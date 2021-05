HYUNDAI RESIGNE EN MONDIAL WRC, AVEC THIERRY NEUVILLE ET OTT TÄNAK

Hyundai Motorsport prolonge les contrats avec Thierry Neuville et Ott Tänak

L’équipe Coréenne Hyundai Motorsport annonce qu’elle avait prolongé les contrats d’extension pluriannuels avec deux de ses pilotes actuels en Championnat du Monde des Rallyes WRC, le Belge Thierry Neuville et l’Estonien Ott Tänak à partir de la prochaine saison 2022.

Ses nouveaux contrats avec ses deux pilotes réaffirment l’engagement de la firme Hyundai Motorsport envers le mondial WRC et garantissent stabilité et continuité pour l’avenir et le futur du WRC.

Les deux pilotes joueront naturellement un rôle crucial dans le développement de la nouvelle voiture Rally1 pour la nouvelle ère hybride de WRC.

Cette annonce confirme la volonté des deux Champions qui ont contribué aux deux titres mondiaux des constructeurs, de continuer à être à l’avant-garde du WRC dans le futur en continuant à travailler avec deux des pilotes les plus talentueux et les plus rapides du peloton.

Neuville qui occupe actuellement la deuxième place du classement général provisoire du championnat des pilotes, a joué un rôle fondamental dans la construction du programme Hyundai Motorsport WRC au cours des sept dernières années et le pilote Belge a aidé l’équipe Coréenne, à franchir de nombreuses étapes importantes en cours de route, depuis la première victoire au Rallye d’Allemagne en 2014 jusqu’aux deux titres constructeurs consécutifs en 2019 et 2020, totalisant 13 victoires en rallye depuis ses débuts dans l’équipe.

Le Belge a construit des bases solides faisant partie de toutes les époques de Hyundai Motorsport en WRC, de la première génération de la Hyundai i20 WRC jusqu’à la spécification actuelle Hyundai i20 Coupe WRC.

Rejoignant Hyundai Motorsport en tant que Champion du Monde en titre en 2020, Ott Tänak a remporté une victoire mémorable à domicile sur ses terres en Estonie et trois podiums supplémentaires faisant partie du succès de l’équipe et du deuxième titre mondial des constructeurs en 2020.

L’Estonien a remporté sa première victoire de 2021 à l’Arctique Rally La Finlande en février avec une performance assurée, menant une Hyundai 1-3 au tout nouvel événement WRC basé en Finlande.

La confirmation de ces contrats de pilotes déjà aussi tôt dans l’actuelle saison en mai, permet à l’équipe basée à Alzenau près de Francfort en Allemagne, d’exécuter efficacement le développement du tout nouveau challenger pour l’ère hybride du WRC en tant qu’équipe. Le prototype, basé sur la voiture de route Hyundai i20 N, entrera dans la phase de test dans un proche avenir.

PAROLES DE PILOTES

Thierry Neuville confie:

« Mon intention était de continuer l’aventure en Championnat du Monde des Rallyes avec Hyundai Motorsport et je suis heureux de signer un contrat pluriannuel avec l’équipe qui est devenue ma deuxième famille. Outre le fait que je me sens vraiment bien avec eux, leur détermination et leur objectif de victoires, m’ont convaincu de poursuivre la fantastique aventure que nous avons commencé ensemble il y a plus de sept ans. Leur approche et leurs ambitions sur les nouveaux défis à venir l’année prochaine, avec la nouvelle réglementation hybride WRC, sont également très prometteuses. J’adore le rallye et je ne suis pas prêt à m’arrêter! J’en rêve depuis que je suis enfant et grâce à Hyundai et à ma forte motivation, mon dévouement et ma détermination, je continuerai de donner le meilleur de moi-même! »

Pour sa part, Ott Tänak a déclaré, lui:

« Je suis vraiment heureux de signer un nouveau contrat avec Hyundai Motorsport à partir de 2022. Depuis 2020, nous avons partagé de nombreux moments spéciaux ensemble, tout en traversant des moments plus difficiles. Au cours des deux dernières années, j’ai vu l’engagement de l’équipe et sa détermination à réussir et je suis sûr que chacun continuera à repousser les limites. Nous entrons dans la nouvelle ère du WRC, car nous passons à la réglementation hybride et cela signifie que tout le monde partira d’une page blanche. Hyundai Motorsport possède un vaste ensemble de connaissances et d’expérience en matière de technologies hybrides et électriques qui joueront un rôle important lorsque nous commencerons à développer la nouvelle voiture Rally1. J’attends avec impatience la nouvelle ère du WRC, mais nous avons encore du pain sur la planche cette année et nous assurer d’envoyer la génération actuelle de voitures WRC de la meilleure façon possible.»

Quant au directeur de l’équipe, Andrea Adamo, lui, il explique:

« Nous sommes ravis de prolonger notre relation avec Thierry et Ott au-delà de 2021 avec des accords pluriannuels. Travailler avec ces deux pilotes talentueux dans le futur démontre une fois de plus notre détermination et notre ambition continues de réussir le Championnat du Monde des Rallyes et réaffirme le fort engagement de Hyundai envers la série alors qu’elle entre dans sa nouvelle ère hybride en 2022.»

Et, il ajoute et précise :

« Tous deux se sont révélés être des ambassadeurs exceptionnels pour la marque et l’équipe et je tiens à remercier Thierry pour sa fidélité à Hyundai Motorsport depuis 2014 et Ott pour sa confiance en nous et en notre travail, nous sommes donc très heureux de continuer à collaborer avec eux maintenant et dans les années à venir. Nous commençons la phase cruciale des tests de notre nouveau challenger du Rally1 2022 dans un proche avenir afin qu’avec Thierry et Ott, nous pouvons exécuter un plan de test en douceur.»

Avant de conclure:

« Nous ne pouvons pas non plus oublier que nous avons encore un travail à faire ensemble cette année, axé sur nos objectifs pour 2021 et sur la perspective de 2022 et au-delà.»

François LEROUX

Photo : TEAM