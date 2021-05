ENTRETIEN ET LONG INTERVIEW AVEC ROBERT WICKENS, APRÈS SON RETOUR EN PISTE A MID-OHIO

A l’occasion sur le circuit de Mid-Ohio, où il a enfin repiloté et au cours d’une conférence de presse organisée par les medias Américains, lors de son grand retour derrière le volant d’une vraie voiture de course, en l’occurrence une Hyundai Veloster du Team Herta, voiture qui dispute avec le pilote handicapé Michael Johnson, le Championnat , Robert Wickens sérieusement blessé lors de son terrible crash, survenu pendant la manche de Pocono, de l’Indycar Série en 2019, a fait le point sur sa situation actuelle.

Voici un long résumé des diverses questions que lui ont posés les journalistes :

Cela a été une longue attente pour vous d’arriver ici, mais qu’avez-vous ressenti de vous installer dans le baque d’une voiture de compétirion et de repiloter une voiture de course sur un circuit?

Robert Wickens:

« Ça a été génial. Je veux dire, honnêtement, tout d’abord, merci à vous tous d’être venu, tout le monde. Cela a été une journée incroyable jusqu’à présent. Je veux dire, même si le temps n’a pas été super gentil avec nous. C’était un peu humide au début. Il a plu pendant la nuit et ça a été changeant toute la journée, mais, néanmoins, ça a été juste en moi, une explosion intense et je ne peux honnêtement pas remercier Bryan Herta Autosport, Hyundai et Michael Johnson. Ce n’est pas tous les jours que quelqu’un peut vous prêter une voiture de course pour vous permettre d’aller retirer un objet de votre liste de souhaits. Donc, ça a été une belle journée jusqu’à présent. »

Combien de tours avez-vous parcourus jusqu’à présent et quels sont vos projets pour le reste de la journée? Avez-vous fini pour la journée? Êtes-vous de retour?

Robert Wickens:

« Ouais, pour être honnête, j’aurais aimé avoir un bon numéro en tête pour vous indiquer le nombre de tours que j’ai fait, mais je dirais que je suis à environ 25 tours pour la matinée. Ouais, ça a été, ça a été très amusant et j’espère revenir dans l’après-midi. Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de parler à nouveau avec l’équipe. Donc, je suis juste sorti de la voiture et j’ai mangé un morceau, puis je suis venu ici à votre rencontre. Alors, on va voir ce qu’on peut faire. Je sais qu’il pleut encore un peu en ce moment, mais, vous savez, j’ai toujours aimé courir sous la pluie aussi, donc ça devrait le faire, oui ça devrait être très amusant. »

Robbie, bon retour. Je sais que cela a été tout un voyage pour vous d’arriver ici, mais vous nous aviez promis quand ce voyage a commencé que vous reviendriez dans une voiture de course et aujourd’hui vous avez tenu cette promesse. Donc, à bien des égards, dans quelle mesure vous sentez-vous épanoui aujourd’hui?

Robert Wickens:

« Je veux dire, que je sens qu’il y avait beaucoup d’émotions. Je pense qu’une fois que j’ai pu refermer ma visière et revenir sur une piste de course, vous savez, toute la semaine qui a précédé cela, j’étais en grande excitation et ce n’était pas si facile. Il y avait beaucoup d’excitation et d’anticipation pour ce retour au volant. Et puis, une fois que j’ai remis la combinaison et que j’ai commencé à mettre les oreillettes, la cagoule, le casque, tous les gestes habituels sont réapparus et c’était comme d’habitude. Une fois que je suis revenu sur la piste, c’était une histoire légèrement différente. Vous savez, évidemment, les commandes manuelles que Michael Johnson utilise sur sa Hyundai Veloster sont toutes nouvelles pour moi. Alors en apprenant sur une piste mouillée, ce n’était pas sans difficultés, mais nous l’avons fait ce matin, étape par étape et je me suis lentement efforcé de devenir de plus en plus rapide au fil des tours parcourus.

