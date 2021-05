GRÉGOIRE SAUCY BRILLE ET GAGNE A NOUVEAU A CATALUNYA EN FORMULE REGIONALE ALPINE. LE FRANÇAIS HADJAR, 3éme AUSSI

Grégoire Saucy est à nouveau en tête et a clôturé ce dimanche un week-end parfait avec deux pole positions et deux victoires, et bien sûr ‘cerise sur le gâteau’ en se retrouvant en tête du classement général provisoire de cette Formule Régionale Alpine 2021, avec trois victoires- il avait déjà triomphé dans la deuxième epreuve d’Imola – et une cinquième position, après les quatre premières des vingt courses du calendrier de la Saison 2021.

Derrière lui, un grand Alex Quinn, qui à Catalunya s’offre et une quatrième et une deuxième au classement final, ce qui le place troisième au classement général provisoire, démontrant ainsi qu’il fait partie des prétendants potentiels au titre 2021.

Troisième sur le podium, le pilote Français de l’écurie tricolore R-ace GP, le spectaculaire Isack Hadjar qui, après une course agressive lors de la première épreuve, dans la suivante, c’est bien lui qui a fait le show, avec deux dépassements étonnants, et le meilleur temps en course lors du septième tour, avec l’excellent chrono de 1’42.518!

Au départ, depuis la pole position, le Suisse de l’équipe Française ART GP, Grégoire Saucy est un peu lent, et vu l’excellent envol de Quinn, bien que partant du côté sale de la piste, permet au pilote Britannique de côtoyer le Suisse, et aussi de mettre le «nez» de sa voiture devant, mais finalement, il doit céder à un grand mouvement du pilote ART Grand Prix, regagnant la première position à l’extérieur de la courbe 1.

Au départ également un bon coup de Paul Aron du Prema Powerteam qui parvient à dépasser Gabriele Minì, l’autre espoir du ART Grand Prix pour la troisième position. Toujours dans le premier tour, le Français Hadrien David, d’R-ace GP et Franco Colapinto du MP Motorsport, entrent hélas en contact et les deux pilotes sont déjà hors course, impliquant également un malchanceux David Vidales qui roule lui aussi au Prema Powerteam. Du coup, la voiture de sécurité entre enfin en piste

Dans les mêmes instants, un nouveau contact entre Belén Garcia du G4 Racing et Jasin Ferati du Monolite Racing, met fin à la course du pilote Suisse, tandis que l’Espagnol parvient à continuer mais perd de nombreuses places.

Vingt minutes plus tard, et toujours sous régime de voiture de sécurité et alors qu’il ne reste plus que quelques tours à boucler avant le damier, avant la fin de la course, le drapeau vert est sorti et la course reprend avec Saucy, Quinn, Aron, Hadjar, Minì, Thomas Ten Brinke, William Alatalo, Patrick Pasma, Zane Maloney et Dino Beganovic, ce dernier complétant le Top 10!

Le show Hadjar commence, avec le pilote Français réalisant un tour rapide, rattrapant Minì, le dépassant dans la ligne droite, trouvant un passage inexistant à droite de l’Italien et allant avec les deux roues droites sur l’herbe, mais tenant toujours le pied a fond sur l’accélérateur et en entrant dans le premier virage à l’intérieur.

Rien ne change pendant quelques minutes dans les dix premières positions, mais Hadjar continue de remonter et de rattraper le pilote en troisième position, Aron, et il l’attaque finalement à quelques reprises, presque conquérant sa position, mais devant attendre un autre tour. Enfin, le pilote Estonien fait une erreur en raison de la pression imposée par le jeune Français.

Dans les deux premières positions, Quinn garde le rythme en suivant Saucy, mais n’arrive pas vraiment à se rapprocher suffisamment, l’écart étant d’environ 1″5.

Enfin, Grégoire Saucy triomphe et remporte également cette seconde, suivi de Quinn, d’un exceptionnel Hadjar – premier des Rookies – suivi d’Aron, de Minì (Rookie), de Ten Brinke (Rookie), d’Alatalo, de Pasma, de Maloney et de Beganovic.

Au classement général provisoire, naturellement avec trois victoire en quatre courses, Saucy occuoe le commandement totalisant 85 points, devant Aron qui en compte 57, Quinn 48, Minì 36, Alatalo 32 -Vidales 31 et les deux ‘ frenchies ‘ septièmes ex-æquo, Hadrien David et Isaac Hadjar avec 27 points. Maloney avec 19 et Boya et ses 15 points, complétant ce Top 10

Alfredo SORIA

Photos : FORMULE RÉGIONALE ALPINE

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE COURSE DE CATALUNYA A MONTMELO

1 – Grégoire Saucy – ART GP, en 32’14″737

2 – Alex Quinn – Arden à 2″555

3 – Isack Hadjar – R-Ace à 5″546

4 – Paul Aron – Prema à 9″323

5 – Gabriele Minì – ART GP à 10″422

6 – Thomas Ten Brinke – ART GP à 10″885

7 – William Alatalo – Arden à 11″550

8 – Patrik Pasma – KIC, à 12″014

9 – Zane Maloney – R-Ace, à 12″218

10 – Dino Beganovic – Prema, à 13″865

11 – Andrea Rosso – FA Racing, à 14″782

12 – Gabriel Bortoleto – FA Racing, à 17″280

13 – Brad Benavides – DR Formula, à 19″735

14 – Pietro Delli Guanti – Monolite, à 20″486

15 – Axel Gnos – G4 Racing, à 22″235

16 – Francesco Pizzi – VAR, à 22″494

17 – Oliver Goethe – MP Motorsport, à 23″292

18 – Kas Haverkort – MP Motorsport, à 23″643

19 – Alessandro Famularo – G4 Racing, à 24″139

20 – Mari Boya – VAR, à 24″864

21 – Lorenzo Fluxa – VAR, à 25″240

22 – Nicola Marinangeli – Arden, à 26″557

23 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport, à 27″687

24 – Emidio Pesce – DR Formula, à 31″165

25 – Tommy Smith – JD Motorsport, à 33″195

26 – Alexandre Bardinon – FA Racing, à 34″654

27 – Lena Buhler – R-Ace, à 35″906

28 – Nico Gohler – KIC, à 37″879

29 – Belen Garcia – G4 Racing, à 59″584

ABANDONS

Elias Seppanen

David Vidales

Hadrien David

Jasin Ferati

Franco Colapinto



LE CLASSEMENT PROVISOIRE 2021

1.Saucy : 85 points – 2.Aron : 57 – 3.Quinn : 48 – 4.Minì : 36 – 5.Alatalo : 32 – 6.Vidales : 31 – 7.David et Hadjar : 27 – 9.Maloney : 19 – 10.Boya : 15 – 11.Ten Brinke : 12 – 12.Beganovic et Pasma : 5 – 14.Bortoleto et Gohler : 2 – 16.Seppanen : 1.