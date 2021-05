MELA FAIT COUP DOUBLE A MAGNY COURS EN ALPINE EUROPACUP 2021

Deux poles, deux victoires et deux meilleurs tours en course !

Comme l’an passé, Jean-Baptiste Mela, le pilote Autosport GP, a dominé les deux courses, sur le Circuit Nevernais Magny-Cours, à l’occasion du deuxième rendez-vous de la saison 2021, de l’Alpine Elf Europa Cup.

Le tenant du titre en profite pour s’emparer des commandes du classement général provisoire, mais les écarts restent cependant serrés avant de conclure la première moitié de saison à Spa-Francorchamps, du 18 au 20 juin.

Le week-end débutait difficilement pour les concurrents qui étaient accueillis par une pluie diluvienne, lors de la journée d’ouverture, jeudi.

Dans ces conditions extrêmement piégeuses, Simon Tirman d’Autosport GP, se montrait le plus rapide de la première séance avant que Lilou Wadoux du Patrick Roger Autosport GP, ne l’imite sur une piste devenue sèche, lors de la seconde session.

COURSE 1 : REVOILÀ MELA … DEVANT JOUANNY!

Jean-Baptiste Mela prolongeait l’hégémonie des pilotes de Gilles Zaffini en signant la pole position face à Laurent Hurgon du LSGroup Autosport GP. Auteurs du même temps au … millième de seconde près, le jeune Belge Ugo de Wilde de la formation Herrero Racing et Simon Tirman, se partageaient la deuxième ligne devant Lilou Wadoux.

Mais cette hiérarchie était bouleversée dès le départ… Si Jean-Baptiste Mela conservait la tête, Laurent Hurgon était envoyé en tête-à-queue au deuxième virage par Simon Tirman, qui percutait Corentin Tierce du Herrero Racing, à Adélaïde, alors que ce dernier avait accroché Ugo de Wilde !

Bruce Jouanny de l’équipe Chazel Technologie Course, profitait de l’incident pour gagner six places et se hisser au deuxième rang devant Gosia Rdest, lui aussi pilote Chazel Technologie Course, pourtant seulement onzième sur la grille !!!

Louis Méric du Race Cars Consulting et Stéphane Auriacombe, autre pilote Herrero Racing, entraient aussi dans le top 5, tout en prenant les rênes des catégories Junior et Gentlemen.

La course reprenait ses droits au cinquième tour. Jean-Baptiste Mela creusait rapidement l’écart sur Bruce Jouanny et Gosia Rdest, mise sous pression par Louis Méric, qui trouvait l’ouverture au neuvième passage. En parallèle, Lilou Wadoux enchaînait les dépassements après avoir été reléguée hors du top dix après le départ.

Peu inquiété, Jean-Baptiste Mela, filait vers la victoire et il s’imposait avec plus de six secondes d’avance sur Bruce Jouanny, et signait aussi le meilleur tour pour s’emparer des commandes du classement général provisoire.

Troisième, Louis Méric remportait son premier succès chez les Juniors et son premier podium en Alpine Elf Europa Cup devant Gosia Rdest, qui s’offrait également son meilleur résultat dans la discipline en résistant au retour de Lilou Wadoux.

Sixième à l’arrivée, Stéphane Auriacombe l’emportait dans la catégorie Gentlemen face à Franck Labescat du Race Cars Consulting. Le top dix était complété par Thomas Dagoneau d’Autosport GP ainsi que par le Gentleman Philippe Bourgois de l’écurie Chazel Technologie Course et par le Junior Henri Lombard du Race Cars Consulting, le jeune frère d’Olivier, ancien vainqueur des 24 Heures du Mans en LMP2 en 2011, au volant de la Zytek du Team Britannique Greaves.

COURSE 2 : MELA DOUBLE LA MISE

Jean-Baptiste Mela prenait à nouveau l’avantage en qualifications devant Laurent Hurgon et Ugo de Wilde. Le Belge était cependant malheureusement disqualifié pour non-respect du poids minimum…

Lilou Wadoux héritait ainsi de la troisième place, suivie par Bruce Jouanny et Simon Tirman.

À l’extinction des feux, Jean-Baptiste Mela conservait les commandes devant ses poursuivants avant que la voiture de sécurité n’intervienne au cours du deuxième tour lorsqu’Henri Lombard percutait Franck Labescat du Race Cars Consulting.

La hiérarchie demeurait identique lors d’une relance marquée par l’abandon de Louis Méric suite à un souci technique !

Simon Tirman et Corentin Tierce se disputaient alors la cinquième position avant de subir la pression d’un sensationnel Ugo de Wilde, déjà remonté de la vingtième à la …septième place. Le Belge devait hélas toutefois renoncer en raison d’un problème mécanique à trois boucles de l’arrivée.

Malgré les écarts infimes dans le trio de tête formé par Jean-Baptiste Mela, Laurent Hurgon et Lilou Wadoux, les équipiers restaient dans cet ordre jusqu’au drapeau à damier.

Le pilote originaire de Porto-Vecchio parachevait son week-end fructueux avec une nouvelle victoire et le meilleur tour en course dans le dernier tour au grand dam de Laurent Hurgon et Lilou Wadoux, victorieuse dans la catégorie Junior.

Quatrième, Bruce Jouanny précédait Corentin Tierce, Simon Tirman et Stéphane Auriacombe, à nouveau vainqueur chez les Gentlemen. Le top dix était complété par Gosia Rdest, Thomas Dagoneau et Stéphane Proux d’Herrero Racing.

Fort de son doublé, Jean-Baptiste Mela s’empare des commandes du classement général avec dix unités d’avance sur Lilou Wadoux et treize sur Laurent Hurgon. En parallèle, Stéphane Auriacombe prend le pouvoir parmi les Gentlemen pour neuf points sur Philippe Bourgois.

PAROLES DE PILOTES

Jean-Baptiste Mela (vainqueur de la course 1 et 2)

« À vrai dire, les mots me manquent avec ces deux nouvelles victoires à Magny-Cours ! Ce doublé est fantastique. La voiture est exceptionnelle et nous avons réussi à corriger ce qui n’allait pas à Nogaro. J’ai un peu douté après le premier rendez-vous, mais je suis rassuré même si la saison ne fait que commencer. Je suis plutôt confiant pour Spa-Francorchamps, mais il faudra surveiller Ugo qui n’a pas marqué de points ce week-end. Il aura soif de revanche sur un circuit qu’il connaît par cœur ! »

Louis Méric (vainqueur de la catégorie Junior en course 1)

« Le bilan de la première course était positif, celui de la deuxième aussi avec une belle bagarre face à Simon Tirman avant cette rupture mécanique nous contraignant à l’abandon. Cela fait partie du jeu et le sport automobile est parfois ainsi, mais je pense avoir franchi un pas en avant par rapport à l’an dernier. Il nous reste toutefois du travail, notamment sur le plan du rythme de course. »

Lilou Wadoux (victorieuse en catégorie Junior en course 2)

« Cette troisième place représente de bons points au championnat. La différence s’est surtout faite en qualifications avec le triplé de l’équipe. Nous évitons de nous jouer des mauvais tours entre équipiers et notre stratégie décalée a été mise à mal avec l’intervention de la voiture de sécurité en début de course comme nous misions sur un final solide. Le rythme était toutefois au rendez-vous et le but sera de poursuivre sur cette dynamique à Spa. »

Les concurrents de l’Alpine Elf Europa Cup ont désormais rendez-vous sur le Circuit de Spa-Francorchamps (18-20 juin) pour la troisième épreuve de la saison 2021.

François LEROUX

Photos : ALPINE CUP -DPPI

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE