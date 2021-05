APRÈS BOTTAS EN MATINÉE… AU TOUR D’HAMILTON VENDREDI APRÈS MIDI À CATALUNYA

Après son partenaire Valterri Bottas en matinée, le Champion du monde Britannique Lewis Hamilton au volant de l’autre Mercedes, signe à son tour sur la piste de Catalunya, le meilleur temps de la deuxième séance des essais libres du Grand Prix d’Espagne, la 4eme manche du Championnat du monde de Formule 1, ce vendredi après-midi sur le circuit long de 4,675 km, à Montmelo au nord de Barcelone

Avec un chrono de 1’ 18 sec 170/1000, le leader du classement provisoire championnat du monde signe le meilleur temps de la journée, 139/1000 devant son équipier Valtteri Bottas et 165/1000 devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Principal rival d’Hamilton cette saison et son dauphin au classement provisoire du championnat avec 8 points de retard , le Néerlandais Max Verstappen au volant de sa Red Bull-Honda se retrouve loin seulement neuvième à 615/1000,

La raison ?

La faute à son aileron avant cassé l’ayant empêché de réaliser un chrono avec les pneus les plus tendres et donc les plus rapides !

Peu performantes en matinée, les deux Alpine du Français Esteban Ocon et de l’Espagnol Fernando Alonso brillent cet après-midi et intègrent le top 5, respectivement a 296 et 348/1000.

Ensuite on pointe les AlphaTauri du Français Pierre Gasly, sixième à 423/1000 et du Rookie Japonais Yuki Tsunoda un rang derrière à 449/1000 et la seconde Ferrari du deuxième Espagnol Carlos Sainz Jr huitième à 504/1000

Top 10 pour

Deception pour les McLaren-Mercedes du Britannique Lando Norris une nouvelle fois devant son équipier le très chevronné Australien Daniel Ricciardo classé douzième, à 922/1000, alors que la recrue en provenance de Renault left que quinzième à 1 sec 025/1000

Alfredo SORIA



Photos : TEAM

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE VENDREDI APRÈS-MIDI MIDI

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’18″170 – 32 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’18″309 – 31

3 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’18″335 – 28

4 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’18″466 – 29

5 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’18″518 – 30

6 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’18″593 – 32

7 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’18″619 – 30

8 – Carlos Sainz Jr by (Ferrari) – 1’18″674 – 30

9 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’18″785 – 26

10 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’18″918 – 23

11 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’18″947 – 30

12 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’19″092 – 28

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’19″122 – 29

14 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’19″134 – 29

15 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’19″195 – 28

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’19″213 – 30

17 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’19″957 – 29

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’20″046 – 26

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’20″326 – 30

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’20″753 – 27