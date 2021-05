LA NASCAR PRÉSENTE ET DÉVOILE LES FUTURES VOITURES A PARTIR DE LA SAISON 2022

Les promoteurs de la série NASCAR, ont présenté et dvoilé ce mercredi 5 mai 2021, les nouvelles voitures qui animeront le Championnat le plus populaire aux USA, à partir de l’année prochaine à travers – et pour cause de pandémie du COVID -19 – un événement en direct.

Beaucoup d’informations étaient déjà disponibles sur les nouvelles voitures: cependant, la découverte esthétique avec les trois carrosseries des constructeurs manquait jusqu’alors, à savoir Chevrolet avec la Chevy Camaro, Ford avec la Mustang et Toyota avec la Camry.

Le résultat est pour le moins impressionnant, et plus que pour la technologie, pour l’agressivité des lignes et l’équilibre relatif des formes.

Le projet d’évolution de la série NASCAR a démarré il y a un an et demi avec le développement de la plate-forme, à laquelle le constructeur Dallara a participé, et s’est poursuivi par différents tests impliquant les pilotes des trois marques.

Ainsi après le premier prototype, d’autres étaient arrivés, pour tester en profondeur l’interaction dans la foulée, et le programme a été approuvé.

LA NEXT GÉNÉRATION A PARTIR DE 2022

L’investissement a été élevé, et ce sera aussi le cas pour les équipes qui devront beaucoup changer dans leurs procédures et leurs équipements. Cependant, le but est de décourager la nécessité d’utiliser des voitures physiquement différentes pour différents types de pistes.

Dans l’idée de la ‘Next Gen’, le but principal et l’objectif souhaité reste qu’une équipe pourrait courir toute l’année avec la même voiture.

CHÂSSIS MODULAIRE MONO FOURNISSEUR

L’innovation est énorme, à commencer par un châssis toujours en acier mais modulable, avec un corps en composite, pour maximiser la polyvalence. Les cadres seront achetés auprès d’un seul fabricant !

Autre changement important, même si en fait la conception technique du châssis actuel était la même, réalisée uniquement de manière ‘sur mesure’. L’aérodynamique sera plus complète avec un répartiteur et un diffuseur avancés, et des composants réglables toujours dans le but d’adapter la même voiture à différents types de piste.

ADIEU ESSIEU RIGIDE ET BITE DE VITESSE H…

Mais la philosophie sera totalement différente même sous forme de suspensions. Adieu essieu arrière rigide, bienvenue aux roues indépendantes. De cette façon, les voitures peuvent être plus interchangeables, et tout comme la configuration partira de zéro, pour favoriser tout nouveau membre de l’équipe.

Changements également pour les pneumatiques et pour les jantes. Des BBS à écrou simple de 18 pouces à profil bas seront utilisés. La boîte de vitesses avec l’adieu à la boîte de vitesses H à quatre vitesses et les débuts d’une transmission séquentielle Xtrac à cinq vitesses est également sans précédent.

TOUT CHANGE AUSSI AUX ARRÊTS AUX STANDS !

Tout nouveau système pour l’arrêt au stand. En plus de l’écrou unique, vous ne verrez plus de réservoirs de carburant mais un système similaire à celui de l’IMSA, avec couplage rapide du remplisseur.

L’ÉLECTRIFICATION RESTE EN STAND BY MAIS…

Pour les moteurs, nous en reparlerons pour 2023, d’ici là, les V8 traditionnels seront utilisés, mais l’objectif est d’introduire des unités hybrides, avec des composants communs.

La coïncidence des dates avec la classe d’endurance LMDh (également avec l’hybride mono-fournisseur) peut ne pas être entièrement une coïncidence !

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR et TEAMS