35 PILOTES INSCRITS AUX MILES D’INDIANAPOLIS 2021

Alors que se dispute ce week-end en Indycar Séries, le Grand Prix d’Indianapolis, les organisateurs viennent de publier et dévoiler la liste des engagés pour l’épreuve reine du calendrier Indycar, celle de l’Indy 500, autrement dit les très prestigieuses 500 miles à Indianapolis. Sur le célèbre ovale de l’Indiana, 35 voitures tenteront de se qualifier pour participer à la 105éme édition de la plus grande course US.

Par rapport à la liste déjà connu et comprenant bien sur les concurrents du Championnat 2021 de l’Indycar, les deux derniers changements concernent un ajout et un abandon !

Le Brésilien Enerson qui a fait ses premiers pas cette saison avec la Dallara Chevy N°75 du Top Gun Racing, au Texas. L’équipe de Gary Trout et Bill Throckmorton a acquis une monoplace complète, un châssis de rechange et un groupe motopropulseur Chevy de GM, mais apparemment, ils ne s’allieront à aucune structure existante et aligneront eux-mêmes l’auto à Indy.

L’abandon d’un éventuel engagement est venu de l’équipe Dale Coyne, qui finalement n’alignera seulement que deux voitures cette année. Dale Coyne a effectivement décidé à la dernière minute de retirer l’inscription de la troisième n’ayant pas trouvé d’option avec un budget valide pour cette monoplace.

Douze Teams, avec trente-cinq pilotes de quatorze nationalités (Australie- Brésil- Canada- Colombie –Dubaï – Espagne- France- GB- Hollande-Japon- Mexique – Nouvelle Zélande – Suisse – USA) seront en piste cette année.

Il y aura dix-huit monoplaces Dallara à moteur Chevy de Chevrolet (Penske-McLaren Sam Schmidt Peterson-AJ Foyt-Ed Carpenter-Dreyer&Driscol-Carlin-Top Gun) et dix-sept à moteur Honda (Andretti-Michael Shank-Chip Ganassi-Dale Coyne-Rahal RLL).

Rappelons enfin que le Japonais Takum Sato est le vainqueur sortant aprés avoir triomphé le dimanche 22 août 2020, sa seconde victoire aprés sa première obtenue le dimanche 28 mai 2017.

Entre temps, deux des pilotes du clan Penske, l’Australien Will Power et le Français Simon Pagenaud, se sont imposés eux respectivement le dimanche 27 mai 2018 et le dimanche 26 mai 2019.

Peter GRISWOLD

Photos :INDYCAR

LA LISTE DES ENGAGÉS A L’INDY 500

ÉQUIPE PENSKE

Josef Newgarden – USA (Dallara-Chevy)

Scott McLaughlin – Nouvelle Zélande (Dallara-Chevy)

Will Power Australie (Dallara-Chevy)

Simon Pagenaud – France (Dallara-Chevy)

Simona De Silvestro – Suisse (Dallara-Chevy)

AMSP McLAREN SAM SCHMIDT PETERSON

Pato O’Ward – Mexique (Dallara-Chevy)

Felix Rosenqvist – Suède (Dallara-Chevy)

Juan Pablo Montoya – Colombie (Dallara-Chevy)

AJ FOYT

Dalton Kellett – Canada (Dallara-Chevy)

JR Hildebrand – USA (Dallara-Chevy)

Charlie Kimball – USA (Dallara-Chevy)

Sebastien Bourdais – France (Dallara-Chevy)

ANDRETTI

Stefan Wilson – GB (Dallara-Honda)

Colton Herta – USA (Dallara-Honda)

Alexander Rossi – USA (Dallara-Honda)

Ryan Hunter-Reay- USA (Dallara-Honda)

James Hinchcliffe – Canada (Dallara-Honda)

Marco Andretti – USA (Dallara-Honda)

MICHAEL SHANK

Helio Castroneves – Brésil (Dallara-Honda)

Jack Harvey – USA (Dallara-Honda)

CHIP GANASSI

Marcus Ericsson –Suède (Dallara-Honda)

Scott Dixon – Nouvelle-Zélande (Dallara-Honda)

Alex Palou – Espagne (Dallara-Honda)

Tony Kanaan – Brésil (Dallara-Honda)

DALE COYNE

Ed Jones – Dubaï (Dallara-Honda)

Pietro Fittipaldi – Brésil (Dallara-Honda)

RAHAL LANIGAN LETTERMAN

Graham Rahal – USA (Dallara-Honda)

Takuma Sato – Japon (Dallara-Honda)

Santino Ferrucci – USA (Dallara-Honda)

ED CARPENTER

Conor Daly – USA (Dallara-Chevy)

Ed Carpenter – USA (Dallara-Chevy)

Rinus VeeKay – Hollande (Dallara-Chevy)

DREYER&DRISCOL

Sage Karam – USA (Dallara-Chevy)

CARLIN

Max Chilton – GB (Dallara-Chevy)

TOP GUN

RC Enerson – USA (Dallara-Chevy)