3 VAINQUEURS EN F3 FIA A CATALUNYA: HAUGER- CALDWELL ET SMOLYAR. MAIS HAUGER REPART LEADER

A l’issue des trois manches de l’épreuve inaugurale du calendrier du Championnat de la F3 FIA qui s’est déroulée le week-end dernier sur le tracé de la piste de Catalunya à Montmélo au nord de Barcelone, le pilote Norvégien de l’équipe Française ART GP, occupe le commandement au classement général provisoire.

Totalisant 34 points, il précède dans l’ordre, le Britannique Olli Caldwell et le Français Clément Novalak, respectivement crédités de 32 et 28 points. A la quatrième place, on pointe un autre tricolore – le Champion 2020 de l’Eurocup Renault – Victor Martins avec 24 points. Top 5 pour le jeune Australien – fils de Mike Doohan, l’ancien Champion du monde de moto en 500cc – la série avant que n’apparaisse la catégorie du Moto GP – avec suivi du Brésilien Caio Collet avec 20 points.

Dennis Hauger qui indiquait :

«Vraiment satisfaits de ma troisième Course, car nous avons enfin finalement remporté la victoire, et c’est dans la course qui vous rapporte le plus de points. Nous sommes revenus en tète dans le championnat et j’en suis vraiment content. Je dois continuer sur ma lancée lors de la deuxième manche au Paul Ricard, mais je vais déjà profiter de ce moment maintenant. »

La 3éme et dernière course, a été remportée par Dennis Hauger, qui au terme des 22 tours, triomphait, en devançant, Jack Doohan, le pilote Trident, second à 3″721 et le transalpin Matteo Nannini d’HWA, troisième à 6″153. Top 5 pour le Britannique Olli Caldwell de la Scuderia Prema, à 8″124 et pour le Français Victor Martins du MP Motorsport, à 11″548.

Auparavant, la seconde épreuve de Montmélo, avait vu la victoire d’Olli Caldwell du Prema, lequel s’imposait devant Victor Martins du MP Motorsport, classé à 0″905 et le Danois Frederik Vesti d’ART GP, troisième à 2″858. Top 5 pour l’autre Français, Clément Novalak de Trident, à 3″742 et pour Caio Collet du MP Motorsport, à 3″979.

Enfin, succès dans la 1ére manche pour le Russe Alexander Smolyar qui pilote chez ART GP, ce dernier l’emportant d’1″591 sur le Français Clément Novalak de Trident et sur le Brésilien Caio Collet du MP Motorsport, à 1″951 ! Top 5 pour l’Américain Logan Sargeant d’ART GP et pour l’Anglais Jonny Edgar de Carlin.

Alfredo SORIA

Photos : F3

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1.Hauger : 34 points – 2.Caldwell : 32 – 3.Novalak : 28 – 4.Martins : 24 – 5.Doohan : 21 – 6.Collet : 20 – 7.Vesti : 20 – 8.Smolyar : 17 – 9.Nannini : 16 – 10.Edgar : 11

