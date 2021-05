BOCCOLACCI 1er VAINQUEUR 2021 EN PORSCHE CARRERA CUP FRANCE À MAGNY COURS

Parti en pole position, Dorian Boccolacci triomphe ce vendredi à Magny Cours à l’occzsion de la premère course de la Porsche Carrera Cup France millésime 2021

Le pilote de l »équipe Martinet by Alméras s’impose des sa première course en Porsche Carrera Cup France, après avoir mené de bout en bout, obtenant également le meilleur tour en course.

L’Azuréen l’emporte en précédant son coéquipier, le jeune Alessandro Ghiretti, Espoir Porsche Carrera Cup France 2021 venu de la monoplace qu’il devance de 1.759.

Marvin Klein de l’écurie CLRT, ancien pilote de cette équipe Martinet by Alméras, terminant a la troisième place sur le podium.

Auparavant meilleur temps de la première séance des essais libres vendredi, le vice-champion de la Porsche Supercup 2020, Dylan Pereira de la formation Autrichienne BWT Lechner Racing, terme au pied de ce premier podium à la quatrième place, Florian Latorre du CLRT, complètant le top 5.

Ensyite, on ponte dans l »ordre Jean-Baptiste Simmenauer du BWT Lechner Racing, Enrico Fulgenzi du EF Racing, Evan Spenle du MRT by CLRT.

Poleman de la catégorie Pro-Am, Jérome Boullery de l’équipe YDEO by Racing Technology, gagne la catégorie Pro–Am devant Nicolas Misslin du BWT Lechner Racing et Christophe Lapierre, passé du Sébastien Loeb Rcig au Martinet by Alméras.

Dans la catégorie Am, victoire pour Maxence Maurice d’MSA Performance devant les deux pilotes du CLRT, Franck Leherpeur et Tugdual Rabreau.

A retenir aussi l’accrochage en toute fin d’épreuve entre Victor Weyrich et Victor Blugeon au virage du Lycée, provoquant la neutralisation de la course e l’entrée en piste du Safety Car, à trois minutes du drapeau à damier. Le pilote ABM Automobile finissant sa course sur le toit après avoir effectué plusieurs tonneaux sans dommages corporel!

François LEROUX

Photos : Alexis GOURRE

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE VENDREDI 7 MAI

https://porsche-carrera-cup-france.fr/wp-content/uploads/2021/05/Porsche-Carrera-Cup-France_Race-1_ResultList_1.0.pdf