Et comment sont les commandes manuelles? Parce que vous avez été formé en tant que pilote de course pour faire certaines choses, en particulier sur une piste comme Mid-Ohio que vous connaissez, pour vous rééduquer tout à coup à utiliser vos mains au lieu de ce que vous étiez capable de faire avant.

Robert Wickens:

« Oui, je pense que c’est le problème avec l’accessibilité, vous savez, il n’y a pas de manuel là-dessus. Ce n’est pas comme si le gaz était à droite et le frein à gauche comme pour toutes les voitures de course, existantes. Vous savez, avec cela, il y a eu beaucoup de gens dans le passé qui ont couru avec un handicap. Vous savez, vous avez Billy Monger, vous avez Alex Zanardi, vous avez Michael Johnson ici dans la série IMSA Pilot. Ils ont tous des systèmes différents et ils réussissent tous très bien dans ce qu’ils font. Le système de Michael ici, a un anneau à l’avant du volant que vous appuyez pour l’accélérateur. Et puis il y a un autre anneau à l’arrière du volant que vous tirez pour freiner, ce qui, à mon avis, est un excellent système. Avoir tout à portée de main sur le volant a été plutôt bien jusqu’à présent. Mais oui, comme tu l’as dit, c’est une courbe d’apprentissage vraiment raide et il y a eu beaucoup de concentration mentale, je suppose, une fois dedans, essayant de programmer, tu sais, préplanifier ce que tu fais avec tes mains avant d’en arriver à l’étape suivante. Cela commence lentement à prendre forme, là où je dois de moins en moins y penser. »

De retour à votre travail quotidien, vous travaillez beaucoup en Indycar Séries avec les jeunes pilotes d’Arrow McLaren. L’un d’eux, le jeune Mexicain s’est plutôt bien débrouillé dimanche. Quelle est votre réaction à ce que Pato a pu faire. Obtenant finalement sa première victoire en Indy ?

Robert Wickens:

« Je veux dire, avec, avec Pato cela n’a pas été long à venir. Je pense qu’il a eu trois, peut-être quatre deuxièmes places jusqu’à présent dans sa carrière en IndyCar. Et il a été si proche tant de fois. Je me vois beaucoup en lui en ce sens qu’il fait tant de choses, n’est-ce pas. Et c’est dans une IndyCar, en particulier dans toute forme professionnelle de sport automobile, il faut bien faire les petites choses, et ce sont les choses qui passent inaperçues aux yeux de l’extérieur. Vous savez, comme vos tours de piste, vos arrêts sur les marques dans les arrêts aux stands, votre souci du détail. C’est ce qui vous fait gagner des courses au niveau élite. Ce n’est jamais, comme on dit dans le camp Arrow McLaren SP, vous savez, vous devez bien faire ces choses pas toujours si faciles. Ce sont essentiellement l’expérience après ces tours et tours de piste et ces petites parties du jeu qui peuvent faire la différence. »

Robbie, félicitations, mec. C’est génial. Alors, quels sont les plans ici? Je veux dire, à l’avenir, cela va-t-il se transformer en quelque chose de plus à temps plein?

Robert Wickens:

« Je veux dire, j’aimerais pouvoir vous donner un peu plus de réponses, mais pour le moment, il n’y a pas de réelles perspectives. C’est juste une belle opportunité que Bryan Herta et Hyundai aient pu me présenter et m’offrir cette journée sur piste. Et j’ai sauté sur l’occasion, vous savez, je voulais conduire une voiture de course depuis longtemps maintenant. Et enfin cocher cette case est énorme dans mon rétablissement et mon voyage de retour à ma vie de pilote. Qui sait ce que l’avenir m’apportera, donc ce jour je profite de cette magnifique opportunité me régale et ne veux pas trop m’avancer pour parler et évoquer mon futur. Et je veux juste prendre cette journée comme un réel et immense bonheur aujourd’hui, ne nouvelle étape dans mon rétablissement pour vraiment ce que c’est, une joie folle. »

Très bien. Donc pour ne pas trop pousser vers l’avenir, je dois vous demander, vous savez, ce que Hyundai et Bryan Herta Autosport ont fait ici, plus ce que vous aviez mentionné tout à l’heure, à propos des gens comme Zanardi, Billy Monger, Michael Johnson, est-ce que quelque chose comme l’Indy 500 pourrait maintenant être dans les cartes futures?

