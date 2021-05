LURQUIN OU DE SOULTRAIT AUX COTÉS DE LOEB AU DAKAR 2022 ?

On le sait, l’affaire de leur séparation pour la suite du programme rally-raid, a fait grand bruit…

Leur actuel employeur au début de l’année 2021, l’équipe Britannique Prodrive que dirige l’ancien co-pilote David Richards, n’ayant pas souhaité, aligner au Dakar 2022, la paire sacrée neuf fois championne du monde des rallyes WRC, avec à la clé … 79 victoires dans la discipline, conservant le pilote Sébastien Loeb, mais pas son navigateur, Daniel Elena (voir lien)

Alors, qui s’installera au Dakar 2022, dans le baquet de droite ?

Comme l’aurait dit le regretté Jean Gabin : Vas savoir Charles!

Donc depuis l’annonce de la non reconduction d’Elena, depuis Prodrive s’est mis en chasse avec l’objectif de dénicher au plus vite, la perle rare ! Avec le but de faire rouler en essai Loeb avec les candidats potentiels retenus !

Et selon les informations qui circulent, il se murmure que Sébastien Loeb aurait effectué tout récemment la semaine dernière des essais dans le désert autour de Dubaï pour trouver le remplaçant de son ancien copilote Daniel Elena.

l’Alsacien aurait donc participé à des tests au volant du BRX 4X4 Prodrive, avec le navigateur Belge, le Liégeois Fabian Lurquin et le motard Français, jusqu’alors pilote officiel Yamaha mais qui a sérieusement chuté en janvier dernier, le pilote de l’Allier, Xavier de Soultrait.

A nos confrères de l’Equipe, Loeb a notamment expliqué :

Ces dernières semaines, on a regardé les profils intéressants et disponibles. Fabian et Xavier paraissaient coller. J’ai fait un petit test à Dubaï avec chacun d’eux pour voir comment ça se passe. Les résultats sont positifs pour les deux, sachant que l’un a l’expérience de la voiture, Lurquin, avec le buggy de l’Azuréen Mathieu Serradori et l’autre est un pilote moto plutôt efficace en navigation. Je vais me donner quelques jours de réflexion, mais a priori je devrais partir avec l’un des deux »

Gilles GAIGNAULT

Photos : PRODRIVE

NOTRE ARTICLE SUR LA SÉPARATION DE LOEB ET ELENA

http://www.autonewsinfo.com/2021/03/16/linoxydable-paire-loeb-elena-se-separe-353381.html