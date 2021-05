100eme POLE POUR LEWIS HAMILTON A CATALUNYA

Le Britannique Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes W12 a signé en 1.16.741, ce samedi 8 mai 2021 une nouvelle pôle, nouveau record de pole positions en Formule 1 au chiffre symbolique de 100 …

Sur la piste de Catalunya, théâtre du Grand Prix d’Espagne ce Dimanche, l’actuel Champion du monde s’élancera donc au commandement de cette 4.eme manche de la saison 2021 et il partagera la première ligne sur la grille de départ, avec son principal rival, le pilote de l’écurie Red Bull-Honda, le Néerlandais Max Verstappen, son plus proche rival avec 1’16″777

La deuxième ligne sera occupée par le Finlandais Valtteri Bottas au volant de l’autre Mercedes et par le Monégasque Charles Leclerc avec la plus rapide des Ferrari.

Belle performance du jeune Français Esteban Ocon, excellent cinquième au volant de la 1ere Alpine, suivi de la seconde Ferrari, de l’Espagnol Carlos Sainz jr

Ocon qui expliquait :

« On confirme les progrès, on confirme que la voiture a le potentiel pour être rapide. C’était hyper serré aujourd’hui. Charles Leclerc nous est passé devant en fin de Q3 mais c’est une qualification qui fait plaisir. P5 c’est mon meilleur résultat depuis plus d’un an, et cela prouve qu’on travaille bien, on est contents. On n’est jamais certains de rien en F1 mais partir devant c’est mieux ici, car on ne double pas beaucoup. Le virage 10 n’aide pas au dépassement. La stratégie sera compliquée en partant derrière.

Suivent, au delà au septième rang, la 1ere McLaren-Mercedes de Daniel Ricciardo, la seconde Red Bull-Honda du Mexicain Sergio Perez, L’autre McLaren-Mercedes de Lando Norris et la deuxième Alpine de Fernando Alonso, bien qualifié en Q3.

Comme on peut l’imaginer, Hamilton se montrait vraiment heureux de cette 100eme pole:

Et Lewis poursuivait :

Je ne peux pas croire que je suis arrivé à 100 poles! On était vraiment bien dans la troisième séance des essais libres. J’ai effectué des changements sur la voiture, on essaie toujours de l’améliorer mais c’est un risque, un pari avant la qualification. On a quand même fait ces changements, je me suis dit que ça pouvait être le mauvais choix mais c’était le mien. C’est pour ça qu’on est partis d’aussi loin au début des qualifications. Mais j’ai trouvé des petites choses pour améliorer le rythme, et le premier tour de la Q3 était mon meilleur sur toute la session. J’ai essayé de l’améliorer mais je n’ai pas réussi. Je répète je ne peux pas croire que j’arrive à 100 poles positions. C’est évidemment dû à tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent à l’usine, qui mettent au fil du temps, la barre toujours plus haut. C’est un rêve de travailler avec eux.

Et il ajoute alors et précise :

Qui aurait pu imaginer il y a quelques années, quand j’ai choisi de rejoindre Mercedes, que je parviendrais un jour à arriver à ce chiffre. J’en suis très reconnaissant à toute l’équipe mais je reste très humble.

LewisHamilton concluant :

C’est incroyable. Je suis heureux comme si c’était ma première pôle en carrière !

Alfredo SORIA

Photos: TEAM

LA GRILLE DE DEPART

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’16″741 – Q3

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’16″777 – Q3

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’16″873 – Q3

4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’17″510 – Q3

5 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’17″580 – Q3

6 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) – 1’17″620 – Q3

7 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’17″622 – Q3

8 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’17″701 – Q3

9 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’18″010 – Q3

10 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’18″147 – Q3

11 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’17″974 – Q2

12 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’17″982 – Q2

13 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’18″079 – Q2

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’18″356 – Q2

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’19″154 – Q2

16 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’18″556 – Q1

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’18″917 – Q1

18 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’19″117 – Q1

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’19″219 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari – 1’19″807 – Q1