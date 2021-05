RENAISSANCE DU PARTENARIAT ENTRE PORSCHE ET L’ECURIE PENSKE EN ENDURANCE EN 2023

Porsche et Team Penske vont se retrouver et faire renaitre leur brillant partenariat qui remonte au temps du Championnat d’endurance US de l’ALMS !

En s’associant et créant le Porsche Penske Motorsport dans le cadre du futur programme LMDh du constructeur Allemand.

Annoncé l’hiver dernier le grand retour, à partir de la saison 2023, de Porsche dans la catégorie reine de l’endurance mondiale WEC, se fera donc avec le partenariat avec la prestigieuse écurie Américaine de Roger Penske, et avec un double programme et en Championnat du Monde d’Endurance WEC et également en parallèle dans son homologue US de l’ IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Porsche Penske Motorsport alignant en course pas moins de quatre LMDh.

Rappelons qu’avec la Porsche RS Spyder, l’équipe Penske a brillé des années durant remportant en ALMS (American Le Mans Séries) tous les titres dans la catégorie LMP2 et trois années d’affilée entre 2006 et 2008, battant souvent les prototypes LMP1 Audi notamment pourtant plus performants et donc plus rapides ave so suo de pilot constitué du Français Romain Dumas et de l’Allemand Timo Bernhard.

Et qu’auparavant au début des années 1970, l’équipe américaine Penske avait déjà connu de grandes victoires, triophant avec la légendaire Porsche 917 dans la très répute série Can-Am.

Oliver Blume, Président du directoire de Porsche AG, indiquant ce mardi 4 mai 2021 :

« Nous sommes ravis d’avoir réussi à convaincre le Team Penske de conclure ce partenariat. »

Avant de poursuivre et d’ajouter :

« Pour la première fois dans l’histoire de Porsche Motorsport, notre entreprise disposera d’une équipe internationale qui participera aux deux plus grandes séries d’endurance au monde. Cela nous permettra de créer les structures optimales dont nous aurons besoin pour remporter des victoires au général au Mans, à Daytona et à Sebring, par exemple. »

De son coté,, le responsable de Porsche Motorsport, particulièrement heureux et satisfait de ce nouveau partenarit avec l’équipe américaine, précise lui :

« Porsche et Penske partagent une expérience éprouvée de la réussite. Ce partenariat a eu un impact durable de 2006 à 2008 sur ce qui était alors l’American Le Mans Series »

Et il enchaîne :

« Le Team Penske s’est fait un nom grâce à une success story presque inégalée en sport automobile. Dans la longue liste des victoires remportées à ce jour, le nom du Mans manquait toutefois. J’espère que nous pourrons enfin obtenir ce succès à partir de 2023 avec Porsche Penske Motorsport. Cela marquerait alors la 20éme victoire globale de Porsche dans la Sarthe et un rêve devenu réalité. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : PORSCHE -TEAM PENKE et ALMS