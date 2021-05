 LA MOTO HARLEY DAVIDSON DU FILM CULTE ‘EASY RIDER’ VENDUE AUX ENCHÈRES

LA MOTO LÉGENDAIRE CHEVAUCHÉE PAR PETER FONDA DANS EASY RIDER VIENT AUX ENCHÈRES SANS PRIX DE RÉSERVE DE LA GORDON GRANGER COLLECTION AUX USA. ESTIMATION ENTRE 300.000 $ et 500.000 $ , SOIT ENTRE 248.000€ ET 413.000€

LA MOTO LA PLUS ICONIQUE AU MONDE ‘CAPTAIN AMERICA’ DU FILM CULTE, EASY RIDER SERA VENDU AUX ENCHÈRES À MIDLAND AU TEXAS, LE 5 JUIN 2021, PAR LA CÉLÈBRE MAISON DAN KRUSE CLASSICS

Il s’agit assurément de ‘LA’ moto la plus emblématique du monde qui sera mise aux enchères à Midland, au Texas, le 5 juin prochain…

Dénommée ‘Captain America’ du célèbre film de contre-culture Easy Rider, cette fabuleuse bécane qui fait partie de la collection Gordon Granger, est proposée sans prix de réserve par Dan Kruse Classics.

Elle est estimé par cette maison de vente aux enchères entre 300.000 et 500. 000 dollarsUS, ce qui en euros, représente entre 248.000€ et 413.000€ .

Easy Rider a représenté le fameux mouvement hippie et a donné à l’époque en 1969 aux États-Unis, un aperçu de la vie de ces personnes qui erraient sur les autoroutes à l’arrière d’une moto et, par conséquent, les motos elles-mêmes sont devenues des vedettes du film datant de cette année 1969.

Conçues et construites par Cliff Vaughs et Ben Hardy, quatre anciennes motos Harley-Davidson de la police ont été achetées aux enchères pour 500 $ et transformées en deux ‘Captain Americas’ et deux ‘Billy Bikes’.

UN PEU D’HISTOIRE…

Easy Rider raconte un drame routier américain de 1969 écrit par Peter Fonda, Dennis Hopper et Terry Southern, produit par Fonda et réalisé par Hopper. Fonda et Hopper jouent le rôle de deux motards qui voyagent à travers le sud-ouest américain avec le produit d’un trafic de drogue. Le succès d’Easy Rider a contribué à déclencher une nouvelle ère Hollywoodienne du cinéma au début des années 1970.

En 1996, l’ancien propriétaire de cette moto, le célèbre collectionneur de véhicules célèbres, Gary Graham, a vendu la moto ‘Captain American’ à la vente aux enchères Dan Kruse Classic Car Productions à Gordon Granger. Dan Haggerty était sur place avec Graham, son partenaire dans la reconstruction et la restauration de la moto, pour authentifier, en quelque sorte, celui qui a reçu les pièces écrasées de Fonda et Hopper après la pellicule. Depuis lors, la moto réside à Austin, au Texas, où elle a survécu à un incendie en décembre 2010.

Dan Kruse, propriétaire de la maison de vente aux enchères qui porte son nom, nous déclare:

« Cette moto fait partie à la fois de l’histoire du cinéma américain et de l’histoire de la moto. C’est une légende et l’un des symboles emblématiques des années 1960. Elle représente une aspiration à une vie plus simple, à l’aventure et à la route ouverte. Il ornerait n’importe quelle collection automobile, qu’elle soit privée ou dans un musée. »

Avec Captain America, 23 autres véhicules de la collection Gordon Granger seront proposés aux enchères le 5 juin, le tout sans prix de réserve, et comprenant une Rolls-Royce Phantom 1 Springfield Limousine de 1927 appartenant officiellement à Tallulah Bankhead. Egalement une Rolls-Royce Phantom 1 Springfield Brewster Dual Cowl Phaeton de 1929, une Rolls-Royce Phantom Springfield Brewster Limousine de 1930, une Packard modèle 626 cabriolet de 1929, une Jaguar XK120 Roadster de 1954, une Jaguar E-Type Roadster de 1974 et une Ford de 1964.5 Mustang cabriolet.

D’autres véhicules notables proposés à la vente sont deux modèles de la collection Gene Kennedy, deux répliques parfaites de celles présentées dans les Dukes of Hazzard: une Dodge Charger R / T 440 de 1969 alias General Lee et une Dodge Monaco de 1977, conduite par le shérif Roscoe P Coltrane.

Aussi quatre Corvette de la collection Gene Plunk, dont un cabriolet de première génération de 1961, un coupé à vitre divisée de 1963 et un Fastback Sting Ray de 1964.

De plus, provenant de la collection Ken Dougherty, une très rare Ford Bronco de 1966 restaurée, une Ford Mustang Cabriolet A-Code de 1965, une Ford Thunderbird Cabriolet de 1957 modèle E et une Volkswagen Super Beetle Convertible de 1973.

Bref, outre la MYTHIQUE moto d’Easy Rider, que de la belle bagnole d’antan…

La passion n’a pas de prix… Alors, à vos chéquiers !

Peter GRISWOLD

Photos : DAN CRUSE