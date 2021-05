ERIC BOULLIER PREND ACTE … LE GRAND PRIX DE FRANCE DE FORMULE 1 AVANCÉ AU 20 JUIN 2021

A la suite de la réorganisation du calendrier du Championnat du Monde de Formula 1 2021, et ce à la suite de l’annulation du GP de Turquie, la date initiale du Grand Prix de France de Formule 1, a été modifiée sans concertation, la nouvelle date lui étant visiblement imposée…

Le GIP Grand Prix de France – Le Castellet, annonce donc ce vendredi 14 mai 2021, qu’il prend acte du changement des dates de son prochain Grand Prix qui aura lieu les 18, 19 et 20 juin prochains.

Les conditions d’accueil de ses spectateurs, de ses partenaires et de l’ensemble des acteurs de la Formule 1, à ces nouvelles dates restent inchangées. La santé et la sécurité des différentes parties prenantes étant une priorité, le protocole sanitaire d’accès à l’évènement sera partagé dans les prochains jours.

Éric Boullier, Directeur Général du GIP Grand Prix de France – Le Castellet, a par conséquent indiqué ce vendredi 14 mai 2021 :

« Ce changement de date n’a pas affaibli notre passion et notre raison d’être : offrir à notre public le meilleur événement possible. Nous comprenons que cette modification a un impact sur la venue de nos spectateurs et de nos partenaires et nous en sommes désolés. Nos équipes travaillent déjà activement pour que le reste du programme de notre évènement reste inchangé. »

Précisons que pour tous les détenteurs de billets du Grand Prix de France 2021 – à quelques semaines de l’évènement – les réservations restent valables à ces nouvelles dates. Les spectateurs ne pouvant pas assister à l’évènement pourront demander l’annulation de leurs billets. Les modalités de remboursement seront communiquées aux acheteurs dans les jours à venir par email et sur le site gpfrance.com

HÉLAS TOUT N’EST PAS ROSE POUR LE GP DE FRANCE

L’annulation du Grand Prix de Turquie, a provoqué un remaniement du calendrier de la saison 2021.

Le calendrier de la F1 est bouleversé. La situation sanitaire du COVID-19, a eu raison du Grand Prix de Turquie, prévu le dimanche 13 juin et qui est tout simplement annulé

Du coup, on apprend officiellement ce vendredi 14 mai que les promoteurs de la Formule viennent de décider d’organiser deux épreuves en Autriche. Fin juin et une semaine plus tard début juillet !

Et aussi et surtout d’avancer la date du GP de France, initialement prévu le dimanche 27 juin et qui se courra avec une semaine d’avance, le 20 juin.

Pas sur que cette décision qui leur a été imposée fasse vraiment plaisir aux organisateurs de l’épreuve Française qui se déroule sur le circuit Varois du Paul Ricard au Castellet…

Mais ayant annulé le GP de France 🇫🇷 en 2020, Eric Boullier, le responsable de cette manche Française, ne pèse sûrement pas lourd, face à la puissance de Red Bull qui avait déjà organisé … non pas un mais, deux GP en 2020!

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN et CIRCUIT Paul RICARD