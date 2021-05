OUVERTURE DE L’ULTIMATECUP SERIES 2021 AU CIRCUIT PAUL RICARD

Le Circuit Paul Ricard accueillait ce week-end,le lancement officiel de la saison de l’Ultimate Cup Series 2021.

Le Circuit Varois du Paul Ricard a accueilli ce week-end, la première des cinq manches de la saison 2021 de l’Ultimate Cup Series, réunissant un beau plateau.

En effet, conjoncture économique et crise sanitaire de la pandémie du COVID -19, obligent, avec 120 voitures réunies, réparties au sein des six plateaux : NAPA GT Touring Endurance, KENNOL GT Touring Sprint, P3/P4 – CN/EVO, Monoplace, 208 Racing Cup et Relais 208, les organisateurs pouvaient se montrés satisfaits pour cette épreuve d’ouverture de leur calendrier !

Même si la météo a fait se siennes et s’est révélée peu clémente le samedi avec l’apparition de nappes de brouillard sur le plateau du Castellet , les pilotes et écuries professionnels présents, se sont affrontés avec plaisir et sportivité.

Les plateaux GT Touring étaient très fournis notamment en Endurance avec vingt-deux voitures engagées, dont la Ferrari 488 GT3 Evo, la N°1 Championne en titre, que se partageaient Jean-Paul Pagny, Jean-Bernard Bouvet et David Hallyday.

Mais aussi d’autres équipes bien connues, comme celles du Martinet by Alméras, de CD Sport ou encore d’AB Sport Auto.

La diversité des autos était d’ailleurs au rendez-vous avec des Renault RS. 01, Alpine Cup, Mercedes-AMG GT3, Lamborghini Huracan GT3, Vortex, Porsche GT3 Cup, Ligier JS2 R, 308 Cup, Golf TCR, Opel TCR, Ginetta…

Tous ces véhicules ont concouru au sein des différentes catégories, assurant le spectacle de bout en bout, durant la course d’une durée de 4 heures dimanche.

Les prototypes LMP3, CN et EVO et les monoplaces (F3R et FR 2.0) complétaient les plateaux présents.

La principale nouveauté en Ultimate Cup Series, étant l’arrivée des Peugeot 208 Racing Cup, en deux formules différentes : sprint (4 courses de 25 minutes) et relais (1 course de 4h).

Le départ de la course de l’Endurance Proto a été donné à 19h55 samedi alors que la pluie avait cessé. La piste étant encore humide, le départ a eu lieu derrière la voiture de sécurité.

Quelques heures plus tard, le Team Virage, avec Julian Wagg a franchi la ligne d’arrivée, dans la pénombre sur une piste détrempée dans des conditions difficiles, sur le Circuit Varois Paul Ricard et a imposé la Ligier JS P320, la N°88.

Le duo, Mathias Beche et Emilien Carde termine à sept secondes de la victoire au volant d’une autre Ligier, la N°13 de Mirage Racing. Victime d’une crevaison dans les derniers tours, encore une Ligier, la N°77 du Team Virage, complétant le podium.

Podium Challenge Proto (3Heures Endurance)

1. Team Virage, Cristovao/Kuwabara/ Poulet, N°88, Ligier JS P30 – 2. Mirage Racing, Carde/ Beche, N°13, Ligier JS P320 – 3. Team Virage, Fredericsson/ Adler, N°77, Ligier JS P320

Les qualifications du GT Endurance, qui s’étaient disputées dans des conditions déjà très pluvieuses samedi, ont été dominées par l’équipage de la Renault RS. 01, N°5 de l’équipe AB Sport Auto, rejoint par la Mercedes-AMG GT3 N°83 de Racetivity.

Mais le lendemain, le départ de la première course de la saison 2021 du NAPA GT-Touring Endurance a été donné ce dimanche 1er mai sous un magnifique ciel bleu. Et, c’est finalement dans le dernier tour de course que la victoire finale s’est jouée, et aprés une fort jolie une passe d’armes, entre les deux Renault RS. 01 d’AB Sport Auto.

Au jeu des différentes stratégies et des cinq arrêts aux stands obligatoires, plus les ravitaillements à effectuer, les débats se sont effectivement animés dans la dernière heure.

Derrière les duettistes d’AB Sport Auto, la victoire revenant à la paire de la N°45 Éric Cayrolle-Franck Thybaud qui précède le duo de la N°5, le tandem avec Franck Dezoteux et Stéphane Tribaudini, le podium était complété par la Ferrari F488 de l’équipe Visiom, du trio avec Jean-Paul Pagny, Jean-Bernard Bouvet et David Hallyday

Podium NAPA GT-Touring Endurance (4Heures Endurance)

1.AB Sport Auto N°45, Thybaud/Cayrolle, Renault RS01 – 2.AB Sport Auto N°5, Dezoteux/ Tribaudini, Renault RS01 – 3.Visiom N°1, Pagny/Hallyday/Bouvet, Ferrari 488 GT3 Evo

Rappelons qu’en raison des mesures gouvernementales en vigueur, toutes les courses se sont déroulées à huis clos.

François LEROUX

Photos : Hugues LAROCHE et Daniel DELIEN