Robert Wickens:

« Je veux dire, que je n’ai jamais vraiment exclu cela pour commencer. Je pense que la chose la plus importante pour moi est que la chose la plus difficile de ma blessure était que j’avais l’impression d’atteindre le sommet de ma carrière et de mes capacités lorsque cela mon accident s’est produit. Nous remontons à trois ans maintenant depuis l’accident ( le 2018 à Pocono). Et j’ai l’impression de ne pas utiliser ces premières années de ma carrière. Je n’aimerais rien de plus que de revenir à un niveau élite. Et bien sûr. Je veux dire, égoïstement, j’aimerais vraiment revenir en IndyCar pour clore ce chapitre de ma vie à mes propres conditions. Vous savez, je pense que tout le monde peut comprendre, vous savez, si pour une raison quelconque, si quelque chose arrive que vous n’aviez pas vraiment planifié, cela laisse parfois un mauvais goût dans la bouche. Je n’aimerais rien de plus idéalement, vous savez, gagner une course IndyCar et peut-être passer à autre chose. Mais, vous savez, je pense qu’en ce moment, il y a tellement de choses à découvrir. Je veux dire, je pense qu’au début de ma convalescence, je voulais vraiment revenir à la série IndyCar. Je ne dis pas que je ne le fais pas maintenant, mais je comprends ce qui entre dans l’accessibilité. Et je pense que rendre une IndyCar compétitive avec des commandes manuelles serait une entreprise colossale. Et qui peut-être avec la réglementation IndyCar actuelle ne serait pas tout à fait réalisable. Alors, vous savez… mais ne dites jamais, jamais. Il y a beaucoup de bonnes équipes là-bas, et je pense honnêtement que des choses plus folles se sont produites dans le passé, mais pour le moment, je vais continuer à faire ce que je fais, en me concentrant sur ma réadaptation et, espérons-le, enfin en en temps voulu, la bonne opportunité se présentera après cette si lngue période d rééducation. »

Je me rends compte que vous ne voulez pas du tout gâcher les configurations de Michael Johnson. Mais à quel point est-il facile de personnaliser et de personnaliser ces commandes manuelles pour vous-même? Par exemple, si vous souhaitez rendre les freins moins sensibles ou plus sensibles ou la réponse de l’accélérateur, est-ce facile à aborder?

Robert Wickens:

« Ah, j’apprends le système moi-même, mais honnêtement, je pense qu’il y a certainement, probablement une certaine adaptabilité. Je sais qu’avec le système de commande manuelle que Michael Johnson utilise dans cette Hyundai Veloster, il y a comme un gros servomoteur hydraulique, comme un servofrein, pour aider à générer la pression sur le frein. Et il y a un aspect de réglage à cela si je veux que le frein soit plus sensible ou pas si sensible. Et, Stephen Simpson, qui est le copilote de Michael Johnson ou un autre pilote non copilote, mais un coéquipier. Le voilà. Il fait un excellent travail pour optimiser la voiture. Il a donc été le premier aujourd’hui et a mis les freins avec ce qu’il pense que Michael aurait aimé que j’essaye. Vous savez, et puis une fois que la piste a commencé à sécher un peu, nous avons discuté un peu et nous avons changé un peu les freins à nouveau, une fois, vous savez, la piste devenait un peu plus adhérente et des trucs comme ça. Il a été un grand atout aujourd’hui pour me mettre au courant avec Michael lui-même. Je lui ai renvoyé beaucoup d’idées, mes infos et mes questions et ça a été une très bonne journée, mais je pense qu’en termes de personnalisation, je suis, je suis nouveau dans le monde de la course, mais je crois que le système est entièrement homologué. Je pense donc que vous ne pouvez pas vraiment faire beaucoup de personnalisations sans homologuer un nouveau système. »

