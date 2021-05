MOTOGP 2021 AU MANS : TRIOMPHE ET MARSEILLAISE POUR ZARCO (VIDÉO) ET QUARTARARO A L’ENTRÉE DU BUGATTI !

Ils sont venus ils sont tous là…

Ils ont attendu des heures à l’entrée sud du circuit, là où arrivent pilotes et matériel, bien sûr aucune possibilité d’entrer dans l’enceinte, merci encore aux incompétences croisées de nos politiques et nos soi-disant spécialistes du virus de nous avoir flingué encore un grand moment d’extase!

Comme les forces de sécurité étaient aux portes pour interdire l’entrée aux spectateurs, du coup pas d’archers (jargon de policiers) sur la petite route qui arrive à l’entrée sud.

Et ce sont donc des centaines de motards qui se sont agglutinés pour accueillir leurs héros.

Sur la route c’est la cohue, on sait qu’il risque de pleuvoir mais « pluie du matin n’arrête pas le pèlerin »… je ne vais pas sortir cent fois le célèbre « Singing in the rain ! » … quoique…

La vidéo proposée par le promoteur, la Dorna… Il faut s’inscrire, c’est gratoche!

https://www.motogp.com/fr/videos/2021/05/13/quartararo-accueilli-en-superstar-au-mans/372236

Nos confrères locaux, Ouest France et Le Maine Libre étaient sur place, ils ont shooté l’arrivée de nos deux héros, Fabio Quartararo et Johann Zarco, et ça n’a pas été triste !

Le Maine Libre, a même mis une vidéo en ligne, atmosphère de folie qui fait vraiment imaginer ce que cela eût pu donner, même sous la pluie, dimanche avec 100.000 spectateurs sur le circuit !

Fabio est resté dans sa voiture, masque sur le visage mais à répondu aux demandes d’interviews, on sait que le garçon a déjà chopé la Covid, à son âge et vu l’athlète qu’il est c’est seulement fatigant mais la fatigue n’est pas idéale quand il faut envoyer du lourd à fond et pendant quarante minutes !

On sait aussi qu’il sort d’une opération plus importante qu’on ne l’imaginait (surtout sur ces c… de réseaux antisociaux) il a donc déclaré qu’il ferait tout pour rester devant mais c’est sûr qu’il va en baver des ronds de chapeau, du coup cet accueil à l’entrée du circuit lui a fait un bien immense.

Il a déclaré à nos autres confrères de l’Equipe :

« Pour le moment tout va bien. J’évite de faire trop d’efforts à la maison et je récupère petit à petit. Serais-je 100 % ce week-end au GP de France ? J’espère pouvoir l’être»

Et il précise :

« Avant il y avait des différences de chronos énormes entre les premiers et les derniers tours. Maintenant, l’intensité reste constante et permanente et de nombreux pilotes ont fini par avoir mal aux avant-bras. »

Et, Fabio d’expliquer pour partie les motifs…

Selon lui ces douleurs dénommées arm-pump, seraient la conséquence de la tenue des pneumatiques, lesquels permettent cette saison aux pilotes de maintenir le même rythme pendant toute la durée des GP, sollicitant fortement leurs avant-bras !

Pour Johann Zarco, c’est passé au délire, signatures de casques (mais j’ai écrit pendant 25 ans à la main, ça ne flanque pas de syndrome des loges…) ou de photos… le tout sans masque et heureux.

On sait qu’il n’est pas vacciné, ne voulant pas confier sa vie ou sa santé à des Diafoirius cherchant d’abord à être milliardaires (ce qui est le cas du boss de Pfizer) il ne porte pas de masque sauf sur le paddock où c’est obligatoire.

Cela dit il est jeune, choper la merde de virus serait juste fatigant (oui je sais il y a des exceptions…).

Mais cette sortie à visage découvert a eu une conséquence inattendue, au milieu des burn out faisant un foin d’enfer, une Marseillaise sauvage est montée, c’est clair on y croit…

C’est à ce son, quelques mois après son écriture par Rouget de Lisle, que les volontaires de Kellermann et Dumouriez ont mis une baffe à Valmy aux Prussiens, que l’on appelle « Les pruscos » à Paris depuis la Commune.

Pas de « pruscos» sur la piste du Mans mais il y a quand même un monde entier à battre.

Alors…. Gaz les garçons!!!

JEAN LOUIS BERNARDELLI

Photos et vidéo : OUEST FRANCE – FR3 LE MANS – LE MAINE LIBRE