faire en sorte que les pilotes et l’équipage puissent tous travailler ensemble et avec la voiture avant une course aussi éprouvante que Le Mans.»

Pour mémoire, Risi Competizione a concouru au Mans avec 17 inscriptions au cours des années 1998-2020.

2020? Année où le Team a aligné un équipage 100% tricolore avec Sébastien Bourdais, Olivir Pla et Jules Gounon, et a célébré trois victoires de catégorie et sept podiums.

La première victoire Sde l’équipe Texane, a eu lieu lors de sa course inaugurale en Sarthe et sa victoire de classe en 1998 sur la Ferrari 333SP, puis suivi des victoires consécutives sur la Ferrari 430 GT en 2008 et 2009. Le podium le plus récent de l’équipe est venu en 2018 avec la Ferrari. 488 GTE-Am.

A signaler encore qu’outre Monza et Le Mans, aucun autre plan de course supplémentaire, n’a été annoncé pour la saison de course en cours 2021 par l’équipe Risi Competizione.

Peter GRISWOLD

Photos : Thierry COULIBALY, ROLEX et TEAM