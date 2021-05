DOUBLE TOP DIX POUR L’ÉCURIE ALPINE APRES UNE EXCELLENTE PERFORMANCE AU GP DU PORTUGAL

L’équipe Alpine F1 a placé ses deux monoplaces dans le Top 10 à Portimao et inscrit dix unités au classement du Championnat ce dimanche au Grand Prix du Portugal, grâce à la septième place d’Esteban Ocon et la huitième de Fernando Alonso au terme d’une course divertissante et rythmée par de nombreux dépassements sur le Circuit International de l’Algarve.

Les deux pilotes de l’écurie Française ont effectué une série de beaux dépassements tout au long des soixante-six tours pour marquer de gros points pour l’équipe en terminant pour la deuxième fois d’affilée tous les deux dans les points.

Parti sixième, sa meilleure position sur la grille cette saison, Esteban cédait du terrain à l’extinction des feux en bataillant roue contre roue avec la McLaren de Lando Norris. En parallèle, Fernando glissait du treizième au quinzième rang.

Après l’intervention de la voiture de sécurité en début de course, les deux pilotes s’installaient dans leur rythme. Esteban gérait ses pneumatiques tendres jusqu’au vingt-deuxième tour, où il chaussait les gommes dures.

Après avoir initialement perdu une position face l’Alpha Tauri-Honda de son compatriote, l’autre normand, Pierre Gasly, Esteban rattrapait son retard avec une première manœuvre à l’extérieur du premier virage. Plein d’audace, le Français récidivait pour ravir la septième place à Carlos Sainz Junior.

De plus en plus proche des points, Fernando s’arrêtait au quarantième passage pour troquer les médiums contre des durs. L’Espagnol doublait ensuite às tour Pierre Gasly au premier virage, la Mc Laren de l’Australien Daniel Ricciardo deux boucles plus tard, puis enfin Carlos Sainz Junior, avant de se rapprocher d’Esteban.

Esteban franchissant finalement la ligne d’arrivée en septième position, juste devant Fernando.

Esteban Ocon qui confiait:

« Je suis très content de la course et je pense que nous avons atteint notre maximum aujourd’hui. Placer les deux voitures dans les points démontre nos progrès et notre bon week-end dans l’ensemble. Tous les membres de l’équipe ont contribué à cette progression et le fait de se battre avec les Ferrari et les McLaren montre que notre monoplace s’est améliorée. Les dépassements étaient très plaisants ! Nous voulons poursuivre sur cette lancée et marquer plus de points. Nous savons que ce sera différent la semaine prochaine, mais nous viserons de nouveaux progrès pour maintenir notre niveau de performance. J’ai hâte d’y être ! »

A ses côtés, Fernando Alonso heureux de sa prestation, indiquait:

« C’était un bon week-end en général. La voiture a affiché de bonnes performances et nous avons fait un grand pas en avant en nous battant en course avec des Ferrari et McLaren, une situation bien différente de celle qui était la nôtre à Bahreïn et à Imola. C’était la première fois où je me sentais à l’aise pour attaquer fort. Je souhaite adresser un grand bravo à tout le monde dans l’équipe pour cette belle progression et je pense que cela aurait pu être encore mieux si nous étions partis plus haut sur la grille. Les performances du samedi seront la clé des deux prochaines courses à Barcelone et à Monaco. Je dois donc me concentrer sur la maximisation de mon rythme sur un tour dès la semaine prochaine. »

Quant à Marcin Budkowski, le directeur exécutif de l’équipe Alpine, lui il résumait la course de ses deux pilotes:

« Nous avons connu une course divertissante avec beaucoup de batailles disputées et de dépassements de la part de nos pilotes, tous deux récompensés par de gros points à l’arrivée. Nous nous battions avec Ferrari et McLaren et c’est là que nous voulons être. La Formule 1 est plus amusante lorsque vous évoluez près des avant-postes ! La course d’aujourd’hui a été bien gérée du début à la fin. Notre stratégie était inspirée, les deux pilotes ont bien géré leur premier relais avant d’attaquer avec les pneus durs dans le second pour gagner des places et prendre du plaisir. Nous sommes sur une bonne trajectoire grâce au travail acharné de l’équipe de piste, d’Enstone et de Viry. Nous devons toutefois encore trouver davantage de rythme en vue des prochaines courses, à commencer par celle de Barcelone. »

Rendez-vous pour la suite, dès la fin de cette semaine avec la quatrième manche du Championnat du monde 2021, celle du Grand Prix d’Espagne sur la piste de Catalunya de Montmelo au nord de Barcelone.

Alfredo SORIA

Photos: TEAM