MOTOAMERICA A ATLANTA : DÉPART RATÉ POUR LORIS BAZ

Pourquoi se met-on à évoquer sur autonewsinfo, ces courses de Superbike en lointaine Amérique du Nord ?

Parce que le Français Loris Baz y est inscrit pour la saison, avec l’objectif clair de gagner (Ducati tient beaucoup à ce titre et aide carrément Baz aux USA) et de revenir avec un vrai guidon en mondial WSBK, qu’il a dû quitter cette année, son team NéerlandaisTen Kate, ne parvenant pas à trouver le budget nécessaire…

Comme toujours en Superbike, chaque course comprend plusieurs manches, deux en l’occurrence.

Seul souci, le décalage horaire et encore Atlanta est plutôt à l’Est des USA, quand on sera en Californie ce sera juste démentiel le jet lag ! les infos arrivent donc très tard.

D’où cette publication seulement aujourd’hui lundi 3 mai, des résultats du week end…

La première course, celle du samedi, a été très frustrante pour Loris Baz, qui a chuté alors qu’il prenait la tête de la course…

Il est vrai qu’Atlanta est un circuit très particulier, encore plus quand on y met les pneus pour la première fois !

Baz a chuté au quatorzième tour des dix neufs de la course, c’est rageant.

Loris qui confiait:

Mauvais départ , problème de grip pendant 2 tours ensuite j’ai enclenché le mode remontée jusqu’à passer en tête!

Je commets une petite erreur et chute le tour d’après en bagarre avec Mathew qui attaquait pour repasser en tête!

Deuxième chance demain!

En plus c’est une Yamaha qui gagne, le destin est parfois cruel…

C’est celle de Mathew Scholtz, devant la Suzuki de Fong et la Yamaha de Herrin.

Résultats de la Course 1 à RoadAtlanta

Le lendemain, hier dimanche 2 mai, deuxième course, où Loris Baz est classé mais vingtième et bon dernier !

D’après nos confrères de motor Cycle News, Baz a eu un pépin technique, ce qui est le bouquet d’un week end finalement terrifiant pour la moto de vitesse française!

Loris qui expliquait plus tard :

On regarde devant et on garde la tête haute

Même si j’ai l’impression d’être dans un cauchemar ! Après un super début de course j’étais revenu en troisième position en étant parti 11è et je revenais sur les deux hommes de tête!

J’ai du abandonner sur un petit problème technique!

Mais croyez moi nous apprenons de nos erreurs!

Nous serons de retour dans 3 semaines à Virginia plus forts que jamais!

Ci-dessous le résultat de cette course 2.

La prochaine course aura lieu du 21 au 23 mai en Virginie, c’est sûr, l’Amérique ne s’attrape pas si facilement que ça, d’après Colomb, que je connais mal, Lafayette que j’ai lu et Jean Michel Bayle qui me l’a confirmé…

Go on Loris!



Jean Louis BERNARDELLI