LE RÉSULTAT DE LA 3éme COURSE

1 – Dennis Hauger – Prema, les 22 tours, en 35’47″216

2 – Jack Doohan – Trident, à 3″721

3 – Matteo Nannini – HWA, à 6″153

4 – Olli Caldwell – Prema, à 8″124

5 – Victor Martins – MP Motorsport, à 11″548

6 – Clément Novalak – Trident, à 12″337

7 – Frederik Vesti – ART GP, à 13″455

8 – Caio Collet – MP Motorsport, à 14″053

9 – Logan Sargeant – Charouz, à 15″435

10 – Roman Stanek – Hitech, à 15″477

11 – Alexander Smolyar – ART GP, à 16″062

12 – David Schumacher – Trident, à 16″688

13 – Arthur Leclerc – Prema, à 17″238

14 – Juan Manuel Correa – ART GP, à 21″249

15 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 26″143

16 – Jonny Edgar – Carlin, à 31″767

17 – Oliver Rasmussen – HWA, à 32″388

18 – Jak Crawford – Hitech, à 32″628

19 – Enzo Fittipaldi – Charouz, à 33″724

20 – Tijmen van der Helm – MP Motorsport, à 33″882

21 – Calan Williams – Jenzer, à 34″069

22 – Ido Cohen – Carlin, à 37″210

23 – Reshad de Gerus – Charouz, à 37″932

24 – Pierre-Louis Chovet – Jenzer, à 38″577

25 – Amaury Cordeel – Campos, à 39″222

26 – Laszlo Toth – Campos, à 40″548

27 – Filip Ugran – Jenzer, à 53″678

28 – Rafael Villagomez – HWA, à 1 tour

29 – Lorenzo Colombo – Campos, à 1 tour

30 – Kaylen Frederick – Carlin, à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Dennis Hauger, en 1’36″643

LE RÉSULTAT DE LA 2éme COURSE

1 – Olli Caldwell – Prema, les 22 tours, en 40’42″623

2 – Victor Martins – MP Motorsport, à 0″905

3 – Frederik Vesti – ART GP, à 2″858

4 – Clément Novalak – Trident, à 3″742

5 – Caio Collet – MP Motorsport, à 3″979

6 – Jonny Edgar – Carlin, à 4″522

7 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 5″008

8 – Jack Doohan – Trident, à 5″511

9 – Jak Crawford – Hitech, à 5″868

10 – Juan Manuel Correa – ART GP, à 6″467

11 – Calan Williams – Jenzer, à 6″757

12 – Arthur Leclerc – Prema, à 8″552

13 – Roman Stanek – Hitech, à 9″862

14 – Reshad De Gerus – Charouz, à 10″328

15 – Pierre-Louis Chovet – Jenzer, à 10″919

16 – Tijem Van der Helm – MP Motorsport, à 11″482

17 – Amaury Cordeel – Campos, à 11″979

18 – Keylen Frederick – Carlin, à 14″113

19 – Rafael Villagomez – HWA Racelab, à 15″168

20 – Oliver Rasmussen – HWA Racelab, à 15″608

21 – Ido Cohen – Carlin, à 16″047

22 – Filip Ugran – Jenzer, à 16″408

23 – Lorenzo Colombo – Campos, à 16″901

24 – Laszlo Toth – Campos, à 18″305

25 – Dennis Hauger – Prema, à 1’27″491

ABANDONS

Matteo Nannini

Enzo Fittipaldi

David Schumacher

Alexander Smolyar

Logan Sargeant

LE RÉSULTAT DE LA 1ére COURSE

1 – Alexander Smolyar – ART GP, les 21 tours, en 36’23″523

2 – Clément Novalak – Trident, à 1″591

3 – Caio Collet – MP Motorsport, à 1″951

4 – Logan Sargeant – ART GP, à 2″130

5 – Jonny Edgar – Carlin à 2″494

6 – Olli Caldwell – Prema, à 2″857

7 – Frederik Vesti – ART GP, à 3″481

8 – Dennis Hauger – Prema, à 3″819

9 – Victor Martins – MP Motorsport, à 4″120

10 – Matteo Nannini – ART GP, à 4″543

11 – David Schumacher – Trident, à 4″973

12 – Enzo Fittipaldi – ART GP, à 5″320

13 – Jak Crawford – Hitech, à 5″716

14 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 6″232

15 – Juan Manuel Correa – ART GP, à 7″210

16 – Roman Stanek – Hitech, à 7″754

17 – Jack Doohan – Trident, à 10″095

18 – Calan Williams – Jenzer, à 10″349

19 – Rafael Villagomez – HWA, à 11″270

20 – Reshad de Gerus – Charouz à 11″864

21 – Tijmen van der Helm – MP Motorsport, à 13″444

22 – Kaylen Frederick – Carlin, à 13″925

23 – Lorenzo Colombo – Campos, à 14″171

24 – Pierre-Louis Chovet – Jenzer, à 18″083

25 – Filip Ugran – Jenzer, à 18″384

26 – Amaury Cordeel – Campos, à 20″506

27 – Laszlo Toth – Campos, à 21″031

28 – Arthur Leclerc – Prema, à 21″452

29 – Ido Cohen – Carlin, à 38″072

MEILLEUR TOUR: Alexander Smolyar, en 1’36″665

ABANDON

19° tour: Oliver Rasmussen