CYRIL ABITEBOUL APRÈS MECACHROME, REJOINT AUSSI LE FONDS HCVC

Cyril Abiteboul, l’ancien DG de l’équipe Renault F1 Team qu’il a quitté au cours de l’inter-saison, après avoir été au titre de conseiller stratégique, enrôlé tout dernièrement par Mecachrome, la firme Française spécialisée dans les moteurs de course, basée à Amboise et Aubigny, cumulera ses fonctions, car il rejoint aussi également, les rangs du fonds d’investissement HCVC

En rejoignant HCVC en tant que Venture Partner, l’ancien directeur général de l’écurie Renault F1 Team, entre dans le monde du capital risque dédié aux technologies de rupture.

Cyril Abiteboul, aura pour mission, grâce au prochain fonds de HCVC, de soutenir et financer la prochaine génération d’entrepreneurs des deeptechs pour transformer les secteurs de la mobilité et de l’automobile.

Grâce à son expérience dans un secteur innovant et ultra compétitif, il travaillera également à l’accompagnement et au soutien et des sociétés du portefeuille du fonds.

HCVC, premier fonds de venture capital dédié aux technologies hardtech en Europe, annonce aujourd’hui mercredi 5 mai 2921, l’arrivée de Cyril Abiteboul en tant que Venture Partner au sein du fonds d’investissement co-fondé en 2015 par Alexis Houssou.

D’UNE FORMATION D’INGÉNIEUR A L’UNIVERS DE LA COURSE AUTOMOBILE

Diplômé en 2001 de l’école d’ingénieurs Grenoble INP, Cyril Abiteboul débute sa carrière chez Renault où il gravit les échelons. En 2007, il devient Directeur exécutif de l’écurie Renault F1 Team. C’est en 2013 qu’il quitte le giron de la marque au losange pour devenir à 35 ans le plus jeune Team Principal d’une écurie de Formule 1, au sein de l’équipe Thaïlandaise Caterham F1 Team, propriété de l’homme d’affaires de Kuala Lumpur, Tony Fernandes.

Il revient ensuite chez Renault au poste de Managing Director afin de piloter le retour de l’écurie sur les pistes en 2016, jusqu’aux premiers podiums pendant la saison 2020. Aujourd’hui, Cyril Abiteboul rejoint l’univers de l’investissement.

DES PADDOCKS AU SOUTIEN DE L’ INNOVATION DE RUPTURE

En s’ouvrant à de nouveaux horizons, tout en conservant des liens avec l’univers du sport automobile, Cyril Abiteboul se lance dès à présent dans le monde du venture capital.

L’objectif ? accompagner et soutenir les startups du portfolio de HCVC, conseiller les entrepreneurs et fondateurs, et mettre à profit son expertise et son réseau pour découvrir les champions deeptech de demain.

En rejoignant HCVC, Cyril Abiteboul va également participer aux transformations sectorielles en cours qui voient une interconnexion croissante entre le monde des technologies digitales et celui de l’automobile.

Grâce au prochain fonds de HCVC, il aidera à financer les nouveaux acteurs à la croisée de ces deux mondes ainsi que leurs nouvelles technologies allant des logiciels embarqués aux puces d’intelligence artificielle, en passant par des capteurs nouvelle génération ou des batteries intelligentes.

A PROPOS D’HCVC

HCVC est un fonds spécialisé dans le soutien aux technologies deeptech en Europe

HCVC est une société de capital-risque qui accompagne des fondateurs ambitieux dans une mission d’automatisation et de digitalisation du monde réel. HCVC soutient également les entreprises de hardtech dans le monde entier via Hardware Club, sa communauté sélective comprenant plus de 550 sociétés dans 40 pays. Pour en savoir plus sur le site internet www.hcvc.com.

HCVC est un fonds d’investissement en venture capital dédié aux startups hardtech, des sociétés combinant hardware, software et intelligence artificielle.

Via son premier fonds de 50 millions de dollars finalisé en 2018, HCVC a déjà investi dans près de 40 sociétés en Europe et aux Etats-Unis dont 5 ont déjà vu leur valorisation dépasser la barre des 100 millions de dollars.

Parmi ses succès, on peut compter : Cowboy (vélo électrique nouvelle génération), Span (panneaux électriques du futur), Bellwether Coffee (1er robot de torréfaction de café destiné aux coffee shops), Caper (caddies intelligents), Gideon Brothers (robots autonomes pour les entrepôts), Remedee Labs (médicament électronique contre la douleur)...

HCVC a également constitué, à travers Hardware Club, une communauté internationale rassemblant les meilleures startups du secteur. A l’heure actuelle, il fédère une communauté de plus de 550 membres répartis dans plus de 40 pays, et collabore avec plus de 200 partenaires comme Foxconn, Amazon ou Honda.

Cyril Abiteboul, Venture Partner chez HCVC, confie:

« Si l’innovation est omniprésente en F1, elle a pour seul objectif d’améliorer la compétitivité d’une équipe. Rejoindre HCVC est une opportunité unique de continuer à soutenir des équipes passionnées et des projets innovants, mais pouvant cette fois impacter la société de manière plus large. Leur focus sur les deeptech et leur vision de la mobilité de demain m’ont convaincu de leur apporter mon expérience et mon énergie.»

Et, Alexis Houssou, fondateur et Managing Partner de HCVC se réjouit, lui:

« Nous sommes fiers d’accueillir Cyril au sein de notre équipe. Nous avons hâte de travailler avec lui pour accompagner les futurs champions européens des deeptech, particulièrement dans le segment de la mobilité. Cyril n’est pas seulement un ingénieur dans l’âme, il a aussi une expérience unique et internationale dans des domaines clés pour HCVC et notre portefeuille. »

Gilles GAIGNAULT

Photo : HCVC