« En ce qui concerne les sensations, évidemment, de nombreux pilotes diront qu’il n’y a pas que le visuel ou la sensation à travers la direction, mais également à travers votre dos. Avez-vous toujours les mêmes sensations que vous aviez avant l’accident et à quel point est-il difficile pour vous de passer à une voiture à traction avant? »

Robert Wickens:

« Ouais, je veux dire, en termes de transition vers la traction avant, cela a été totalement transparent. Si je ne savais pas que c’était une traction avant, je ne l’aurais probablement pas découvert pendant longtemps avant d’avoir un sous-virage en sortie qui était un peu unique sous la pluie. Je me suis dit: « Oh ouais, il y a la traction avant. » Mais honnêtement, la Hyundai Veloster, c’est une petite voiture incroyable, vous savez, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. J’ai entendu de grandes choses, sur les voitures de la classe TCR et la série elle-même, mais c’est très amusant à conduire. C’est très bien équilibré sous la pluie jusqu’à présent. Ça a été, ouais, ça a été un plaisir de me mettre au courant, mais en termes de sensation, il y a certainement eu des moments où j’ai peut-être été pris au dépourvu par quelque chose, mais c’est davantage ce que je fais avec le pédale de frein, comme la plupart, vous le savez, le freinage est comme 90 pour 100 du sport automobile. Et, vous savez, j’ai eu de légers moments de glissement de survirage qui étaient liés au frein que je ne réalisais pas que je freinais peut-être autant que moi et que j’avais un petit survirage à cause de cela. Mais je pense que j’ai une assez bonne sensation. Je suis capable de faire glisser la voiture et des trucs comme ça. Et je ressens un peu ce que fait la voiture, ce qui, vous savez, était évidemment ma première fois dans une voiture de course, vous vous demandez toujours à quoi va ressembler cette sensation, mais jusqu’à présent, elle semble être là. »

Robert, quelques-uns d’entre nous ont dû vous regarder aujourd’hui et tout ça, et il semblait que chaque tour que vous faisiez, vous sembliez un peu plus fluide, oui franchement un peu plus fluide. Est-ce que c’était comme ça dans la voiture? Et êtes-vous arrivé au point où vous avez eu un petit, je ne sais pas, faute d’un autre terme, un petit facteur de frisson?

Robert Wickens:

« Oui bien sûr. Je veux dire, il y a eu une étape lorsque ça a vraiment commencé à sécher, quand on a pu chausser des slicks pendant quelques tours et qu’il m’a fallu un certain temps pour les réchauffer et les faire fonctionner. Parce que c’était vraiment comme des conditions mi-humides, mi-sèches. Mais je veux dire, j’ai fait un tour de reconnaissance. Parce que j’étais juste comme, si j’avais l’impression que je pourrais aller un peu trop loin. Cela a donc été très amusant jusqu’à présent, mais cela a été une si grande courbe d’apprentissage et ce qui est cool, c’est que j’ai pu conduire cette voiture et avec presque toutes les conditions ici à Mid-Ohio. Ça a été, nous avons commencé la journée dans des conditions de pluie assez fortes et puis ça a été une évolution constante et un dessèchement tout au long de la journée. Alors oui, j’ai pu faire l’expérience d’une sorte de crossover complet humide et intermédiaire pour sécher. C’est comme si ça avait été une petite journée amusante jusqu’à présent. »

Vous avez un embrayage, vous avez un levier d’embrayage? Vous avez des palettes de changement de vitesse? Vous devez suivre la procédure de mise en route ?

