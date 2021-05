GREGOIRE SAUCY D’ART GP EN POLE A CATALUNYA EN FORMULE REGIONALE ALPINE

L’équipe Française ART Grand Prix montre déjà sa force, à l’occasion de cette manche d’ouverture du calendrier 2021 de la Formule Régionale Alpine, anciennement Eurocup Renault, tant avec le pilote expérimenté qu’est le Suisse Grégoire Saucy qu’avec le jeune talent Italien Gabriele Minì.

Le Suisse est vraiment le maître en ce début de week-end sur le tracé Catalan circuit de Montmélo, prés de Barcelone, étant resté toujours en tête et ce depuis le début de cette année, à partir des tests collectifs de pré-saison, puis aujourd’hui en session libre puis en qualification, lors des deux séances Q1 et Q2.

En particulier lors de la dernière séance de qualification, Saucy a obtenu un incroyable chrono de 1’40,635, très exactement … 0,438 plus rapide qu’Alex Quinn d’Arden Motorsport, excellent deuxième.

La belle amélioration vient de Gabriele Minì, obtenant la deuxième place en QP1 et la troisième en QP2, perdant juste une place en toute fin de séance, au profit du pilote Britannique.

Le talentueux espoir Italien a définitivement résolu les problèmes qui le ralentissaient en début de saison, considérant que lors des deux jours de tests collectifs de pré-saison ici même à Catalunya, il n’était que 19éme au général !

En Q1, la pilote Espagnole et rookie Mari Boya du Team Néerlandais Van Amersfoort Racing a obtenu une très belle troisième position sur la grille, à seulement 0,269 de la pole position.

Malheureusement, en Q2, Boya a eu un problème avec l’aileron avant et ne pouvait pas du tout concourir, et du coup, la voilà reléguée à la 31éme position.

Quatrième en Q1 Paul Aron du Prema Powerteam, toujours aux toutes premières positions depuis le début de la saison, manquant juste un peu plus de vitesse pour être premier en ce moment, mais certainement l’un des protagonistes de la série cette année, il occupe actuellement la troisième du classement provisoire après Imola .

Cinquième, derriére l’Estonien, Alex Quinn, suivi au sixième rang, du troisième des Rookies, le Suèdois Dino Beganovic, autre membre du Prema Powerteam.

Dans la seconde séance des qualifications, en Q2, derrière Aron se trouve l’Argentin Franco Colapinto MP Motorsport et sixième, deuxième parmi les Rookies, on trouve l’un des Français Isac Hajar de chez R-ace GP.

Grègoire Saucy qui indiquait:

« Je me sens sûrement très à l’aise sur cette piste, je suis toujours en tête, et j’ai été vraiment impressionné d’être plus rapide de 0.4 devant le deuxième pilote en Q2. Vous avez une seule tentative avec ces pneus pour être en mesure de faire un bon temps au tour, j’ai donc réalisé mon meilleur temps en Q2 immédiatement, et puis il n’y avait plus aucune possibilité réelle de m’améliorer. »

Gabriele Minì, lui confiait :

« Avant Barcelone, je n’espérais pas tant m’améliorer d’un coup. Je suis heureux, mais je dois encore faire plus. Il n’y a pas de vraie stratégie pour demain, il suffit de pousser du début à la fin. J’ai encore besoin d’apprendre, et avoir Saucy comme partenaire qui est plus expert que moi me donne une grande chance de le faire ».

