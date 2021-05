MOTOGP EN TV : LA PETITE BETE QUI MONTE, QUI MONTE…

Il y a belle lurette qu’en Italie et en Espagne, les retransmissions TV du MotoGP dépassent allègrement la F1 en Audimat.

En France, sur le GP d’Espagne à Jerez, il y avait seulement 200 000 téléspectateurs de moins sur la moto que sur la F1 au Portugal.

Les Audimats de Canal sont en hausse et tant mieux, cela dit, leurs triomphes en F1 sont entre cinq à sept fois moindre que nos résultats à l’époque en F1 sur TF1 mais bien sûr, TF1 c’était gratoche.

TENDANCE LOURDE

Les deux sports sont des divertissements, comme le foot en Europe d’ailleurs ou la NBA aux USA, qui rapportent beaucoup d’argent et du coup les financiers, en particulier américains et un fonds de pension canadien se sont intéressés au MotoGP.

Ce qui n’a pas été le cas tout de suite d’ailleurs, les débuts de Dorna ont été pénibles (le milieu s’attendait à voir débarquer Bernie Ecclestone comme patron de la moto, enfin patron de la promotion (et des droits TV) et il a fallu du temps pour remonter une image de marque peu affriolante, Dorna a commencé de façon chaotique en 1991…

L’avancée des financiers augmente en flèche, en 1998, Dorna perdant de l’argent, l’Américain CVC Capital Partners rachète 71% des actions.

Puis, CVC voulant acheter la F1 a revendu une grosse partie de ses actions Dorna à un fonds de pension canadien.

Dorna a signé avec la FIM jusqu’en 2041, il y a donc du gras à faire, sa vraie arme pour ramasser un max est la qualité du MotoGP, l’intérêt des courses qui fait monter l’intérêt du public et par conséquent le montant des droits TV !

Par ailleurs, chaque GP doit payer des royalties énormes à Dorna, on parle de trois millions.

Depuis 2020 où seuls deux GP ont reçu du public (Le Mans et Misano) les royalties s’effondrent mais Dorna ne perd pas d’argent…

Un signe de la bonne image de marque du sport moto est l’Audimat, le nombre de téléspectateurs regardant les GP.

Il monte incroyablement vite, au point en France de titiller la F1.

Je ne peux pas comparer la F1 et la moto grande époque TF1 parce que le MotoGP, sur TF1… macache…

Je me souviens en revanche avoir commenté en direct une manche du motocross mondial en Yougoslavie (et oui à l’époque ça s’appelait comme ça et rien que pour ce pays il y avait huit commentateurs en huit langues différentes, on comprend que ça ait pété après la mort de Tito) c’était un dimanche, on avait fait beaucoup plus de téléspectateurs que le MotoGP sur Canal mais bien sûr, encore une fois, TF1 c’était gratoche.

Alors oui, voir que la moto grignote vraiment la F1 est une tendance lourde, évidemment favorisée par la notion de combat, énorme dans tous les GP même à l’époque Marquez, combat qui est plus difficile à apprécier sur la F1.

Même si Hamilton (que j‘ai découvert alors que j’étais speaker au master kart de Bercy, il avait battu Schumacher et portait déjà la combinaison McLaren, déjà repéré dans son très jeune âge par Ron Dennis !) est un pilote exceptionnel, qui a écroulé toutes les plus belles statistiques sportives de la F1 (pole, victoires en GP) depuis le début de son existence, mais il est bien seul.

Le MotoGP a l’avantage de présenter à chaque GP au moins cinq pilotes pouvant gagner.

Et encore quand j’écris cinq j’entends hurler dans les chaumières, en quatre GP 2021 il ya déjà trois vainqueurs différents !

Et en 2020 on a eu neuf vainqueurs au total…

Alors même si côté France on est encore un peu derrière les monoplaces, cette remontée d’intérêt du grand public pour la moto est superbe et semble t’il inexorable.

Enfin l’inexorable à notre époque ça se compte en semestres…

Il est aussi évident que le fait que les circuits ne reçoivent pas de public en ce moment augmente mathématiquement le nombre de gens frustrés qui paient les abonnements TV.

Aparté… Cette année, Misano annonce 10 000 spectateurs par jour alors que le GP de France, dimanche prochain, est fermé au public quand la prison française commence à écarter un peu les barreaux… juste incompréhensible ! On me dit que la Sarthe est très touchée mais on rappelle qu’avec les contrôles sanitaires à l’entrée, le GP de France 2020 (5000 spectateurs au lieu de 110 000) n’avait vu aucun nouveau départ d’épidémie (un cluster doit on dire pour faire branché).

Bon, tant mieux pour les chaines TV si les abonnés augmentent… et si une plus grande partie de leurs abonnés regarde plus les sports mécaniques, là encore le confinement et les erreurs colossales de gestion de l’épidémie en France font que les gens se jettent sur un truc qui bouge, ce qui devient rare dans nos sociétés congelées par le principe de précaution.

Le MotoGP à Jerez, en France, a « fait » un million de téléspectateurs.

Il est vrai que Quartararo était grand favori, d’ailleurs l’Audimat a baissé quand Miller est passé en tête.

Conclusion ?

Le MotoGP a cessé d’être le parent pauvre des sports mécaniques, c’était déjà vrai depuis longtemps sur les circuits, que ce soit en Europe ou en Extrême Orient, maintenant il devient un must en TV.

What’else?

Oui un truc important….

Sur un direct, on voit et on entend le « comment? ».

Sur Autonewsinfo on lit le « Pourquoi? »

Et Autonewsinfo c’est gratoche…

Jean Louis BERNARDELLI