Robert Wickens:

« Oui. Alors, euh, c’est un peu occupé. Donc, fondamentalement, nous avons un levier à droite du cockpit. C’est l’embrayage. Donc, normalement, les gens ont évidemment un embrayage à pédale, le mien est un embrayage manuel. Je dois donc mettre la première vitesse de sélection d’embrayage, puis utiliser l’accélérateur sur le volant pour partir comme vous le feriez normalement. Tout en essayant de ne pas frapper la mécanique et d’autres choses pendant que je conduis. Donc, vous savez, je pense honnêtement, c’est l’une des choses les plus compliquées lorsque la voiture est à l’arrêt. Je pense qu’une fois que vous roulez, c’est assez transparent. Mais, vous avez, vous avez besoin d’une autre paire de mains, je pense pour partir en douceur. »

Merci beaucoup pour le temps accordé encore aujourd’hui, Robbie. Je sais que vous avez mentionné que vous aviez l’impression qu’un retour d’IndyCar pourrait être un peu plus éloigné ou tout simplement plus compliqué à réaliser, étant donné la réglementation et tout ce qu’il y a en ce moment. Qu’est-ce que vous ressentiriez comme un calendrier réaliste si vous aviez une opportunité de la part d’une bonne équipe de l’IMSA de faire un retour. Je veux dire, avec la bonne quantité de tests, vous sentiriez-vous potentiellement à l’aise d’essayer de préparer quelque chose pour l’année prochaine? Est-ce quelque chose sur lequel vous vous concentrez même en ce moment?

Robert Wickens:

« Je veux dire, absolument. Je peux affirmer que je n’ai pas hésité à admettre que je voulais revenir dans une catégorie élite et continuer mon parcours et ma carrière. Je veux dire, personne n’a de boule de cristal, mais d’abord et avant tout, je pense que le fait de se lancer est une question de financement. Malheureusement, c’est le monde du sport automobile. C’est ce dans quoi nous vivons. Peu importe si c’est IndyCar, si c’est la Formule E, si c’est en IMSA, vous savez, je pense que pour être opérationnel avec les commandes manuelles, j’aimerais faire quelques petits changements personnels à portée de main contrôles pour mieux convenir peut-être à ce que je voudrais. Mais, vous savez, je pense qu’en fin de compte, d’abord et avant tout, les finances sont le premier obstacle et une fois les soutiens réunis, nous pouvons être opérationnels, alors nous avons en quelque sorte le monde entier à notre disposition. Mais pour le moment, il est assez difficile de commencer.»

Quel genre de chronologie pour tout cela? Je veux dire, est-ce que c’est quelque chose qui est en cours avec l’équipe de Bryan Herta et son staff depuis un moment maintenant? Est-ce quelque chose votre roulage de ce jour qui s’est un peu produit à la dernière minute? Depuis combien de temps savez-vous que cela pourrait être une possibilité?

Robert Wickens:

« Je dirais un peu des deux. Bryan m’a approché il y a quelques mois et en gros, nous ne faisions que bavarder et il m’a demandé si je voudrais un jour conduire une voiture de course à nouveau. J’ai dit: «Bien sûr. Et puis c’était un peu ça pendant un petit moment. Et puis les choses ont commencé à se rassembler lentement, une étape à la fois. Et puis il m’a fait savoir que Hyundai faisait une journée de piste ici à Mid-Ohio. Et il y avait une opportunité pour moi de conduire le Veloster de Michael Johnson et c’était en quelque sorte l’occasion parfaite, juste un excellent timing, vraiment, vous savez. L’IMSA sera là dans quelques semaines et, vous savez, ils font leur programme pour préparer les choses pour la course à venir et je traîne un peu en arrière-plan et je m’amuse juste. »

Je sais que vous avez participé à l’IndyCar iRacing Challenge au printemps dernier, lorsqu’il y a eu une pause pour la série en raison de la pandémie du Coronavirus et que vous avez eu un joli succès assez solide dans cette première course. Je connais ce type de course sim et la conduite de la voiture aujourd’hui est très différente, mais peut-être un peu nous expliquer ce que vous avez dû cocher entre avril de l’année dernière et maintenant pour arriver au point où vous étiez soit prêt, soit autorisé, soit à l’aise en fait pour enfin remonter dans une voiture de course.