Quant à Alex Quinn, lui il expliquait:

« Je n’avais pas vraiment un bon feeling après les essais libres, donc je suis allé sur la piste pour la Q1 un peu aveugle et j’ai dû m’améliorer en cours de session. Décidément, je suis heureux d’être monté en P2 lors de la deuxième séance de qualification, et je suis impressionné d’avoir fait de mon mieux en toute fin de séance alors que les pneus n’étaient déjà pas dans les meilleures conditions. C’est un bon élément pour la course 1 de demain. »

Alfredo SORIA

Photos: FORMULE ALPINE

LE CLASSEMENT DE LA QUALIFICATION Q2

1 – Grégoire Saucy – ART GP – 1’40″635

2 – Alex Quinn – Arden – 1’41″073

3 – Gabriele Minì – ART GP – 1’41″081

4 – Paul Aron – Prema – 1’41″306

5 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’41″371

6 – Isack Hadjar – R-Ace – 1’41″426

7 – Thomas Ten Brinke – ART GP – 1’41″435

8 – Hadrien David – R-Ace – 1’41″548

9 – Patrik Pasma – KIC – 1’41″580

10 – David Vidales – Prema – 1’41″587

11 – Dino Beganovic – Prema – 1’41″603

12 – William Alatalo – Arden – 1’41″702

13 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 1’41″711

14 – Zane Maloney – R-Ace – 1’41″813

15 – Francesco Pizzi – VAR – 1’41″824

16 – Andrea Rosso – FA Racing – 1’41″830

17 – Elias Seppanen – KIC – 1’41″989

18 – Gabriel Bortoleto – FA Racing – 1’41″991

19 – Oliver Goethe – MP Motorsport – 1’42″077

20 – Axel Gnos – G4 Racing – 1’42″109

21 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 1’42″266

22 – Brad Benavides – DR Formula – 1’42″322

23 – Nicola Marinangeli – Arden – 1’42″343

24 – Lorenzo Fluxa – VAR – 1’42″378

25 – Emidio Pesce – DR Formula – 1’42″420

26 – Alessandro Famularo – G4 Racing – 1’42″476

27 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 1’42″488

28 – Belen Garcia – G4 Racing – 1’42″692

29 – Jasin Ferati – Monolite – 1’42″797

30 – Alexandre Bardinon – FA Racing – 1’42″960

31 – Mari Boya – VAR – 1’42″977

32 – Lena Buhler – R-Ace – 1’43″069

33 – Nico Gohler – KIC – 1’43″318

34 – Tommy Smith – JD Motorsport – 1’43″542

LE CLASSEMENT DE LA QUALIFICATION Q1

1 – Grégoire Saucy – ART GP – 1’41″667

2 – Gabriele Minì – ART GP – 1’41″802

3 – Mari Boya – VAR – 1’41″936

4 – Paul Aron – Prema – 1’41″989

5 – Alex Quinn – Arden – 1’42″053

6 – Dino Beganovic – Prema – 1’42″163

7 – William Alatalo – Arden – 1’42″280

8 – Isack Hadjar – R-Ace – 1’42″335

9 – Zane Maloney – R-Ace – 1’42″351

10 – Thomas Ten Brinke – ART – 1’42″419

11 – Patrik Pasma – Arden – 1’42″434

12 – Lorenzo Fluxa – VAR – 1’42″448

13 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’42″449

14 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 1’42″537

15 – Andrea Rosso – FA Racing – 1’42″782

16 – Oliver Goethe – MP Motorsport – 1’42″913

17 – Francesco Pizzi – VAR – 1’42″929

18 – Alessandro Famularo – G4 Racing – 1’42″934

19 – David Vidales – Prema – 1’42″943

20 – Gabriel Bortoleto – FA Racing – 1’43″042

21 – Jasin Ferati – Monolite – 1’43″096

22 – Brad Benavides – DR Formula – 1’43″233

23 – Axel Gnos – G4 Racing – 1’43″344

24 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 1’43″365

25 – Elias Seppanen – KIC – 1’43″396

26 – Emidio Pesce – DR Formula – 1’43″409

27 – Nicola Marinangeli – Arden – 1’43″417

28 – Belen Garcia – G4 Racing – 1’43″584

29 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 1’43″643

30 – Alexandre Bardinon – FA Racing – 1’43″704

31 – Nico Gohler – KIC – 1’43″737

32 – Lena Buhler – R-Ace – 1’43″887

33 – Tommy Smith – JD Motorsport – 1’44″008

34 – Hadrien David – R-Ace – Pas de temps