LE MUSÉE AUTOMOBILE DE VALENÇAY PRÉSENTE UNE SUPERBE EXPO PANHARD

Le Musée de l’automobile de Valençay est situé à proximité du Château de Valençay, dans le département de l’Indre, en France, et il est consacré à l’histoire de l’automobile Française depuis ses débuts.

Le Musée ouvert en 1964, est issu de la collection des frères Guignard, des garagistes installés plus au sud du département, très exactement à Vatan, situé entre Vierzon et Châteauroux sur la fameuse Nationale 20, et qui assemblaient de vieilles bagnoles, des tacots et leurs propres acquisitions spécifiques, pour s’offrir et créer une collection de voitures anciennes, qu’ils restauraient.

Jusqu’en 2001, ou le Musée de Vatan déménage pour s’installer dans de nouveaux locaux, à côté du château de Valençay, synonyme de gros passages de touristes et donc de clients potentiels. Sachant qu’une déviation contournait désormais la ville de Vatan, devenue sinistrée… malgré son panneau, resté célèbre à l’entrée de la ville, et indiquant avec malice

‘Vatan… tu reviendras’

Une association des Amis du Musée automobile de Valençay a vu le jour l’AMAV, créée avec pour objectif de soutenir le musée.

Cette collection est complétée par une exposition temporaire « PANHARD » du 22 juin au 1er novembre 2020, regroupant une quinzaine de voitures, présentée par les Amis du Musée de l’Automobile de Valençay (AMAV).

Le musée de l’automobile de Valençay regroupant une soixantaine de véhicules en parfait état de fonctionnement.

Sont également exposées au Musée de Valencay outre de belles voitures d’antan, de nombreux documents, de superbes photographies, des archives, objets et accessoires, des plaques d’immatriculation et de marques, et des objets publicitaires anciens.

Gilles GAIGNAULT

Photos : MUSÉE

OUVERTURE TARDIVE POUR RAISON SANITAIRE DU COVID-19

Le 19 mai 2021 et jusqu’au 1er novembre

12 Avenue de la Résistance, 36600 Valençay

Tél : 02 54 00 07 74

Email : musee-auto-valencay@orange.fr

TARIF : 6€ – Etudiant, Personne sans emploi ou Mobilité réduite : 5€ – Jeune: 4€ -Famille (2 Adultes et 2 jeunes) : 17€ – PASS Château et Musée: 18€ – TARIF Réduit : 14€