Robert Wickens:

« Oui. Je veux dire, je pense avant tout, vous savez, je dois beaucoup remercier Simcraft, car ils ont pu me fournir un simulateur à la maison, ce qui était vraiment la première étape sur ce chemin de retour. J’ai pu à nouveau concourir, comme vous l’avez dit, même si c’était virtuel, j’ai pu ressentir à nouveau la compétition et m’améliorer. Et non seulement nous avons pu faire évoluer les commandes manuelles vers quelque chose avec lequel je suis très à l’aise sur un simulateur à la maison. L’ironie est que ce n’est pas ce que je conduis ici aujourd’hui dans le Veloster, mais néanmoins, m’habituer à utiliser mes mains, vous savez, a été énorme pour moi. Alors oui, ça a été, ça a été incroyable, mais oui, juste ça a été, ça a été une explosion interne. »

Modérateur:

En plus de la série IndyCar iRacing, vous avez également fait quelques apparitions dans la série IMSA iRacing Pro l’année dernière. Étiez-vous dans celui que nous avions à Mid-Ohio?

Robert Wickens:

« Non, j’ai fait Road America, j’ai fait Watkins et je crois, Virginia. »

Modérateur:

D’accord. J’allais vous demander si c’était utile pour aujourd’hui.

Robert Wickens:

« Donc, j’ai fait aussi Road Atlanta. Je fais donc mon retour virtuel en IMSA. Pour être honnête, tu sais, il y avait tellement de choses dans ma tête, comme ce que je fais avec mes mains que je ne pense vraiment pas avoir pensé à une seule émotion en dehors de m’assurer que je tirais la bonne chose pour arrêter la voiture . Vous savez, je pense que c’était la priorité. Je veux dire, comme vous le savez, le virage 1 du milieu de l’Ohio est un virage assez intimidant. Donc, aller jusqu’à ça la première fois sur le mouillé avec un système entier que je n’ai jamais utilisé auparavant, c’était vraiment intimidant. Mais j’ai définitivement, j’ai fait des pas de bébé et je l’ai fait doucement et lentement, vous savez, je ne voulais pas être le héros du premier tour. Et oui, je pense, nous avons bien progressé tout au long de la matinée et j’ai hâte de remonter dans la voiture ici dans un petit moment. »

Salut Robbie, je suis ravi de vous revoir dans la voiture. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en reprenant le volant aujourd’hui?

Robert Wickens:

« Je pense que ce qui m’a le plus surpris, c’est la puissance de la Hyundai Veloster. Honnêtement, c’est une voiture vraiment amusante. Et juste pour avoir l’opportunité, j’étais vraiment heureux d’avoir eu un run sur les slicks à la fin, avant de prendre ma pause déjeuner ici pour venir parler avec vous, des gens sympathiques. Mais oui, c’est le fait que, vous savez, sous la pluie, c’était très bien équilibré. Mid-Ohio n’est pas une piste facile ici sur le mouillé. C’est très glissant, une adhérence très faible et aucune marge d’erreur nulle part. Mais ça a bien géré, vous savez, les freins sont forts, la vitesse dans les virages, tout. J’ai été très impressionné par la rapidité de cette voiture. Je n’essaie pas de discréditer ce que c’était, mais, vous savez, j’ai été très agréablement surpris de voir à quel point c’est une vraie voiture de course. »

Vous avez mentionné qu’il reste encore beaucoup à faire pour aller de l’avant dans l’avenir, mais quels sont les objectifs à long terme que vous envisagez maintenant que vous avez eu cette chance de prendre le volant?

Robert Wickens:

« Ouais, je veux dire, je pense que les objectifs à long terme pour moi n’ont pas changé. Je veux revenir à un niveau élite du sport automobile. Cela fait vraiment depuis le jour zéro de ma guérison et nous sommes toujours en train de grignoter. C’est une étape considérable dans mon voyage de retour, mais c’est vraiment tout ce qui est ici aujourd’hui. Malheureusement, il n’y a rien de vraiment en cours, à cause de cela, mais vous savez, je vais continuer à faire ce que je peux, continuer à travailler dur et je crois que le travail acharné est toujours payant. Et je crois que je mérite de continuer à courir à un niveau élevé et à un niveau élite. Et j’espère que cela se réalisera bientôt. »

Hé, Robbie, vous parliez de votre système de soutien en impliquant Sam Schmidt (le patron du Team Indycr qui est handicapé). Je veux dire, personne ne peut mieux comprendre ce que vous traversez que Sam Schmidt. Et à quel point il a joué un rôle important pour vous aider à travers cet aspect mental.

Robert Wickens:

« Vous savez, Sam a été très bon pour nous au début de la blessure. Vous savez, évidemment, il avait vécu tout ce qu’il y a avec sa paralysie. Donc, au début de tout cela, il a été en mesure de répondre à beaucoup de questions que nous avions, il a pu nous aider lorsque nous avons discuté de ce qui serait le meilleur centre de réadaptation où essayer d’aller. Donc, juste pour avoir cette bonne personne pour répondre aux questions et de fournir les noms des médecins et ceci, comme, il est juste très bien connecté au sein de l’industrie. Ouais, je veux dire, je pense que dans ces étapes, Sam il a été vraiment très utile. »

Merci. Ravi de le revoir, Robbie. Et j’ai juste une question. Tout le monde a posé à peu près les questions que je poserais. Vous avez mentionné la Formule E. Avez-vous été en contact avec quelqu’un en Formule E? Tu sais, ton vieux copain Toto Wolff. Mercedes a une équipe dans cette série, peut-être le règlement, en particulier, dans la mesure où votre situation est un peu différente. Quoi qu’il en soit, avez-vous parlé à quelqu’un de votre participation?

Robert Wickens:

« Vous savez, je veux dire, ouais. Heureusement, j’ai pu mettre fin à ma relation avec Mercedes en très bons termes. Et Toto a été une personne ordinaire sur laquelle j’ai pu m’appuyer tout au long de ma convalescence. Que ce soit lui qui vienne me rendre visite quand j’étais à l’hôpital encore à Indianapolis ou pour juste des appels téléphoniques mensuels ou bimensuels, pour voir comment tout le monde va. Vous savez, c’est une personne formidable. Cela étant dit, il n’y a pas de discussions formelles avec les équipes de Formule E. Je veux dire, j’adorerais cette opportunité, mais vous savez, en ce moment, je pense que c’est un grand championnat, surtout pour l’accessibilité compte tenu des progrès technologiques dont ils disposent là-bas. »

Hé, Robbie avez-vous déjà parlé avec Alex Zanardi après, disons, les 24 heures de Daytona ou même, ou même plus longtemps pour cela, d’ailleurs?

Robert Wickens:

« Oui. Je veux dire que tout le système de soutien dans le sport automobile est phénoménal. Vous savez, le nombre de pilotes qui m’ont contacté et qui m’ont parlé, mais ça a été incroyable. Et Alex a été l’une des premières personnes à me contacter. Une fois que j’étais prêt à prendre des appels téléphoniques et vous savez, nous avons immédiatement commencé à parler et parler de ce dont j’avais besoin pour reprendre la course. Et il m’a donné beaucoup de très bons retours sur ses expériences. Pareil pour Billy. Et même pas que cela, comme Trevor Carlin, qui est le chef d’équipe de Billy, sur un aspect plus technique de ce que Billy utilisait. Mais alors, vous savez, chaque blessure a son propre type de solution unique. Donc, beaucoup de choses qu’ils utilisaient ne fonctionneraient pas pour moi, par exemple, mais il est toujours très intéressant d’entendre ce qu’ils ont fait et comment ils ont résolu ou contourné leurs problèmes. »

Modérateur:

Je ne vois pas de questions supplémentaires et je crois comprendre que le temps s’est amélioré à Mid-Ohio. Nous allons donc continuer et vous laisser remonter dans la voiture ici pour un peu plus, et nous serons impatients d’entendre à quoi cela ressemble. Nous garderons un œil sur vos réseaux sociaux pour une dernière mise à jour une fois que vous aurez terminé la journée, mais nous apprécions vraiment votre temps pour nous rejoindre aujourd’hui, Robbie. Merci boy !

Peter GRISWOLD

Photos : TEAM – Collection personnelle de Robert et DR